Татарстан не попал в топ-20 регионов России по уровню зарплат

Москва в рейтинге заняла только второе место

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял 25-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат. По итогам 2025 года средний доход у жителей республики составил 90,5 тыс. рублей, согласно статистике Росстата.

На первом месте по этому показателю — Чукотский автономный округ (214 тыс.), на втором — Москва (180,8 тыс.), а на третьем — Магаданская область (178 тыс.). В топ-10 по величине доходов также попали Ямало-Ненецкий автономный округ (177 тыс.), Камчатский край (151 тыс.), Сахалинская область (148,1 тыс.), Республика Саха (Якутия) (139,4 тыс.), Ханты-Мансийский авт. округ — Югра (135,9 тыс.), Тюменская (132 тыс.) и Мурманская (125,3 тыс.) области.

На 11—20-х местах данного рейтинга расположились Санкт-Петербург (121,4 тыс.), Московская область (116 тыс.), Красноярский (105,5 тыс.) и Забайкальский (99 тыс.) края, Амурская область (99 тыс.), Хабаровский (97 тыс.) и Приморский (96 тыс.) края, Республика Коми (95,9 тыс.), Архангельская (95,6 тыс.) и Иркутская (95,3 тыс.) области.

Еще Татарстан обогнали по уровню зарплат Ленинградская (94,3 тыс.), Тюменская (94,1 тыс.), Еврейская автономная (91,1 тыс.) и Архангельская (91,1 тыс.) области.

Никита Егоров