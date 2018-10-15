«16-е чемпионство в шестнадцатом регионе? А у нас регион еще и номером 116 обозначается»
Видеоотчет о том, как «Динамо-Казань» вновь стало лучшей командой России
«Шестнадцатое чемпионство в шестнадцатом регионе», — эта фраза чаще всего звучала во время чествования хоккейного клуба «Динамо-Казань» и празднования в раздевалке, пока кто-то из тренерского штаба не заметил с намеком, что Татарстан — это еще и «116-й» регион. Завоевав очередное золото, казанцы подтвердили статус самого главного и титулованного клуба страны. При этом и тренеры, и игроки, и руководители в один голос заявляют, что прошедший сезон был самым сложным за все годы. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила большой видеоотчет о том, как казанская команда оформляла 16-е чемпионство в своей истории. Почему в Центр хоккея на траве приходит все больше детей, как Араик Маргарян воспитывает своих подопечных и благодаря чему казанцам удалось наверстать пятиочковое отставание и вновь стать лучшими в России — об этом в видеоролике нашего корреспондента.
комментарии
Кол-во болельщиков - вот главный показатель, иначе для кого все эти чемпионства и победы? Для руководства Динамо или для региона?
Почему то у Динамо везде мало болельщиков.
В хоккее с мячом была Ракета и по посещаемости могла сравниться с Рубином и АкБарсом.
Заменили Ракету на Динаму и на трибуне осталось 100 человек..
А в хоккее на траве из 6 команд 4 - Динамо. Проще вместо Чемпионатов страны устраивать ведомственные турниры да и все.
Хотя сколько в этих Динамах реальных динамовцев
Понятно, что много пригнанных, но это вид спорта такой