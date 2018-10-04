Галимова: Минниханов провел с Бургановым персональную беседу

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова ответила на вопрос о персональной беседе президента РТ Рустама Минниханова с министром образования Татарстана Рафисом Бургановым, высказывание которого не понравилось родителям Татарстана.

«Это была персональная беседа, на которой я не присутствовала. Что касается прокуратуры, давайте дождемся экспертизы [по высказыванию] — сейчас говорить, пока проводится проверка, не совсем корректно с нашей стороны», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Напомним, Бурганов говорил о необходимости изучения родного языка в школах, отводя большую роль в этом классным руководителям, которые (цитата) «на колени могут поставить любого родителя».