«Их нравы»: Фатих Султан Мехмед II — завоеватель Константинополя и первый император

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен султану Мехмеду II, который заложил геополитические и законодательные основы Османской империи.

За что султан превознес духовного учителя, а великого визиря казнил

Седьмой правитель Османов Фатих Султан Мехмед II является своеобразным рубежом между двумя периодами развития государства. Именно при нем страна из категории «государство» переходит в категорию «империя». Так же как и его отец, султан Мурат II, Мехмед II правил два срока, только в его случае это было по формуле 3+30, а не 30+5.

Несмотря на то, что Мехмед родился в Эдирне, детство и юность его прошли в Амасье и Манисе, где он уже с малых лет, как считают многие турецкие историки, занимал пост руководителя санджака. Мехмед был четвертым сыном Мурата II, его матерью была Хума Хатун, предположительно греческая рабыня. Интересно, что имя Хума, или Хумай, в персидской мифологии означает «райская птица» или же «птица счастья». Весьма символично, что, согласно мифам, эта птица делает царем того человека, на которого она бросает свою тень. Примечательно, что существуют предположения, согласно которым птица Хума связана с образом древнетюркского божества женского пола Умай.

Восшествие Мехмеда II на трон. Миниатюра из рукописи «Хунернаме». Илл. wikipedia.org



Мехмед, как и все представители правящего рода, получил очень хорошее образование у лучших учителей своего времени. Кроме османского языка он в совершенстве владел греческим, латинским, арабским, персидским языками, а также разговорным сербским. Есть сведения, что он читал труды Плутарха в оригинале. С юных лет он тянулся к наукам, больше всего его внимание привлекали география, математика, астрономия и философия. Также Мехмед II преуспел в освоении религиозных наук. Его духовным наставником и преподавателем был известный шафиитский богослов Мулла Гурани, который впоследствии стал четвертым шейх-уль-исламом Османской империи. Это был очень уважаемый ученый, который мог перечить султанской воле, к его советам прислушивались. Пожалуй, он был единственным человеком в империи, кроме султана, которому было разрешено добираться верхом на лошади вплоть до крыльца султанского дворца. Остальные проделывали этот путь пешком. Будучи правителем империи, Мехмед II предлагает Мулле Гурани занять пост великого визиря, однако тот отказывается, аргументируя это тем, что на этом посту он принесет султану больше вреда, чем пользы.

Из предыдущей публикации мы хорошо помним, что первое пребывание Мехмеда II на османском троне длилось недолго. Ему в то время было всего двенадцать лет. Тогда главный визирь Мурата II Джандарлы Халиль Паша справедливо полагал, что у юного правителя недостаточно опыта для управления столь обширными территориями. Не изменил он своего мнения и в начале второго султанского срока Мехмеда II, когда тому было уже семнадцать лет. Взгляды Халиль Паши и юного султана были противоположными не только в плане управления государством, но и относительно планов осады Константинополя и последующего завоевания города. По этой причине Джандарлы Халиль Паша стал первым в истории великим визирем Османской империи, который был казнен по приказу султана.

Османская царь-пушка, которая стреляла

Поворотным моментом в судьбе Мехмеда II стало покорение Константинополя. Это был первый шаг на пути к империи. Известно, что осада началась 6 апреля 1453 года и продлилась 53 дня, после чего город покорился туркам. Однако подготовительные работы начались еще в 1451 году, когда Мехмед II решает построить крепость на Анатолийской части Босфора, которая была названа Румелийской. Существуют сведения, что одно время крепость называлась Богазкесен Хисары. Весьма символично, так как это название можно перевести как «крепость, разрезающая пролив», или как «крепость, перерезающая глотку». Император Константин ХI, узнав о строительстве, сразу же направил послов к Мехмеду II, чтобы известить его о том, что не пристало строить крепость без разрешения Византии. Однако Мехмед не принял послов. Не принял он их и во второй раз в начале июня 1452 года, а это уже означало открытую конфронтацию. В августе строительство было завершено, османы начали контролировать пролив и брать плату с кораблей, которые пересекали Босфор. Известно, что одно венецианское судно, отказавшееся предоставить плату, было потоплено выстрелом из пушки.

Крепость Румели. Фото Josep Renalias (wikipedia.org)

К слову, эти пушки отливал один венгерский мастер по имени Урбан. Понимая, что это весьма действенное оружие, Мехмед спросил у Урбана, сумеет ли он отлить пушку, ядра которой смогут поразить стены Константинополя? На что Урбан ответил, что сделает такую пушку, перед которой не то что стены Константинополя, даже стены Вавилона не устоят. Мастер сдержал свое слово, были отлиты огромные восьмиметровые царь-пушки. Диаметр пушечного ядра составлял 75 сантиметров, а вес — 544 килограмма. Это были неподъемные махины, которые состояли из двух отдельно отлитых частей, которые крепились друг к другу с помощью сложной системы болтов и гаек. Прицелиться с помощью этой пушки было невозможно, но так как цель была величиной с городскую стену, промахнуться тоже было сложно. Из-за большого размера процесс зарядки пушки занимал около трех часов, поэтому из нее можно было стрелять максимум пять-шесть раз в день. Восстановление ущерба, нанесенного стенам одним ядром, занимало около недели. Один из экземпляров этой пушки ныне хранится в Великобритании в Музее оружия форта Нельсон. Примечательно, что больший вред городские стены Константинополя, длина которых в общей сложности составляла около 20 километров, получили не столько из-за пушек турков, сколько «благодаря» пушкам византийцев, которые из-за обратной отдачи после выстрела наносили стенам ущерб.

