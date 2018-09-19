«Саралы и Раифа — лакомые кусочки. Там много лет не прекращаются попытки построить дачи»

Продавца леопардов в Татарстане поймать легче, чем браконьера

Об особенностях национального браконьерства, главных врагах Волжско-Камского заповедника и «охоте» Казанской межрайонной прокуратуры на торговца краснокнижным живым товаром говорили сегодня в прокуратуре РТ на межведомственном совещании с участием Волжского межрегионального природоохранного прокурора Вениамина Селифанова. За ходом совещания по взаимодействию правоохранительных и контролирующих органов в части противодействия нарушениям законодательства об особо охраняемых природных территориях, сохранении и использовании объектов животного мира и среды их обитания следил корреспондент «Реального времени».

Есть понимание, но не хватает внимания



— Есть субъекты, где 99 процентов судебных решений по нашим заявлениям обжалуются органами власти и один процесс идет по полтора года, вплоть до Верховного суда России, — открыл совещание комплиментом в адрес «принимающей стороны» Вениамин Селифанов. — В Республике Татарстан в этом плане нам работать комфортно, здесь существует взаимопонимание…

Однако тут же дал понять, что даже у продвинутых татарстанских чиновников нередко отсутствует взаимопонимание в отношениях с населением:

— Буквально на днях у меня на приеме была женщина из Зеленодольска. Вопрос у нее не решается давно — я три года назад эту женщину видел. Там собралась большая группа граждан, свыше тысячи человек — это такая серьезная заявка на то, чтобы органы власти более внимательно подошли к вопросу, о котором они говорят! Так может быть, не стоит застраивать там, где уже есть красивая сосновая роща? Надо внимательно рассмотреть вопрос и вернуться к этому. И их, конечно, немного, но каждый раз [на приеме] такие обращения присутствуют.

А еще Селифанов обратил внимание участников совещания на необходимость получения «реального устранения нарушений закона», а не формально-бумажных результатов надзорной деятельности за соблюдением природоохранного законодательства:

— Только в этом случае будут восстановлены нарушенные права граждан. Каждый раз констатирую и привожу в пример во всех субъектах. Как мы отработали по охране водных ресурсов — почти тысяча незаконных объектов убрана!

Неучтенные гектары и невзысканные миллионы

О постановке на кадастровый учет земель особо охраняемых природных территорий первым делом отчитался Казанский межрайонный природоохранный прокурор Альберт Хабиров. Он сообщил о некрасивом факте, выявленном прокурорскими проверками: 1278 га ООПТ федерального значения, то есть все федеральные ООПТ на территории Республики Татарстан, до недавнего времени не были поставлены на учет. И отрапортовал, что усилиями прокуратуры, подавшей на госорганы одиннадцать исковых заявлений в суд, все эти территории, за исключением двух только что образованных, уже внесены республиканским Минлесхозом в государственный кадастр недвижимости.

Хабиров зачитал длинный список нарушений, выявленных природоохранной прокуратурой в Волжско-Камском биосферном природном заповеднике — от закупок, проводившихся без положенных по закону формальностей, до незаконного распоряжения госимуществом, и в национальном парке «Нижняя Кама», где не сумели правильно выстроить отношения с арендаторами. А также помянул недобрым словом Госкомитет РТ по биологическим ресурсам, который не принимал мер по взысканию годовых сборов за пользование охотничьими угодьями — за текущий год недоимка превысила 5,1 млн рублей.

Вышедший в Сеть продавец леопардов и попал в сети прокуратуры

— В рамках мониторинга Сети интернет Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой был выявлен веб-сайт, с помощью которого физическим лицом реализовывался редкий вид животного, занесенного в «Красную книгу России», — леопарда, — сообщил участникам совещания Альберт Хабиров. — На основании решения суда, состоявшегося по иску прокуратуры, данная информация была признана запрещенной в России и интернет-страница была заблокирована.

По окончании совещания прокурор пояснил корреспонденту «Реального времени», что продавец леопардов был готов поставить краснокнижных кошек в любую точку России, в том числе и в Татарстан, предположительно, с нарочным:

— Сам он проживал не в РТ, а в отдаленном регионе России. Случаев ввоза леопардов в Татарстан таким способом мы не выявляли.

То ли доходы скрыл, то ли про кредит забыл

На превышении расходов над доходами поймала Казанская межрайонная природоохранная прокуратура сотрудника Госкомитета РТ по биологическим ресурсам в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщил Альберт Хабиров «Реальному времени», сейчас в отношении этого госслужащего проводится антикоррупционная проверка, и поскольку ее результаты непредсказуемы, имя и должность сотрудника обнародовать преждевременно. Потому что факт коррупции может и не подтвердиться:

— Зачастую такие дела возникают из-за, мягко говоря, безалаберности сотрудников, а не потому, что они сознательно что-то скрыли. Проверка проводится, если расходы превышают суммарный доход чиновника за три года, а бывает так, что человек взял кредит или ипотеку, купил дом или машину, а про кредит своему руководству не сообщил — просто не считал это доходом…

Проверка по таким делам длится месяцами, так что чем она завершится, станет известно лишь ближе к зиме.

