Президент Туркменистана посетил выставку промышленных предприятий Татарстана

Сегодня в рамках своего визита в Казань президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым посетил выставку промышленных предприятий Татарстана в технопарке «Идея».

Бердымухамедов познакомился с продукцией Зеленодольского судостроительного завода, КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, КМПО, завода «Форд Соллерс», компании «Татнефть», передает пресс-служба президента РТ.

Далее президент Туркменистана и Рустам Минниханов посетили центр по производству медицинских симуляторов «Эйдос». Там Бердымухамедову рассказали о деятельности компании и продемонстрировали производство хирургических виртуальных симуляторов и роботов-пациентов.

Также сегодня президент Туркменистана встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым и посмотрит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии.