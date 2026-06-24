Два человека погибли в Нижегородской области после ударов ВСУ

В регионе пострадали промышленный объект, жилые дома и автомобили, сообщает губернатор Глеб Никитин

Фото: Максим Платонов

В Нижегородской области в течение ночи отражалась атака беспилотных летательных аппаратов, в ходе которой силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По предварительным данным, в результате падения обломков повреждения получил один промышленный объект, а также несколько автомобилей и жилых домов. Власти уточнили, что критических разрушений промышленной инфраструктуры не зафиксировано.

По данным Никитина, в результате погибли два человека, еще двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.

предоставлено пресс-службой «Сбер»

— Приношу соболезнования родным и близким погибших, вся область скорбит вместе с вами и разделяет ваше горе. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. <...> Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом, — сообщил глава региона.

Напомним, что за ночь БПЛА были уничтожены над территориями 20 регионов страны, в том числе над четырьмя субъектами ПФО, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Так, в Оренбурге сбили несколько БПЛА ВСУ над промышленным предприятием. Точное количество сбитых дронов губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев не уточнил, но отметил, что пострадавших нет. В Пензенской области уничтожили один БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Мельниченко. В Татарстане с 2:37 мск до 7:08 мск действовал режим беспилотной опасности.

Наталья Жирнова