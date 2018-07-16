АО Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство

Общая информация

АО «ВК и ЭХ» работает с 1981 года. Свою деятельность предприятие начинало в составе производственного объединения «Нижнекамскнефтехим».

С 1987 года предприятие функционирует как хозрасчетная организация.

С сентября 1996 года согласно плану приватизации ПАО «НКНХ» по решению комитета по управлению коммунальным имуществом города организация была преобразована в Коммунальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства» (КУП «ВК и ЭХ») и приобрело статус юридического лица.

С марта 2003 года, пройдя процедуру банкротства в порядке реализации плана внешнего управления, на базе КУП «ВК и ЭХ» было создано Открытое акционерное общество «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».

Структура АО «ВК и ЭХ» включает в себя основное, вспомогательное и обслуживающее производство.

Основные виды деятельности АО «ВК и ЭХ»:

транспортировка тепловой энергии, хозпитьевой воды, оказание услуг по отведению сточных вод жилых домов, учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности, расположенных в г. Нижнекамске и Нижнекамском районе;

проведение текущего, капитального, профилактического ремонтов и строительство инженерных сетей, сооружений, объектов социальной инфраструктуры и монтаж оборудования.

Предприятие не имеет собственного водозабора и очистных сооружений.

Генеральный директор — Нуртдинов Ильдар Наилевич



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