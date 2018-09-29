«Их нравы»: «отец роз», с деревянным мечом покорявший Венгрию и стоявший у истоков первого университета Турции

Гюль Баба — таинственный дервиш братства Бекташи

Казанский исследователь и колумнист «Реального времени» Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшнюю свою колонку он посвятил дервишу суфийского ордена Бекташи Гюль Бабе.

На вершине Холма роз, откуда открывается великолепный вид на Будапешт, расположен мавзолей дервиша суфийского братства Бекташи Гюль Баба. Это имя, которое с турецкого языка можно перевести как «отец роз», он получил благодаря тому, что постоянно носил цветок розы на своей чалме. Есть утверждения, что именно он познакомил жителей Венгрии с чудесным цветком розы, однако это не так, и розы в Будапеште были известны задолго до османского завоевания. История мусульманского поэта и суфия Гюль Баба, на дженазе-намазе которого принимал участие сам великий султан Сулейман Великолепный, окутана ореолом тайн, мистификаций и загадок. Мы постараемся пролить свет на некоторые из них.

Деревянный меч

Для начала следует отметить, что дервиши братства Бекташи были духовными наставниками янычарского корпуса и по этой причине сопровождали войско Османской империи во всех военных походах. Они поддерживали боевой дух армии, рассказывали поучительные мусульманские притчи, а иногда даже принимали участие в самих сражениях. Предания гласят, что Гюль Баба сражался используя свой деревянный меч. Мечу приписывают разные магические свойства и говорят, что он принадлежал самому Хазрети Али (двоюродный брат пророка Мухаммада и четвертый праведный халиф, — прим. ред.) и что это чуть ли не знаменитый Зульфикар. Понятно, что это преувеличения, однако упоминания о деревянном мече встречаются в различных бекташийских легендах, что дает основание предполагать, что меч все же был, но носил какой-то символический характер.

В легенде о Хаджи Бекташе Вели, например, говорится, что сам Ахмед Ясави повязал на поясе Хаджи Бекташа деревянный меч, когда отправил его в Бадахшан для спасения Кутбитдина Хайдара. Кроме того, датский писатель Ганс Христиан Андерсен в своих путевых заметках, которые он оставил после возвращения на родину, посетив Османскую империю, Венгрию и Германию, также упоминает о деревянном мече Гюль Баба, который висит на стене его мавзолея в Будапеште. Справедливости ради стоит отметить, что сейчас в мавзолее меча нет и на скульптуре, что стоит на территории мавзолея, Гюль Баба изображен без меча.

Гюль Баба пал мученической смертью во время завоевания Будина



Относительно этого таинственного меча также существует и греческая легенда, связанная с завоеванием Константинополя. Согласно ей, когда Константинополь был окружен османским войском, Бог послал ангела для того, чтобы передать византийскому императору деревянный меч, с помощью которого он смог бы защитить город. А ангел в качестве посредника избрал святого Агапия. Тот сразу же прибежал во дворец и сказал императору, что Бог послал этот меч для победы над турками. Увидев, что меч деревянный, император рассердился и, воскликнув: «У меня есть меч, который принадлежал самому царю Давиду!», прогнал Агапия. Расстроившись, Агапий пошел к турецкому султану Фатиху Мехмеду, который с большой радостью принял деревянный меч и с его помощью завоевал Константинополь, впоследствии ставший Стамбулом. А Агапий принял ислам и стал мусульманином.

Один или два?

Другим не менее интересным вопросом является возраст Гюль Баба. Относительно даты смерти бекташийского дервиша разногласий нет. Известно, что он пал мученической смертью во время завоевания Будина (нынешний Будапешт) Сулейманом Великолепным в 1541 году. Однако многие источники утверждают, что он принимал участие практически во всех сражениях Османской империи с периода правления Фатиха Султана Мехмеда вплоть до времени правления Сулеймана Великолепного. Напомним, что это период длиной около 100 лет, за который в Османской империи сменилось шесть правителей.

