«Мы хотим создать здесь «Сколково»: к 2022 году Татарстан станет флагманом импортозамещения лекарств?

Российский фармрынок оценивается в 1,7 трлн рублей с перспективой роста до 25% в ближайшие 10 лет

Татарстан намерен включиться в передел российского фармацевтического рынка объемом 1,7 трлн рублей, который после введения антироссийских санкций нуждается в расширении производства исходных фармсубстанций и готовых лекарственных препаратов. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на III Всероссийской GMP-конференции с международным участием, где на откуп авторитетным экспертам был отдан проект «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года». Как выяснил корреспондент «Реального времени», в этот переломный момент республика замахнулась на создание фармацевтического кластера со статусом, подобным «Сколково», чтобы завести индийские фармкомпании для локализации медицинских препаратов и дать зеленый свет китайской медицине для страждущих со всего мира.

Первые «чтения» проекта программы «Фарма-2030» без автора

Накануне в Казани открылась III Всероссийская фармацевтическая GMP-конференция (фармацевтический стандарт Good Manufacturing Practice — «надлежащая производственная практика»), которая задумана как первая экспертная площадка для обкатки свежеиспеченного проекта «Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года», подготовленного Минпромторгом РФ. Согласно ему, основной вектор развития отрасли смещается в сторону более глубокой локализации производства субстанций и фармпрепаратов полного цикла. Финансовые параметры программы не назывались, но и без того ясно, что в условиях роста курса валют будет поддерживаться импортозамещение препаратов путем их локализации в стране. Уже сегодня российское законодательство направлено на то, чтобы стимулировать локализацию производства лекарственных препараторов в России (в том числе протекционистское постановление правительства, известное под названием «Третий лишний», когда при госзакупках при наличии двух отечественных производителей зарубежная компания не может выиграть торги).

Федеральная власть была представлена разработчиками программы — заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым, который, впрочем, подменял автора и первого замминистра Сергея Цыба, и директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности того же министерства Алексеем Алехиным. Законотворческую поддержку проекту оказывал председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. На открытый диалог с международным бизнес-сообществом производителей лекарств приехала и замруководителя Росздравнадзора Валентина Косенко. Как сообщил модератор конференции — исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM) Владимир Шипков, интерес фармкомпаний к конференции был так высок, что «регистрацию остановили на тысячном участнике». «Наш путь един — GMP непобедим», — экспромтом (а может, и нет) выдал он слоган конференции и передал слово московским гостям.

Федеральная власть была представлена разработчиками программы — заместителем министра промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым...



Услышав о количестве участников, Виктор Евтухов слегка смутился и извинился за то, что приехал он, а не курирующий отрасль Сергей Цыб, которого, видимо, сильно ждали. «Он недавно был назначен первым заместителем министра и поэтому отправился в отпуск. Так получилось, что у него оказалось только две недели, поэтому он попросил меня здесь его заместить», — как бы оправдывался Евтухов перед аудиторией фармкомпаний, в которой нельзя было не заметить индийских гостей.

Российские инспекторы проверили 1100 фармпредприятий по всему миру

— Конференция посвящена в том числе вопросам соблюдения и введения новых GMP-стандартов, без чего невозможно выходить на новые рынки и развивать экспортный потенциал, — заявил в своей вступительной речи Евтухов.

По его словам, большой интерес представляет вопрос взаимного признания систем качества и интеграция стран Евразийского экономического союза в международную систему. Замминистра озвучил результаты проверок российскими инспекторами состояния фармкомпаний, работающих в стране и за рубежом, но поставляющих лекарства в Россию. По словам Евтухова, подтверждение о соответствии требованиям международных стандартов получили более 250 российских предприятий. «А если говорить о географии иностранных инспекционных поездок, то за год было проверено 400 производителей и получено более 220 заключений о соответствии требованиям и надлежащей производственной практике. В целом российскими инспекторами проведено более 1100 проверок иностранных производителей в разных частях мира», — сообщил он.

Продажи лекарств будут расти

Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, признал, что ему понравилось предложение татарстанских коллег о совершенствовании национального законодательства в сфере регулирования лекарственных средств и облегчении входа на российских рынок новых лекарственных препаратов. Он сообщил, что российский фармрынок крайне привлекателен и оценивается в 1,7 трлн рублей. «Эксперты оценивают его рост в ближайшие 10 лет на 10—25%, хотя с этим можно спорить», — добавил Мезенцев. При этом он напомнил, что работа должна идти в интересах пациента.

