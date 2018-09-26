ООО «Роял Тайм Групп» должно вернуть «Татфондбанку» порядка 150 млн рублей

Арбитражный суд РТ частично удовлетворил требования конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» и восстановил задолженность ООО «Роял Тайм Групп» в размере около 150 млн рублей.

Представитель Агентства по страхованию вкладов называл сделки по досрочному погашению кредитов «Роял Тайм Групп» необычными. Представители компании утверждали, что только выполняли свои обязательства, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее АСВ удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.