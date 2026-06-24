В Казани не рассматривают повышение стоимости проезда по Вознесенскому тракту

На данный момент проезд по тракту стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов транспортного средства и числа осей

Фото: Галия Шакирова

Вопрос увеличения стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта в Казани в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарид Ханифов.

По его словам, действующий тариф останется без изменений, а решений о его пересмотре на данный момент не принималось. На данный момент проезд по тракту стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от габаритов транспортного средства и числа осей — такие расценки зафиксировали с введения платного проезда по новой дороге.

Напомним, что скоро оплата проезда по Вознесенскому тракту в Казани будет доступна через «Maкс». Также Татарстан может ввести налоговые льготы для крупных дорожных проектов. Если проект примут, то в этот список войдут платный участок Вознесенского тракта в Казани и автодорога Алексеевское — Альметьевск.

Наталья Жирнова