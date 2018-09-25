Как аккумуляторы из Челнов и сырье для композитов растопили сердце Мантурова

«Барс Технолоджи» и «Росатом» запустят проекты импортозамещения с бюджетной поддержкой почти на 1 млрд рублей

Накануне Министерство промышленности и торговли РФ объявило результаты конкурсного отбора промышленных кластеров, претендующих на 50%-ное федеральное субсидирование импортозамещающих проектов в регионах. Победителями впервые были признаны два татарстанских проекта — «Барс Технолоджи» по выпуску аккумуляторных батарей и межрегиональный кластер «Росатома», объединяющий Татарстан, Московскую и Саратовскую области в создании производства ПАН-прекурсора. Им одобрено выделение субсидий 748,5 млн рублей в течение 5 лет. Ожидается, что в будущем году Татарстан постарается выдвинуть на конкурс еще несколько проектов из резерва шести татарстанских кластеров. Подробности — в материале «Реального времени».

Двое в федеральной программе импортозамещения



Татарстан выиграл в этом году финальный раунд конкурсной борьбы по привлечению федерального финансирования в импортозамещающие проекты промышленных кластеров, которые субсидируются с 2014 года. Программа была запущена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2016 г. № 41, но до сих пор заявки татарстанских кластеров каждый раз оказывались «за бортом» общефедеральной программы. Зато в этом году в нее смогли «пробиться» сразу два претендента, сумевших защититься в общей сложности на 748,5 млн рублей из одобренных 4 млрд рублей бюджетных субсидий. Среди победителей конкурсного отбора стал проект челнинской компании «Барс Технолоджи» по выпуску аккумуляторных батарей в составе машиностроительного кластера и межрегиональный композитный кластер «Росатома», имеющий производственные мощности в республике и двух прилегающих регионах. Соответствующий приказ об определении проектов-победителей был подписан и. о. министра промышленности и торговли Сергеем Цыбом.

Бюджетные инвестиции должны вернуться через 5 лет

В этом году на конкурсный отбор было подано 24 совместных проекта с общей потребностью в субсидиях более 6,8 млрд рублей. А сами проекты оценивались сильнейшим пулом экспертов. Как говорится в итоговом сообщении, в состав комиссии входили представители федеральных органов власти, институтов развития, банков, общественных организаций. Ассоциацию кластеров и технопарков России в комиссии представлял ее директор Андрей Шпиленко. Они проверяли не только соблюдение формальных критериев, но предметно оценивали бюджетную и коммерческую эффективность проектов.

По словам куратора кластерных проектов, генерального директора «ФармМедПолиса» Альберта Гайфуллина, татарстанские проекты отвечали трем ключевым требованиям государственной программы поддержки импортозамещения.

Во-первых, претенденты на получение субсидий должны были обеспечить проект собственными внебюджетными средствами не менее, чем на 30%, а учредители проекта «Барс Технолоджи» вложат больше 497,5 млн рублей или 70% от стоимости проекта. Во-вторых, налоговые поступления к достижению пяти лет реализации проекта должны равняться бюджетным вливаниям в соотношении 1 к 1, т. е. практически полностью вернуться в бюджет. Хотя формально эти деньги целевые и безвозвратные. «В нашем случае, отдача оказалась выше: на каждый рубль вернется в полтора раза больше», — отметил Гайфуллин. И в-третьих, новые открытые рабочие места должны быть с зарплатой выше, чем в среднем по рынку. На четвертый год реализации проекта «Барс Технолоджи» планирует открыть свыше 200 рабочих мест (в первый год — 75 рабочих мест). По условиям программы, бюджетные инвестиции поступают не одномоментно, а целевыми траншами по мере выполнения каждого этапа.

«Росатом» вытеснит китайский импорт

Таким образом, комиссия при Минпромторге РФ одобрила 17 совместных проектов с планируемым объемом субсидий в 4,7 млрд рублей до конца 2022 года. «При этом общий объем внебюджетных инвестиций в проекты почти в три раза превысит объем субсидии и составит 13,8 млрд рублей. Будет создано более 3,5 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Продукция ряда проектов имеет также экспортный потенциал в объеме более 1 млрд рублей ежегодно в странах ближнего и дальнего зарубежья», — отмечается в сообщении Ассоциации кластеров и технопарков России. «Барс Технолоджи» откроет производство аккумуляторных батарей по технологии EFB. Цель проекта — выйти на выпуск 3 млн автомобильных и 1 млн промышленных аккумуляторных батарей в год. По словам Альберта Гайфуллина, проект «Барс Техолоджи» позволит ей к 2020 году стать лидером российского производства. Этот проект одобрен с субсидией размере 247,5 млн рублей при общей стоимости почти 800 млн рублей. Проект уже финансируется: осуществлено затрат 78 млн рублей.

Вдвое больше — 497 млн рублей — сможет получить межрегиональный композитный кластер «Росавтома». Он готовится запустить производство исходного сырья для композитов — ПАН-волокно, которое должно вытеснить поставки из Китая.

«Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ», созданный по инициативе UMATEXGroup, дивизиона композитных материалов ГК «Росатом», получил поддержку проекта по созданию производства ПАН-прекурсора — исходного сырья для выпуска углеродного волокна, — говорится в сообщении ассоциации. — Проект имеет стратегическое значение для отечественной композитной отрасли и позволит создать полный цикл производства полимерных композитных материалов в России, полностью заместив импортные поставки ПАН-волокна из Китая». Его мощность — 5 000 тонн в год. По словам Альберта Гайфуллина, за каждый из этих проектов поручилось руководство республики, а его исполнение будет контролироваться региональными властями.

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» получил поддержку проекта по созданию производства ПАН-прекурсора. Фото kazan2013.ru

Не в последний раз

Ожидается, что в будущем году Татарстан постарается выдвинуть на конкурс еще несколько проектов из резерва шести татарстанских кластеров, сообщил куратор кластерных проектов, генеральный директор «ФармМедПолис» Альберт Гайфуллин. По его словам, в Татарстане зарегистрировано наибольшее количество кластеров, механизм защиты обкатан, поэтому шансы еще раз победить есть. Правда, программа господдержки импортозамещения формально должна завершиться в 2020 году, но скорее всего, ее продлят, надеется он.