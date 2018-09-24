В «Роял Тайм Групп» сменился гендиректор

В ООО «Роял Тайм Групп» сменился генеральный директор, им стал Олег Гаврилов. Это следует из данных базы «Спарк-Интерфакс».



Ранее должность генерального директора занимала Елена Леушина, которую задержали в 2017 году по делу «Татфондбанка» из-за подозрений в уводе средств из кредитной организации.

Напомним, в июле 2018 года Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить в первой инстанции расторжение договоров поручительства, заключенных Робертом Мусиным с «Татфондбанком» по кредитам «Роял Тайм Групп» на 1,1 млрд рублей. При этом в суде также рассматривается спор о признании кредитов компании погашенными. Подробно — в материале «Реального времени».

Компания «Роял Тайм» — ведущий оператор игорного бизнеса в стране, один из первых участников федерального проекта по организации игорной деятельности в специально отведенных четырех игорных зонах (в частности, южной игорной зоне «Азов-Сити»).



30 января 2010 года компания открыла казино «Оракул» — одно из трех, расположенных в игорной зоне «Азов-Сити».

