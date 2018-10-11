Аэропортам Казани и Челнов присвоят имена великих россиян

Казань и Набережные Челны вошли в число 45 городов, аэропортам которых присвоят имена выдающихся россиян. Конкурс стартовал сегодня в рамках общенационального проекта «Великие имена России».



На сайте великиеимена.рф горожане смогут предложить имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России.

Также среди городов, чьи аэропорты сменят название, Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие.

Пятого декабря планируется объявить имена победителей.



Ранее в России названия 45 аэропортов предложили дополнить именами выдающихся деятелей. Колумнист «Реального времени» Марк Шишкин, рассуждая на эту тему, предложил назвать аэропорт Казани именем Чингизхана.