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Аэропортам Казани и Челнов присвоят имена великих россиян

15:36, 11.10.2018
Аэропортам Казани и Челнов присвоят имена великих россиян
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань и Набережные Челны вошли в число 45 городов, аэропортам которых присвоят имена выдающихся россиян. Конкурс стартовал сегодня в рамках общенационального проекта «Великие имена России».

На сайте великиеимена.рф горожане смогут предложить имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России.

Также среди городов, чьи аэропорты сменят название, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие.

Пятого декабря планируется объявить имена победителей.

Ранее в России названия 45 аэропортов предложили дополнить именами выдающихся деятелей. Колумнист «Реального времени» Марк Шишкин, рассуждая на эту тему, предложил назвать аэропорт Казани именем Чингизхана.

Общество Татарстан
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