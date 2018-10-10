Остров-град: форпост для взятия Казани, золотая карета от императрицы и святой с волчьей головой

Свияжские этюды: путь из языческого капища к православной святыне

Фото: Артем Субботкин

Свияжск — одно из самых посещаемых мест в Татарстане. И в истории края остров-град порой играл ключевую роль. Краевед Артем Субботкин в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает об отдельных вехах истории «форпоста православия» близ Казани.

До середины XVI века этот остров выглядел мрачным и нелюдимым. «Кирмень» — так называли его проживавшие поблизости чуваши. В переводе это значит «запретное место». Когда-то вход на остров, где находилось языческое капище, был открыт лишь для жрецов, которые появлялись здесь для приношения жертв своим многочисленным божествам в дни больших религиозных праздников. Остальным же под страхом смерти запрещалось ступать на эту землю.

Остров-плацдарм

Однако в 1551 году здесь высадились русские стрельцы — и застучали топоры плотников. После того как очередной, третий по счету поход Ивана IV на Казань окончился неудачей, русский царь, по совету своего союзника Шах-Али, решил подготовить плацдарм для взятия столицы непокорного ханства. Им и стал остров Свияжск, куда по весне были доставлены стены будущей крепости. Их, по распоряжению государя, пилили и заготавливали в ярославских лесах и волоком доставляли к волжскому берегу, готовя к сплаву вниз по реке десятки плотов. В считанные дни их доставили на остров, и уже в мае под руководством дьяка Выродкова здесь начали возводить укрепления. Одновременно с крепостью строили избы для стрельцов: так появились первые улицы будущего города — Рождественская, Большая и Малая Сергиевские, Пушкарская, Ярославская…

Между тем слух о новом городе докатился до Казани. И хотя мощных биноклей в те времена, понятно, не было, в ясную погоду казанцы с высоты минаретов своих мечетей заметили строительство и выслали к острову свой «десант». Однако стрельцы, уже успевшие к тому времени возвести часть укреплений, отбили наступление ханских войск. А вскоре к новому городу, получившему имя грозного царя, подошло подкрепление, доставили огневое зелье и припасы. Пережив трудную зиму, свияжские стрельцы дождались весеннего половодья и прибытия царского войска, которое расположилось в крепости. А в октябре после осады и кровопролитного штурма русские захватили Казань.

Сегодня о тех событиях напоминают старинные пушки у стен Свияжска. Многие из них, как утверждали летописцы, имели свои собственные характерные имена, такие как «Дракон», «Змий», «Граф Свистун» или «Девкина голова». С чем связано имя последней средневековой «мортиры», не пояснялось. Остается лишь предположить, что представительницы слабого пола в ту далекую пору не в пример нынешним жертвам анорексии были гораздо мощнее.

Свияжск стал играть роль форпоста на новых землях государства российского. Фото автора

Крестом и мечом

С этого момента Свияжск стал играть роль форпоста на новых землях государства российского. Причем не только военного, но и духовного, поскольку вскоре здесь основали один из оплотов православия — Свияжский Богородицкий Успенский монастырь. Уже в 1560 году псковскими мастерами-зодчими под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя на острове возводят Успенский собор.

Стремясь насадить среди местного населения христианскую веру, монахи-миссионеры зачастую действовали методами, весьма далекими от истинного христианства, путем прямого насилия и угроз, забывая при этом слова святых отцов о том, что невольник — не богомольник. Все это, как правило, давало обратный результат: новообращенные христиане-татары редко посещали церковь, не соблюдали посты, а некоторые возвращались в прежнюю веру.

Сегодня Успенский собор, долгое время находившийся в запустении в годы советской власти, хранит следы былого величия. До наших дней чудом сохранились уникальнейшие настенные фрески. Среди них — изображение святого Христофора с волчьей головой.

Считается, что до того, как стать христианином, он жил среди язычников, у которых было распространено людоедство. Познав слово Божие, он отказался от ужасных привычек своих соплеменников, став проповедовать среди них свет истины нового учения, за что и получил имя Христофор — «несущий Христа».

Есть и другая версия относительно волчьей головы святого. Говорят, что внешне он был очень красив, и, опасаясь соблазна по женской части, сам попросил у Бога изменить его лицо на волчью морду, дабы избежать искушений.

Как бы там ни было, образ святого Христофора всегда напоминает верующим о том, что, как бы не был грешен человек в прошлом, он всегда имеет возможность покаяться в своих грехах при жизни и обрести спасение.

