Объем грузооборота автотранспорта в Татарстане снизился на 7,3% за год

Также на 3,7% упал и объем пассажирооборота автотранспорта общего пользования

В Татарстане по итогам января 2026 года грузооборот автомобильного транспорта организаций, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, составил 1159,8 млн т-км. Это на 7,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2025-го, следует из данных Татарстанстата.

Также в республике по итогам первого месяца текущего года снизился и пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования. Он составил 95,1 млн пасс-км, а это на 3,7% меньше, чем в январе 2025-го.

Напомним, что «млн т-км» расшифровываются, как миллионы тонно-километров. Один тонно-километр — это перевозка одной тонны груза на расстояние в один километр. Данная единица измерения грузооборота показывает объем перевозок и оценивает пропускную способность транспортных линий.

В свою очередь, «пасс-км» обозначает «пассажиро-километр». Это единица измерения пассажирских перевозок, равная произведению количества перевезенных пассажиров на расстояние их перевозки, выраженное в километрах.

Никита Егоров