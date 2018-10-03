Путин предложил смягчить наказание по статье об экстремизме

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме.

Ответственность теперь будет наступать за экстремизм в интернете и СМИ только в случае неоднократного нарушения закона за год. Первое нарушение будет наказываться только в рамках административного кодекса: штрафом, обязательными работами или арестом до 15 суток. Юридическое лицо при этом будет оштрафовано на сумму от 50 до 500 тыс. рублей, физическое — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте думы.

Напомним, ранее Верховный суд РФ не признал лайки и репосты достаточным поводом для возбуждения уголовного дела. В суде заявили, что необходимо в судах доказывать не совершенное действие в соцсетях, а его умысел.