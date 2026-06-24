Названа зарплата начинающих IT-специалистов в Татарстане

Опытные сотрудники получают от 100—200 тыс. рублей в месяц

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане IT-специалисты без опыта работа получают от 60 тыс. рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте колледжа Иннополиса.

Согласно приведенной статистике, специалисты с опытом работы более 1,5 года могут рассчитывать на доход от 100 тыс. рублей, а с трехлетним опытом — от 200 тыс. рублей.

Подробнее о стоимости обучения на IT-специалиста в Иннополисе, а также других колледжах и техникумах Казани, проходных баллах для поступления и количестве бюджетных мест в ссузах на данном направлении подготовки — в материале «Реального времени».

Никита Егоров