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«Память поколений» — для Казанского госпиталя ветеранов войн

18:20, 09.10.2018 1
«Память поколений» — для Казанского госпиталя ветеранов войн Фото: tatar-inform.ru

Сегодня Казанский госпиталь ветеранов войн получил медицинское оборудование, купленное на пожертвования участников всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика»: видеоколоноскоп, видеогастроскоп, системный видеоцентр и 8 кресел-колясок общей стоимостью более 2,6 млн рублей.

На протяжении нескольких месяцев по всей России волонтеры фонда «Память поколений» взамен на добровольные пожертвования дарили людям значки с красной гвоздикой.

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