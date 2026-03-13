Экс-замглавы АИР РТ Марина Епифанцева возглавила Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края
Об этом сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана
Марина Епифанцева, ранее занимавшая должность заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана, получила назначение на пост директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края». Об этом сообщила пресс-служба АИР РТ.
Поздравление с новым назначением направила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
— Мы прошли вместе длинный путь — почти десять лет бок о бок работали над повышением инвестпривлекательности Татарстана. За годы совместной работы в Татарстане она проявила себя как увлеченный аналитик, новатор, реформатор и ответственный управленец, — заявила Минуллина.