Дмитрий Мезенцев признал, что ему понравилось предложение татарстанских коллег о совершенствовании национального законодательства в сфере регулирования лекарственных средств и облегчении входа на российских рынок новых лекарственных препаратов



— В последние 5—8 лет в сфере подтягивания требований GMP-практик к производителям проделана огромная работа, — констатировал помощник министра здравоохранения РФ Арсалан Цындымеев. — Все отмечают подвижки на предприятиях РФ. По его словам, на новые рельсы поставлены регистрационные системы, внесены поправки в российское законодательство, разработан формат досье на препараты, что дает возможность предприятиям быть конкурентоспособными на внешних рынках.

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов доложил о состоянии татарстанских предприятий фармацевтической отрасли. По его словам, «Татхимфармпрепараты», присутствующие на рынке более 55 лет, реализуют новые инвестиционные проекты, а другое старейшее химическое предприятие России — завод имени Карпова, который выпускает субстанции, в августе этого года отметил свое 150-летие. Недавно было запущено производство импортозамещающих препаратов — «Нанофарма Девелопмент». На стадии строительства находится новое производство дочернего предприятия «Татхимфармпрепаратов» в Зеленодольском районе.

В перерыве Виктор Евтухов сообщил журналистам, что стопроцентного импортозамещения нет ни в одной стратегии РФ, и с лекарствами так тоже не получится. «Часть предложений, которые поступили, а их достаточно много, я уверен, будет учтена. Я думаю, что еще будет обсуждение на нескольких площадках с экспертами, предпринимательским сообществом, представителями отрасли, и после этого предложения будут вноситься в правительство», — сказал он. Ожидается, что программа будет внесена в правительство через месяц-полтора.

Альберт Каримов доложил о состоянии татарстанских предприятий фармацевтической отрасли



Татарстан открывает окно в фармрынок

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане может быть создан особый правовой режим для функционирования международного фарммедкластера, в котором предполагается локализовать производства зарубежных лекарств, а также медицинские клиники из стран ШОС и БРИКС. Об этом рассказал генеральный директор проектного офиса «ФармМедПолис» Альберт Гайфуллин. ООО «ФармМедПолис» является оператором по привлечению и размещению резидентов в сфере фармацевтической промышленности, производства медицинских изделий и предоставления медицинских услуг на территории Татарстана. По словам Гайфуллина, к 2022 году в рамках проекта предполагается запустить четыре новых производства по импортозамещению зарубежных лекарственных препаратов и открыть в Казани китайские и японские центры оказания медицинских услуг.

— Мы хотим создать на территории республики «Сколково», — заявил директор компании. — Цель — создать особый правовой режим кластера под управлением «ФармМедПолиса», что позволит использовать технологии по производству лекарств, которые признаны во всем мире, но не признаны у нас, а также лечить теми технологиями, которые не зарегистрированы в России, но уже широко распространены в мире. Для этого необходимо принять на федеральном уровне отдельный закон либо внести изменения в базовый закон №160, регламентирующий в том числе работу международного медицинского кластера, который территориально расположен в «Сколково». Сейчас из заинтересованных министерств, ведомств, экспертов и компаний формируется фокус–группа, дабы исключить недоработки в будущем. Результат планируется получить к 2019 году.

Еще одно из направлений работы «ФармМедПолиса» — это создание промышленного фармкластера. Подобные курируются Минпромторгом РФ в рамках государственной программы по поддержке промышленных кластеров. Она позволяет субсидировать до 50% технологических затрат в рамках кластерных проектов. Это стимулирует предприятия к промышленной кооперации в сфере создания инновационных товаров и НИОКР (эти затраты подлежат субсидированию). Мы уже выступили с данной инициативой, и она поддержана якорным предприятием — ОАО «Татхимфармпрепараты». В этот кластер в перспективе могут войти и зарубежные фармкомпании. Наиболее вероятный срок создания кластера — 2019 год.

По словам Гайфуллина, для форсирования запуска зарубежных производств проектная группа работает над тем, чтобы ускорить систему регистрации препарата, которая занимает длительное время. «На данный момент мы учреждаем вместе с КФУ малое инновационное предприятие для проведения клинических и доклинических испытаний», — сообщил он, добавив, что на базе «ФармМедПолиса» создаются консалтинговый и комьюнити-центр.

1 / 28 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов