Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 марта
Доллар держится на уровне 79 рублей
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 марта. Доллар держится на уровне 79 рублей.
Доллар подешевел на 0,009 рубля, евро — на 0,55 рубля, а юань — на 0,002 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,07 рубля;
- евро — 91,39 рубля;
- юань — 11,5 рубля.
В феврале спрос на иностранную валюту оказался относительно низким. Об этом накануне сообщил Центробанк.