Браконьер не ловится

Об успешном опыте борьбы с браконьерами-рыболовами рассказал прокурор Камско-Устьинского района Фанис Шайхаттаров. Он сообщил, что 72 километра береговых линий, имеющихся в районе, «конечно, привлекают не только туристов, но и криминальные личности». По его словам, с начала года в правоохранительные органы района поступило 24 сообщения о преступлениях против животного мира, по 11 из них возбуждены уголовные дела (пять — за незаконную охоту, шесть — за лов рыбы). Размер причиненного браконьерами ущерба — 360 тысяч рублей, но возмещено пока лишь 228 тысяч — в остальных случаях личности вредителей не установлены. И все равно это достижение — еще недавно уголовные дела возбуждались лишь в единичных случаях.

А еще районный прокурор рассказал о том, как правоохранители потерпели фиаско с крупной «добычей» — организованной группой браконьеров в мае этого года:

— Велась видеосъемка, были установлены координаты сетей… Была задержана лодка, были собраны все доказательства! А перед окончанием уголовного дела появляется свидетель, подтверждающий принадлежность этого имущества другим лицам!..

— В рейд выходишь — на реке вообще никого нет, если рейд заранее назначен, — констатировал Вениамин Селифанов. — А если внезапно и никто заранее не знает, минут за сорок объявляешь — рейды проходят куда успешнее.

Волжский природоохранный прокурор заметил, что один из самых действенных способов пресечь незаконный лов рыбы — ставить на прикол лодки браконьеров, и на все время разбирательства. Дескать, пока суд да дело — сезон лова пройдет. И призвал шире привлекать к охоте на браконьеров общественников:

— Шестьсот волонтеров официально сегодня заявлено в Республике Татарстан, такого количества нет нигде! Надо привлекать их!..

…Согласно статистике, в тех районах республики, где близость рек сама определяет специфику правонарушений в области охраны животного мира, — в Мензелинском, Верхнеуслонском, Рыбно-Слободском и Тетюшском районах выявлено всего по 2—3 таких преступления, тогда как в «нерыбных» местах, вроде Зеленодольского, Тукаевского, Мамадышского, Спасского районов, — от 11 до 20.

Чем больше ущерб, тем меньше уголовных дел

О невзысканных штрафах и невозмещенном нарушителями природоохранного законодательства ущербе сокрушался министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков. Он сообщил, что некоторые «висят» с 2015 года, например, штраф в 6,5 млн рублей, наложенный на казанское ООО «Поволжская нерудная компания» (которая сейчас, как свидетельствует сервис rusprofile.ru, находится в процессе ликвидации).

Посетовал он и на то, что нередко по фактам незаконной добычи нерудных ископаемых уголовные дела вовсе не возбуждаются на том основании, что уже составлены административные материалы. Так получилось с казанским ООО «Стройком», причинившим незаконной добычей щебня ущерб в 525 тысяч рублей. А самый яркий пример — прошлогодняя история с незаконной добычей глины на сумму более 10 млн рублей. Электротехнический отдел полиции Набережных Челнов отказался «возбуждаться», несмотря на то, что ущерб от противоправной деятельности предприятия превысил 10 млн рублей. При этом, отметил министр, уголовные дела по фактам причинения ущерба в куда более мелких масштабах исправно возбуждаются.

Коттеджи маскируются под «пасеки»

Главной проблемой Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника назвал его директор Юрий Горшков любителей строиться в его буферной зоне, которая определена как раз затем, чтобы обеспечить покой и сохранность обитателей охраняемой территории. Частично заповедник от этой напасти защищают граничащие с ним леса, но он совершенно беззащитен там, где с ним граничат земли сельхозназначения, на которых разрешается вести соответствующую деятельность.

— Саралы и Раифа — лакомые кусочки, — подчеркнул Горшков, — там много лет не прекращаются попытки построить дачи, коттеджи, даже пытались открыть фармацевтическое производство…

Он припомнил только, как Верховный суд России смог остановить строительство коттеджей под боком у заповедника, под которое правительство Татарстана выделило в буферной зоне заповедника 19 гектаров земли. Но попытки обложить заповедник постройками не прекращаются:

— Участки сельхозназначения уже распроданы, и их собственники строят на них так называемые «пасеки», «кроличьи фермы» с двадцатью кроликами, а фактически — те же коттеджи…