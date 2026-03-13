17:32 МСК
Биржевой курс юаня достиг пятимесячного максимума — 11,65 рубля

17:43, 13.03.2026

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные. Доллар подорожал более чем на 1 рубль и вновь стал стоить выше 80 рублей, а биржевой курс юаня достиг пятимесячного максимума.

Так, доллар увеличился на 1,16 рубля, евро — на 0,59 рубля, а юань — на 0,15 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,23 рубля;
  • евро — 91,98 рубля;
  • юань — 11,65 рубля.
Наталья Жирнова

