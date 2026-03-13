Объем оказанных платных услуг в Татарстане увеличился на 6,8% за год

Большая часть из общей суммы пришлась на коммунальные услуги

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января 2026 года объем оказанных платных услуг населению в Татарстане составил 51,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го данный показатель увеличился на 6,8%, следует из данных Татарстанстата.

Большая часть из этой суммы пришлась на коммунальные услуги (12,3 млрд, +10,8% за год), а меньше всего татарстанцы потратили на электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий (215 млн).

Объем оказанных транспортных услуг населению республики составил 5,4 млрд, услуг турагентств — 771,6 млн рублей, а на услуги гостиниц — 2,6 млрд рублей.

Услуг в фитнесс-центрах и спортклубах жителям Татарстана оказали на 372 млн рублей, а объем оказанных медуслуг составил 3,8 млрд рублей.

Никита Егоров