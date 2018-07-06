Президент Туркменистана посетил выставку промышленных предприятий Татарстана
Сегодня в рамках своего визита в Казань президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым посетил выставку промышленных предприятий Татарстана в технопарке «Идея».
Бердымухамедов познакомился с продукцией Зеленодольского судостроительного завода, КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, КМПО, завода «Форд Соллерс», компании «Татнефть», передает пресс-служба президента РТ.
Далее президент Туркменистана и Рустам Минниханов посетили центр по производству медицинских симуляторов «Эйдос». Там Бердымухамедову рассказали о деятельности компании и продемонстрировали производство хирургических виртуальных симуляторов и роботов-пациентов.
Также сегодня президент Туркменистана встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым и посмотрит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии.ОбществоВласть Татарстан
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