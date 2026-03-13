Глава Минцифры России Шадаев объяснил, почему перенесли Kazan Digital Week — 2026

По словам министра, была взята высокая планка по организации мероприятия

Произошел организационный перенос сроков проведения Международного форума Kazan Digital Week — 2026. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время видеоконференции. На встрече был и раис Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, что ранее решили перенести проведение упомянутого форума на 29-31 октября 2026 года.

— Это (перенос форума — прим. ред.) дает нам дополнительный импульс в части организации и проведения форума, — отметил Максим Шадаев.

Он добавил, что решение принято с запасом по времени, но была взята высокая планка по организации мероприятия.

— Мы взяли на себя такую ответственность –по объему деловой программы, по количеству участников, глубине обсуждений и тем. И каждый год мы таким образом продвигаемся вперед, — сказал глава Минцифры.

Минниханов отметил, что благодаря дополнительному времени, выделенному на подготовку, Казань сможет «сделать все, что необходимо в части проведения, содержательной части, пленарной сессии и участия крупных компаний».

— Мы со своей стороны готовы максимально подключиться, — заверил глава Татарстана.

Ранее сообщалось, что оргкомитет Kazan Digital Week возглавит глава Минцифры России Максут Шадаев.

Никита Егоров