До наших дней чудом сохранились уникальнейшие настенные фрески. Среди них — изображение святого Христофора с волчьей головой. Фото chemodan-tour.ru

Судьба царского подарка

К XVIII веку остров-град Свияжск переживал период расцвета. Особенно многолюдно здесь было в дни великих церковных праздников, а также во время ярмарок — купцы привозили сюда свои товары по Волге. Слава о Свияжске гремела колокольным перезвоном множества православных храмов, под стенами которых раскинулись посад, торжище с бесчисленными купеческими лавками и лабазами, а также ремесленные мастерские. На живописном берегу располагался гостиный двор, где находились таможенная и гостиные избы и амбары. Важную роль в жизни города-острова играла торговля — одних лишь лавок здесь насчитывалось более двухсот пятидесяти. Среди проживавших на посаде ремесленников было немало скорняков, сапожников и холщевников, а также кузнецов, горшечников, плотников и рукавишников. Особую нишу занимали «пищевики» — калачники, кисельники, квасники, пирожники.

Неслучайно матушка-государыня Екатерина Великая, посетившая в мае 1767 года Казань, прибыв по Волге на галере «Тверь», лично пожелала увидеть остров-град Свияжск.

Говорят, что местное купечество устроило императрице роскошный прием, выстлав дорогу от пристани к Успенскому собору персидскими коврами. Такой радушный жест растрогал государыню, и она подарила свияжцам свою золоченую карету. Ту самую, которая хранится ныне в казанском музее. Туда ее забрали якобы для реставрации, а вот возвратить почему-то забыли. За что многие свияжцы были на казанцев в большой обиде: негоже мол, царский подарок отнимать…

В конце XVIII cтолетия Свияжск обрел статус уездного города и, как это полагалось, свой герб. Герб Свияжска ни с каким другим не спутаешь. На нем на лазоревом фоне щита изображен плывущий на золотистых ладьях город и пять рыб. Ладьи напоминают нам, что первая крепость была построена из деревьев, сплавленных с верховий Волги. А рыбы — о промысле, который издавна кормил свияжцев. Недаром в старину их лещевниками называли…

В конце XVIII cтолетия Свияжск обрел статус уездного города и, как это полагалось, свой герб. Фото wikiwand.com

И зазвенят опять колокола…

Когда-то, еще задолго до революции, современники писали, что церквей в Свияжске больше, чем домов. Уже в первые годы советской власти большая часть свияжских храмов была закрыта. Ольга Степановна Романова родилась в Свияжске в 1924 году. Она помнит, как еще в детстве на Пасху мама взяла ее с собой в церковь. Хотя к тому времени на территории монастыря уже располагалась колония для заключенных, приходская церковь Елены и Константина еще не была закрыта безбожниками-коммунистами.

Тогда Оля впервые двенадцатилетней девочкой-школьницей переступила порог храма. Навсегда запомнилось ей его величественное убранство, стройное пение церковного хора и торжественные возгласы ведущих службу священников, облаченных в праздничные пасхальные ризы. А наутро маму Ольги и родителей еще троих ее одноклассниц, бывших в тот день на богослужении, вызвали к директору школы. Та устроила им разнос, пригрозив, что если еще раз увидит девочек в храме, отчислит их из школы и отправит в ФЗУ.

С тех пор Ольга Степановна ни разу до середины девяностых годов прошлого века не переступала порог церкви, которую власти закрыли уже перед самой войной в 1939 году. Долгие годы, как рассказали мне местные бабушки, в ее стенах находились зерносклад и мельница, на которой работали колонисты. Стены и потолки храма, украшенные старинными фресками, созданными руками мастеров XVII века, покрылись копотью и местами осыпались. И тем не менее храм пережил тех, кто мечтал построить безбожное общество. Пережил и заново возродился несколько лет назад во многом благодаря помощи спонсоров и при активной поддержке первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Час возрождения древнего города пробил. Об этом напоминает нам торжественный перезвон колоколов, который после многолетнего перерыва вновь плывет над островом.

Если вы хотите посмотреть на работу настоящего кузнеца-молотобойца, вам прямая дорога на остров Свияжск. Фото автора

Под железный звон кольчуги…

Хотите увидеть, как из бесформенного куска белой глины на гончарном круге под умелыми руками мастера прямо у вас на глазах рождается изящный кувшин? Или посмотреть на работу настоящего кузнеца-молотобойца, который за считанные минуты превратит раскаленный добела металлический брусок в новенькую подкову? Или стать свидетелем боя древних витязей, облаченных в кольчуги и старинные доспехи?

Тогда вам прямая дорога на остров Свияжск, который, кстати, относительно недавно победил географию и стал полуостровом. Произошло это не из-за сдвига тектонических плит земной коры и не из-за изменения русла реки Свияги, а благодаря труду татарстанских строителей-дорожников, проложивших к острову дамбу с асфальтовым покрытием. Теперь добраться до Свияжска можно не только по воде на «омике», но и на «колесах». Всего каких-нибудь полчаса езды — и вы под стенами древней крепости, где можно ощутить дыхание старины седой. И даже сфотографироваться на память рядом с древним воином, ощутив на своем плече его могучую длань в тяжелой кольчужной перчатке.