Биржевой курс юаня достиг пятимесячного максимума — 11,65 рубля

Центробанк опубликовал официальный курс валют на выходные. Доллар подорожал более чем на 1 рубль и вновь стал стоить выше 80 рублей, а биржевой курс юаня достиг пятимесячного максимума.

Так, доллар увеличился на 1,16 рубля, евро — на 0,59 рубля, а юань — на 0,15 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

доллар — 80,23 рубля;

евро — 91,98 рубля;

юань — 11,65 рубля.

Наталья Жирнова