АО Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство
Общая информация
АО «ВК и ЭХ» работает с 1981 года. Свою деятельность предприятие начинало в составе производственного объединения «Нижнекамскнефтехим».
С 1987 года предприятие функционирует как хозрасчетная организация.
С сентября 1996 года согласно плану приватизации ПАО «НКНХ» по решению комитета по управлению коммунальным имуществом города организация была преобразована в Коммунальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства» (КУП «ВК и ЭХ») и приобрело статус юридического лица.
С марта 2003 года, пройдя процедуру банкротства в порядке реализации плана внешнего управления, на базе КУП «ВК и ЭХ» было создано Открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».
Структура АО «ВК и ЭХ» включает в себя основное, вспомогательное и обслуживающее производство.
Основные виды деятельности АО «ВК и ЭХ»:
- транспортировка тепловой энергии, хозпитьевой воды, оказание услуг по отведению сточных вод жилых домов, учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности, расположенных в г. Нижнекамске и Нижнекамском районе;
- проведение текущего, капитального, профилактического ремонтов и строительство инженерных сетей, сооружений, объектов социальной инфраструктуры и монтаж оборудования.
Предприятие не имеет собственного водозабора и очистных сооружений.
Генеральный директор — Нуртдинов Ильдар Наилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Ахтубинская, 4б, п/о № 6, а/я 100
- Телефон: (8555) 47-08-01
- Email: wkex@rambler.ru
- Сайт: www.wodo.e-nk.ru
Дата последнего обновления: 16.07.2018