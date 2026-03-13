Экс-замглавы АИР РТ Марина Епифанцева возглавила Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края

18:00, 13.03.2026

Об этом сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Марина Епифанцева, ранее занимавшая должность заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана, получила назначение на пост директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края». Об этом сообщила пресс-служба АИР РТ.

Поздравление с новым назначением направила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

— Мы прошли вместе длинный путь — почти десять лет бок о бок работали над повышением инвестпривлекательности Татарстана. За годы совместной работы в Татарстане она проявила себя как увлеченный аналитик, новатор, реформатор и ответственный управленец, — заявила Минуллина.

Наталья Жирнова

