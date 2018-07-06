Новости общества

21:37 МСК
Новости раздела
Общество

Президент Туркменистана посетил выставку промышленных предприятий Татарстана

20:58, 06.07.2018
Президент Туркменистана посетил выставку промышленных предприятий Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в рамках своего визита в Казань президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым посетил выставку промышленных предприятий Татарстана в технопарке «Идея».

Бердымухамедов познакомился с продукцией Зеленодольского судостроительного завода, КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, КМПО, завода «Форд Соллерс», компании «Татнефть», передает пресс-служба президента РТ.

Далее президент Туркменистана и Рустам Минниханов посетили центр по производству медицинских симуляторов «Эйдос». Там Бердымухамедову рассказали о деятельности компании и продемонстрировали производство хирургических виртуальных симуляторов и роботов-пациентов.

Также сегодня президент Туркменистана встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым и посмотрит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем