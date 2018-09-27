В Казани вновь задержан подозреваемый в избиении подростка-инвалида

Сегодня УВД Казани возбудило уголовное дело по факту избиения подростка-инвалида у метро. Подозреваемый в преступлении мужчина задержан, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по результатам экспертизы по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, что подросток проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить маме. Женщина велела ему обратиться к взрослым, чтобы они объяснили ей, где находится сын. После того, как мальчик попросил мужчину помочь, тот начал бить его руками и ногами по телу и голове.



Ранее полиция Казани сообщила, что не задерживала мужчину, подозреваемого в избиении мальчика-инвалида.