Бюджет дорожных работ в Татарстане на 2026 год увеличился и составил 93,1 млрд рублей

Приоритетом программы определена реконструкция улично-дорожной сети

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в 2026 году на реализацию программы дорожных работ предусмотрено 93,1 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарид Ханифов. Основная часть средств — 82 млрд рублей — будет направлена из бюджета Татарстана, оставшаяся сумма поступит из федеральных источников. Приоритетом программы определена реконструкция улично-дорожной сети.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета РТ сообщал, что на программу направят 91 миллиард рублей.

Ключевым направлением программы станет реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», на который предусмотрено 20,7 млрд рублей. Средства распределены между Казанской, Челнинской и Нижнекамской агломерациями, а также направлены на развитие региональных дорог и ремонт мостов.

предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В частности, на Казанскую агломерацию выделено 2 млрд рублей, на Челнинскую — 1,3 млрд рублей, на Нижнекамскую — 480 млн рублей. На региональные дороги направлено 1,3 млрд рублей, еще 15,5 млрд рублей предусмотрено на ремонт мостов и автомобильных дорог.

При этом в Татарстане дополнительно направили 18 млрд рублей на ремонт дорог. Помимо этого 5,18 млрд рублей направлено на дорожно-уличную сеть Казани.

Наталья Жирнова