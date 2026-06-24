В Казани выполнено около 30% дорожных работ, в Набережных Челнах — 1,2%

В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска направлено 25,9 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска направлено 25,9 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарид Ханифов.

Основной объем финансирования приходится на Казань, где предусмотрено 21,3 млрд рублей. Ранее стало известно, что с начала года город получил дополнительные 5 млрд рублей. Набережные Челны получили 2,68 млрд рублей, а Нижнекамск — 1,87 млрд рублей.

В Казани реализуется наибольшее количество дорожных проектов среди трех городов. Всего здесь запланированы работы на 204 объектах, при этом строительство и ремонт ведутся на 93 из них. Общий уровень выполнения оценивается примерно в 30%.

В Набережных Челнах дорожные работы охватывают три объекта, два из которых находятся в активной стадии реализации. Уровень выполнения составляет около 1,2%. В Нижнекамске предусмотрены работы на шести объектах, при этом на одном из них уже ведутся работы. По состоянию на текущий момент выполнение составляет 10,5%.

Наталья Жирнова