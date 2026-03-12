Новости экономики

20:19 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 марта

18:10, 12.03.2026

Доллар держится на уровне 79 рублей

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 марта
Фото: Viacheslav Bublyk на Unsplash

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 марта. Доллар держится на уровне 79 рублей.

Доллар подешевел на 0,009 рубля, евро — на 0,55 рубля, а юань — на 0,002 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,07 рубля;
  • евро — 91,39 рубля;
  • юань — 11,5 рубля.

В феврале спрос на иностранную валюту оказался относительно низким. Об этом накануне сообщил Центробанк.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть635.2
  • Нижнекамскнефтехим80.65
  • Казаньоргсинтез68.4
  • КАМАЗ82.2
  • Нижнекамскшина38.4
  • Таттелеком0.62