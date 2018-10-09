«Память поколений» — для Казанского госпиталя ветеранов войн
Сегодня Казанский госпиталь ветеранов войн получил медицинское оборудование, купленное на пожертвования участников всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика»: видеоколоноскоп, видеогастроскоп, системный видеоцентр и 8 кресел-колясок общей стоимостью более 2,6 млн рублей.
На протяжении нескольких месяцев по всей России волонтеры фонда «Память поколений» взамен на добровольные пожертвования дарили людям значки с красной гвоздикой.
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