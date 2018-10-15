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«16-е чемпионство в шестнадцатом регионе? А у нас регион еще и номером 116 обозначается»

07:00, 15.10.2018 2

Видеоотчет о том, как «Динамо-Казань» вновь стало лучшей командой России

«16-е чемпионство в шестнадцатом регионе? А у нас регион еще и номером 116 обозначается» Фото: Максим Платонов

«Шестнадцатое чемпионство в шестнадцатом регионе», — эта фраза чаще всего звучала во время чествования хоккейного клуба «Динамо-Казань» и празднования в раздевалке, пока кто-то из тренерского штаба не заметил с намеком, что Татарстан — это еще и «116-й» регион. Завоевав очередное золото, казанцы подтвердили статус самого главного и титулованного клуба страны. При этом и тренеры, и игроки, и руководители в один голос заявляют, что прошедший сезон был самым сложным за все годы. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила большой видеоотчет о том, как казанская команда оформляла 16-е чемпионство в своей истории. Почему в Центр хоккея на траве приходит все больше детей, как Араик Маргарян воспитывает своих подопечных и благодаря чему казанцам удалось наверстать пятиочковое отставание и вновь стать лучшими в России — об этом в видеоролике нашего корреспондента.


Эрик Добролюбов
Спорт Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:24
    и на трибунах 16 или 116 чел?)
    Кол-во болельщиков - вот главный показатель, иначе для кого все эти чемпионства и победы? Для руководства Динамо или для региона?
    Почему то у Динамо везде мало болельщиков.
    В хоккее с мячом была Ракета и по посещаемости могла сравниться с Рубином и АкБарсом.
    Заменили Ракету на Динаму и на трибуне осталось 100 человек..
    А в хоккее на траве из 6 команд 4 - Динамо. Проще вместо Чемпионатов страны устраивать ведомственные турниры да и все.
    Хотя сколько в этих Динамах реальных динамовцев
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    Анонимно 09:35
    Ну где-то под тысячу человек было на финале то..
    Понятно, что много пригнанных, но это вид спорта такой
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