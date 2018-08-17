В Казани вышел татарский тафсир Корана муфтия Габдельбари Исаева

Фото: Тимур Рахматуллин

В Казани вышла в свет книга «Коръән Кәрим тәржемәсе» (перевод Священного Корана на татарский язык). Автор — Габдельбари Исаев, который был муфтием с 1975-го по 1980 год. Издание представляет собой тафсир Священного Писания. Сочинение получило одобрение экспертного совета Духовного управления мусульман РТ.

Руководителем проекта стал востоковед, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга и колумнист «Реального времени» Альфрид Бустанов. Он выступил научным редактором книги. Канонический редактор — Юсуф Куряев.

«Мы подготовили это издание на основе уникальной рукописи, которая сохранилась в Душанбе у дочери Габдельбари Исаева — Фии апы, — рассказал Бустанов корреспонденту «Реального времени». — Мы работали над ней порядка трех лет. Работа заключалась в том, чтобы привести текст рукописи с языковой точки зрения в тот формат, который наиболее приближен к современным нормам татарского литературного языка».

Оригинал рукописи содержал 1700 страниц, изданная книга — более 500.

По словам нашего собеседника, издание в 1000 экземпляров вышло благодаря поддержке кафедры ТАИФ ЕУСПб и Фонда Ш. Марджани. Экземпляры книги Бустанов подарил вице-премьеру Татарстана, главе «Милли Шура» Василю Шайхразиеву и председателю исполкома Всемирного конгресса татар Ринату Закирову. Они, в свою очередь, пообещали передать книги для экспертизы и рецензии в Академию наук РТ.

Также Бустанов намерен выпустить второе издание, для которого уже собрано 500 тыс. рублей.

Напомним, уроженцу Башкирии муфтию Габдельбари Исаеву Альфрид Бустанов ранее посвятил отдельную колонку в «Реальном времени».