Некоторые за это время даже успели дважды побывать на престоле. А это значит, что даже если Гюль Баба, будучи в расцвете сил, сражался вместе с Фатих Султан Мехмедом, то ко времени Сулеймана Великолепного он должен был уже стать немощным стариком. Предположительно было две исторические фигуры, которых именовали Гюль Баба. Один, судя по всему, жил во времена султана Фатиха Мехмеда, обучал его хадисам и тафсиру Священного Корана. Настоящее его имя было Мехмед, он умер в Эдирне, где и был захоронен. О принадлежности его к братству бекташи сведений нет. Второй жил на рубеже XV—XVI веков, настоящее его имя было Джафар, и он больше известен не только в турецкой, но и в зарубежной литературе. И ниже речь пойдет именно о нем.

Гюль Баба считается в некотором смысле духовным основателем Галатасарайского университета



Будущий университет

Сегодня Гюль Баба считается в некотором смысле духовным основателем Галатасарайского университета — одного из ведущих и элитных вузов современной Турции, и с этим связана следующая история. Однажды султан Баязид II охотился в окрестностях тогдашнего Константинополя в районе Галаты и увидел прекрасно ухоженный сад и дервиша, совершающего намаз среди роз. Дервишем оказался Гюль Баба. Он показал султану сад. Восхищенный его великолепием, Баязид II захотел вознаградить дервиша за старания и сказал, что исполнит любое его желание. Согласно преданию, Гюль Баба попросил построить школу и больницу.

Султан исполнил пожелание дервиша, и в 1481 году на этом месте была возведена мектебе, которая стала школой, готовящей государственных служащих, и превратившаяся во времена султана Абдуллазиза в Мектеб-и Султани и дару-ш-шифа (больницей при учебном заведении). Таким образом, современные наследники Османской империи стали пожинать плоды дальновидности бекташийского дервиша Гюль Баба, жившего много столетий тому назад.

На возвышенности, которая позже получит название «Холм роз», был воздвигнут мавзолей в форме восьмиугольника. Фото dunyabulteni.net



Мавзолей и османское наследие в Венгрии

Как мы уже отмечали выше, жизненный путь Гюль Бабы закончился в Будапеште, во время завоевания венгерской столицы Сулейманом Великолепным в 1541 году, после чего Венгрия приблизительно 150 лет находилась под властью Османской империи. По разным данным, на дженазе намаз собрались от 100 до 200 тысяч мусульман, среди них был и сам султан, который в сопровождении других видных участников этого похода, нес тело Гюль Баба.

В период между 1543 и 1548 годами по распоряжению бейлербея Буды Мехмет Паши на возвышенности, которая позже получит название «Холм роз», был воздвигнут мавзолей в форме восьмиугольника. Рядом с мавзолеем была построена текке для дервишей, но она была разрушена после того, как Габсбурги вернули себе управление над Венгрией в 1686 году, однако сам мавзолей оставался нетронутым некоторое время. Впоследствии христианский орден иезуитов перестраивает его под часовню, которая была названа в честь Святого Иосифа. Позднее земля, на которой находится мавзолей Гюль Баба, была выкуплена Яношем Вагнером, который дает разрешение османским паломникам на посещение мавзолея.

С 1990 года мавзолей является собственностью Республики Турции



В 1867 году во время визита султана Абдулазиза в Европейские страны венгерское правительство по просьбе османской стороны возвращает мавзолею прежний статус, и начинаются работы по приданию первозданного вида. После завершения реставрационных работ в 1914 году мавзолей был объявлен национальным достоянием Венгрии. Во время Второй мировой войны монумент сильно пострадал, но был восстановлен в послевоенный период. С 1990 года мавзолей является собственностью Республики Турции, организован фонд, осуществляющий надлежащий уход за историческим сооружением.

На сегодняшний день в венгерской столице память об османах хранит не только мавзолей Гюль Баба, расположенный на улице Мечеть недалеко от моста Маргарет, но и различные мечети и хамамы, построенные османскими архитекторами на термальных источниках Будапешта, температура воды в некоторых из них доходит до 77 градусов по Цельсию. Но это уже совсем другая история.

Булат Ногманов, фото wikipedia.org