Что нужно знать об осаде Константинополя

Завоевание Константинополя — это очень большая тема, которую сложно вместить в рамки небольшой заметки. Поэтому ограничимся изложением наиболее примечательных фактов, которые послужат штрихами к портрету событий:

наиболее реалистичные цифры с точки зрения соотношения сил: 8 тысяч воинов, защищавших город, и 50 тысяч воинов, осуществлявших осаду и атаки;

обороной города руководил генуэзский кондотьер Джованни Джустиниани Лонго;

императору Константину ХI несколько раз было предложено сдаться в обмен на гарантии безопасности его самого, семьи и жителей города, однако он отказался. В день завоевания он снял с себя царские одеяния, сражался вместе с обычными солдатами и был убит в бою;

известно, что у Константина не было сыновей, а вот у его брата Теодора были три сына, и один из них мог бы стать императором Византии. Так случилось, что двое из сыновей Теодора Палеолога стали мусульманами, а в дальнейшем заняли посты великих визирей Османской империи. В турецкой историографии они известны под именами Хас Мурат Паша и Месих Паша;

Осада Константинополя началась 6 апреля и завершилась завоеванием города 29 мая 1453 года. Фото Максима Платонова



для обороны города через залив Халич (Золотой Рог) была протянута выкованная византийскими кузнецами прочная железная цепь, которая препятствовала проходу военных кораблей. Часть ее хранится в музее Топкапы. Несмотря на то, что цепь долгое время находилась под водой, на ней нет ни грамма ржавчины;

чтобы обойти цепь, Мехмед II приказал перетащить свои корабли по суше. Маршрут переброски проходил от современного района Долмабахче до Касымпаша;

осада Константинополя началась 6 апреля и завершилась завоеванием города 29 мая 1453 года;

в канун завоевания в церкви Айя-София (Святой Софии) было проведено последнее христианское богослужение, а после завоевания города Мехмед II прочитал там первый намаз. В дальнейшем церковь была переделана под мечеть, а Константинополь переименован в Стамбул;

на разграбление города было дано 3 дня. Говорят, что Мехмед II, увидев масштабы нанесенного ущерба, сильно сожалел об этом и приказал вернуть награбленное прежним владельцам;

после завоевания Константинополя все желающие могли покинуть город, оставшимся была гарантирована безопасность, неприкосновенность жилья и имущества, а также свобода вероисповедания. Часть жителей действительно покинула Константинополь и переселилась в Италию, среди них были философы, ученые, поэты и мастера-ремесленники, что способствовало ренессансу в Европе;

после завоевания города были организованы римско-католические, православные и армянские патриархии, а также раввинат. Учитывая весьма благосклонное отношение Мехмеда II к христианам, Папа Пий II даже предлагает ему принять христианство, однако тот отказывается.





Фаусто Зонаро «Султан Магомет II въезжает в покорённый Константинополь». Илл. wikipedia.org

Законодатель, меценат и строитель

После Константинополя было множество завоеваний на Балканах, в Черноморском регионе и в Анатолии. Территории империи были расширены с 900 тысяч кв. км до 2 миллионов 214 тысяч кв. км. Примечательный факт — в процессе балканских войн уже знакомого нам Влада Дракулу Мехмед II назначает воеводой Валахии. Кроме ратных дел, Мехмед II не забывал об устройстве государства и о развитии культуры и искусств. Написанный им свод законов «Канун-наме», который регулировал управленческие, правовые и финансовые вопросы, использовался вплоть до начала эпохи «Танзимата» в XIX веке. Согласно этому своду, для сохранения стабильности в государстве султану, взошедшему на престол, было разрешено убивать своих братьев (во избежание междоусобиц). Проливать кровь царственных особ было запрещено, поэтому дело обычно заканчивалось удушением. От имени султана было построено более 500 «социально значимых» сооружений, среди которых мечети, медресе, куллийе, завийе, текке, школы, мосты и др.

Жемчужиной архитектуры, конечно же, является дворец Топкапы, а самым известным образовательным комплексом, построенным Мехмедом II после завоевания Константинополя, стало медресе Шахн-ы Семан, где, кроме Корана, хадисов, калама, тафсира и других религиозных наук, преподавали физику, химию, математику и астрономию. По сути, это была первая высшая школа Османской империи. Мехмед II оказывал покровительство ученым, философам и поэтам. Сам он тоже писал стихи и подписывал их псевдонимом Авни. Самый известный портрет Мехмеда II был написан Дженителе Беллини, венецианским художником и скульптором, которого султан пригласил в Стамбул в 1479 году. Кроме портрета султана, Беллини написал и другие портреты, а также украсил фресками стены дворца Топкапы. Эти фрески, после смерти Мехмеда II в 1481 году, были замазаны штукатуркой по приказу его сына Баязида II, так как он считал, что это противоречит исламу.

Существуют гипотезы, что Папа Пий II организовал 15 покушений на жизнь султана Фатиха Мехмеда II, и логично предположить, что успешным оказалось лишь последнее. Есть мнение, что он умер от подагры, либо был отравлен, но, так или иначе, «Великий тюрок» покинул этот мир в Гебзе, когда собирался в очередной поход либо в Италию, либо в Анатолию.