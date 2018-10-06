«Их нравы»: как османы «золотили» Коран крыльями птиц и цветочными листьями

Тезхип – искусство золочения на Востоке

Фото: Олег Тихонов

Казанский исследователь и колумнист «Реального времени» Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшнюю свою колонку он посвятил тезхипу — искусству золочения Корана.

Дело тонкое

Наверняка, многие, держа в руках Коран, обращали внимание на изящное оформление титульных страниц и полей, представляющее собой замысловатый геометрический или же растительный орнамент. Данный вид оформления страниц, зародившийся в среде уйгуров в далеком древнем Китае и, потихоньку перекочевавший в Среднюю Азию, Ближний Восток, Иран, Анатолию и на территории Османской империи, называется тезхип, который происходит от арабского слова «зэхэб», что означает «золото» или «золочение». Однако при оформлении книг, альбомов, альманахов и специальных указов правителей, наряду с золотом, использовались и различные краски натурального происхождения и тезхибом стали именовать практически все виды украшения страниц. А техника украшения страниц только лишь золотом получила название «халкар». В данной технике растертое золото смешивали с желатином и полученную смесь наносили на специальную бумагу с помощью тонкой кисти.

Необходимо отметить, что тезхип — это коллективный труд. Художников, выполнявших тезхип, называли «мюзеххип», а их произведения «мюзеххеп». После того, как каллиграф заканчивал работу над текстом книги, он выделял края страниц золотыми или черными чернилами, или же краской красного цвета, именовавшейся «сурх». На выделенные места мастера или подмастерья буквально «вытряхивали» узор, подготовленный мюзеххибом. Затем один или два мюзеххиба завершали процесс нанесения красок. Все эти художественные процедуры проводились в специально оборудованных мастерских «наккашхане», что были при дворцах различных правителей, или же в ателье известных мюзеххибов.

Фото art16.ru

Процесс «вытряхивания» узора происходил следующим образом:

мюзеххип наносил орнамент на бумагу;

затем мастер или же подмастерья ставили эту бумагу на твердую поверхность и прокалывали узор иголками, тем самым, подготавливая трафарет;

далее трафарет помещали на поверхность, куда необходимо было нанести тезхип и сверху посыпали угольным порошком;

после этого снимали трафарет, а из угольного порошка, перешедшего через него, с помощь кисти, состоящей всего из одного волоска, завершали выкладку узора.

Тезхип обычно наносили после того, как работа над книгой была завершена каллиграфом. Это можно понять по тому, что если строка выходит за поля, то орнамент тезхиба огибает эту строку. Однако, существовали примеры книг, страницы которых были сначала оформлены тезхибом и переплетены, а уже затем был написан основной текст. Такие книги можно было узнать по наличию пустых страниц в конце книги, где сами страницы оформлены тезхибом, но на них нет никакого текста.

Во избежание копирования



Необходимо отметить, что мюзеххибы при нанесении какого-либо узора или рисунка не копировали природные оригиналы, а рисовали объекты так, как они себе их представляли. Поэтому, тезхип — это не копирование, а своеобразная стилизация под оригинал. Поскольку слепое копирование могло быть расценено как соревнование с Творцом, мастера тезхиба старались избегать этого и, в своих работах всячески подчеркивали непревзойденность Всевышнего.

В качестве основных художественных мотивов в искусстве тезхип использовались следующие виды узоров:

«руми» — орнаменты, напоминающие крылья и клювы птиц;

геометрические фигуры, в основном треугольники, шестиугольники и восьмиугольники;

«мюнхани» — различные кривые, наслаиваемые друг на друга;

«хатаи» — цветочные орнаменты;

«саз йолу» — орнаменты, стилизованные под листья и ветки;

«тыг» — вспомогательные орнаменты в виде крючков и завитков, толстые в основании и утончающиеся к острию.

Фото aregem.kulturturizm.gov.tr



Необходимым условием при оформлении тезхибом является соблюдение пропорций не только между выбранными орнаментами, но и между пустым пространством и пространством, заполненным орнаментами. Важную роль при решении данной задачи, как раз-таки и выполняли орнаменты «тыг», которые обеспечивали балансировку объектов, наносимых на бумагу. Результат должен был радовать глаз и не вызывать чувства перенасыщенности.

