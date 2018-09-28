Отец избитого ребенка-инвалида: «В следующий раз беременную женщину за танк примет?!»

Рустема Газизуллина, напавшего на больного подростка, суд арестовал на месяц

Сегодня Московский суд Казани арестовал на месяц подозреваемого в избиении подростка-инвалида. Напомним, мальчик вышел не на своей остановке и искал помощи у прохожих, а в ответ незнакомый мужчина жестоко избил его. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ). Заседание прошло в закрытом режиме, но журналистам удалось недолго пообщаться с задержанным. 43-летний бывший спецназовец Рустем Газизуллин уверяет, что мальчик якобы первым на него напал. Ситуацию взяли на контроль детские омбудсмены России и Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Он на меня налетел»

На прошлой неделе в среду Володя возвращался из школы на метро и должен был выйти на «Площади Тукая», но проехал остановку и вышел на станции «Яшьлек». Мальчик не знал, где очутился, и позвонил маме, та посоветовала обратиться за помощью к сотрудникам полиции и работникам подземки. Подросток подошел было к мужчине с ребенком, но получил лишь удары. Неизвестный обрушился на него, жестоко избив руками и ногами. На крики Володи подоспели прохожие, подросток был весь в крови. Как потом оказалось, мальчик получил перелом лицевой кости, который невозможно исправить, только ждать, когда срастутся кости.

Полиция быстро вышла на подозреваемого, отследив его по камерам наружного наблюдения. Им оказался 43-летний житель Советского района города Рустем Газизуллин. В УВД Казани по результатам экспертизы возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, подозреваемый был задержан. Сегодня его доставили в Московский районный суд для избрания меры пресечения.

В суде Газизуллин закрывал лицо руками и, как показалось корреспонденту «Реального времени», был в подавленном состоянии. На само заседание журналистов не пустили, но позволили находиться в зале до момента прихода судьи.

В суде Газизуллин закрывал лицо руками



За это время мужчина рассказал, что мальчик сам на него напал:

— Он сказал, что потерялся, и это спровоцировало его на психоз. Не знаю, как это произошло. Я вообще не знал, что это ребенок. Он на меня налетел, когда я шел со своим ребенком. Плюнул еще на меня, понимаете. Я вообще в растерянности был в тот момент. Весной, осенью обострение у них, не знаю, что произошло, — попытался объяснить свою агрессию Газизуллин.

Мужчина несколько раз всхлипнул, но заявил, что не плачет, у него насморк. В этот момент его отозвала в сторону посовещаться назначенный государством адвокат Фарида Палютина. После чего представителей СМИ попросили удалиться из зала, и решения суда журналисты ожидали в коридоре.

Суд арестовал Газизуллина на месяц — до 26 октября.

«Какое может быть раскаяние, если на человека напали?»

«Реальному времени» удалось выяснить некоторые подробности о личности арестованного. Рустем Газизуллин работал в отделе вневедомственной охраны, был уволен в 2008-м, восстановился, пошел служить во внутренние войска по контракту. Трижды был в длительных командировках в Чечне. Уволился со службы в 2011 году.

После суда адвокат Газизуллина опровергла информацию, что ее клиент раскаивается в содеянном:

— У него раскаяния нет. Какое может быть раскаяние, если на человека напали? Имело место неожиданное нападение на моего клиента и ребенка, вот и все. Дальше мы не распространяемся. Якобы есть еще одна видеокамера, которая показывает истинное положение вещей, но мы записи с нее еще не видели, — сообщила «Реальному времени» Фарида Палютина.

После суда адвокат Газизуллина опровергла информацию, что ее клиент раскаивается в содеянном

Случай с жестоким нападением на ребенка-инвалида (у Володи аутизм, он успешно проходил социальную адаптацию, занимается плаванием, имеет взрослый разряд пловца) вызвал широкий резонанс в обществе и СМИ. Ситуацию взяли под контроль оба детских омбудсмена. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова была возмущена произошедшим:

— Поднять руку на ребенка-инвалида, избить его на глазах у всех, у детей?! Не могу поверить, что никто из прохожих не остановил это издевательство. После этого не нужно вопросов о природе детской агрессии… — написала Кузнецова в своем аккаунте в Facebook.

Гузель Удачина также прокомментировала случившееся:

— Держим ситуацию на контроле — все следственные мероприятия, которые принимаются в отношении напавшего на ребенка-инвалида. С родителями пострадавшего пока не говорили, но общались со следственными органами. Хотим, чтобы человек, совершивший это преступление, был наказан, — заявила изданию татарстанский уполномоченный по правам ребенка.

«Он когда успел напасть-то, за полторы секунды?!»

Узнав, что Газизуллин в ответ обвиняет его сына в том, что тот якобы напал первым, отец мальчика Александр призывает внимательно изучить видеозапись инцидента.

— Вы съемку видели? Видно, что Володя правой рукой держит телефон у уха. И он по сторонам смотрит, потому что мать ему говорит: «Что вокруг находится?», чтобы понять, где он. Он выпадает из кадра на полторы секунды, и тут же его начинают бить снизу. И там, где сына не было эти полторы секунды, сотрудники обувного магазина описывают, что тот ногой Володю стукнул в грудь так, что он на стеклянную витрину отлетел. Он когда успел напасть-то, за полторы секунды?! — возмущен Александр.

По словам отца, сейчас Володе назначено амбулаторное лечение и семья ждет повторную диагностику.

— Оказывается, любой ребенок может создавать ему угрозу, вот этому дяденьке, у которого вся сила ушла в его рост. Это же просто скала! Вы его видели?! Там реально с пивные кружки — кулаки! Кто может составить ему угрозу? Только спецподразделение! Он напал на ребенка! Какой бы и кто бы он ни был, понимаете. Откуда у него агрессия? Не знаю, это надо у его мамы и папы спросить, когда и в каком месте его уронили. Знаете, в чем бы я поковырялся? В его основаниях ухода со спецслужбы.

Родители Володи не сразу решили общаться с журналистами о нападении на их сына. Ждали, когда нападавший обратится к ним хотя бы с извинениями, но этого не произошло.

— Если на него напали, почему он не остановился и не заявил об этом? Почему он видел, что у ребенка течет кровь, ему помогают, а он своему ребенку через витрину показывал, как он расправился с ним, и затем ушел? Вы о чем говорите? Это я задаю вопрос госпоже Палютиной. Чем бы мы ни занимались, какая бы у нас профессия ни была, там за нами наверху смотрят! — горько посетовал Александр.

Мужчина уверен, что такие, как Газизуллин, представляют угрозу для всего общества, а не только для людей с ограниченными способностями: «В следующий раз беременную женщину за танк примет?!» Александр убежден, что какое бы наказание ни выбрал суд, еще большей карой для Газизуллина будет порицание коллег по службе, которые после случившегося не захотят иметь с ним ничего общего.