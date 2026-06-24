В Татарстане результаты анализов начали отправлять в мессенджер «Макс»

На первом этапе сервис внедрен в нескольких крупных медицинских организациях Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запустили тестовый сервис, позволяющий пациентам получать результаты лабораторных исследований в национальном мессенджере «Микс». Новая цифровая услуга внедряется Министерством здравоохранения республики в рамках цифровизации региональной системы здравоохранения, сообщает пресс-служба компании.

После завершения лабораторного анализа и его подтверждения врачом пациент будет получать уведомление со ссылкой на обезличенный медицинский документ прямо в мессенджере. Это позволит отказаться от необходимости повторного визита в медицинское учреждение исключительно за бумажными результатами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На первом этапе сервис внедрен в нескольких крупных медицинских организациях Казани. В дальнейшем планируется расширить его на все центральные районные больницы республики. По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана Андрея Ефремова, интеграция с мессенджером «Макс» направлена на упрощение доступа граждан к медицинским данным и снижение административной нагрузки на врачей. Тестовый режим работы сервиса продлится до 1 сентября текущего года.

Напомним, что на данный момент татарстанцы могут закрыть больничный в «Максе». Услуга доступна при нетяжелых заболеваниях с очевидным диагнозом.

Наталья Жирнова