Развитие искусства

Пожалуй, одним из самых значительных периодов в истории развития искусства тезхип, был период Тимуридов (1370—1507). Известно, что их правители и сами были людьми неравнодушными к различным искусствам, поэтому при их дворцах активно строились библиотеки и наккашхане, которые способствовали расцвету книгопечатания на исламском Востоке. При поддержке и покровительстве дворца в то время в Герате развиваются каллиграфия, искусство миниатюры, оформление переплетов книг и тезхип. Появляются новые стили и прекрасные произведения, из которых складываются неповторимая гератская школа и гератский стиль в искусстве. Несомненно, одним из лидеров данного направления является мюзеххип и мусаввир Хаджи Али Тебризи. В его произведениях преобладают золотые, красные и черные цвета, а также так называемый цвет бадахшанского лазурита. Среди художественных мотивов, используемых при оформлении тезхибом, на передний план выходят мюнхани, а живые и яркие цвета обеспечивают выразительность узора и раскрывают художественный замысел автора.

Характерной особенностью гератской школы является то, что тезхип внутренней части переплета книг, в большинстве своем оформлялся в виде круга или диска. Вторым представителем золотого века тезхиба периода Тимуридов является Хусейн Байкара. Его работы считаются классическими. К примеру, священный Коран, который был оформлен им в 1485 году и который хранится в Стамбульском музее Топкапы, ярчайшим образом демонстрирует абсолютно все особенности гератской школы тезхиба.

Другим, не менее важным, периодом в развитии искусства техзип является Сельджукский или так называемый Конийский период (1037—1326). Мюзеххибы того времени проявили все свое мастерство в оформлении различных изданий «Маснави» — легендарного труда мусульманского поэта и суфия, основателя братства «Мавлявийа» Джелаладдина Руми. Оформление самого раннего издания (1278 год) принадлежит кисти Мухлис бин Абдуллах аль-Хинди. Данный экземпляр «Маснави» хранится в музее Мевляны в городе Конья. Для данного периода характерно использование геометрических фигур в оформлении тезхибом. Однако применялись и другие художественные мотивы, такие как «руми» и «мюнхани». Основными цветами, которые использовались в наккашхане города Конья при оформлении различных книг, являются золотой, черный, темно-синий и белый. Считается, что конийская школа тезхиба заложила основы османского стиля и османской школы.

Если в книге или письме, украшенном тезхибом явно просматриваются крупные художественные мотивы «хатаи», то можно смело утверждать, что это произведение было выполнено в Османский период (1299—1919), так как цветочные узоры являются отличительной чертой османской школы. Особенно ярко данные моменты отражены в работах Баба Наккаша, который жил и работал во времена Фатих Султана Мехмеда. Другой отличительной чертой данного периода является кажущаяся трехмерность лиственных и цветочных узоров. Мастера добивались такого эффекта с помощью техники многократного наслоения. В работах этого периода очень часто встречались такие художественные мотивы, как «руми» и «саз йолу». Появлялись новые стили, такие как стиль Али Ускудари, стиль Кара Меми, стиль Ахмед Ата Эфенди и другие. Примечательно, что для стиля Ахмед Ата Эфенди, который жил на рубеже XVIII–XIX столетий характерно смешение традиционного османского стиля и европейского рококо.

Фото islam.ru

Золотым веком искусства тезхип в период Ильханидов и Мамлюков считается XIV век. Именно этому времени принадлежат лучшие образцы данного искусства, среди которых различные экземпляры священного Корана и другие книги, особенно большого формата. Наиболее известными мастерами этого периода считаются Мухаммед бин Айбек бин Абдуллах, Абу Бакр, который был известен под псевдонимом Сандал, Мухаммад бин Мубадир, Айдогду бин Абдуллах аль-Бадри и Ибрагим аль-Амиди.

Завершая рассказ о периодах развития искусства тезхип, необходимо особо отметить период Сефевидов (1501—1736). В этот период основными центрами развития не только тезхиба, но и многих других видов мусульманского искусства были такие города, как Тебриз, Казвин, Шираз и Исфахан. Характерной особенностью этого периода является совместное применение техники тезхиба и миниатюры при оформлении одного произведения. Кроме традиционных художественных мотивов в период Сефевидов также широко использовалось изображение животных и птиц или же мифических животных из различных легенд и преданий. Другой отличительной особенностью этого периода является подпись мюзеххиба, которая ставилась на самом видном месте узора. Среди наиболее знаменитых и известных мюзеххибов можно назвать таких мастеров, как Рузбихан Мюзеххиб, Наккаш Бигзад Ибрахими, Абдуллах Ширази.

Булат Ногманов