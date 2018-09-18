Скандал с долгами казанского фронтовика за ЖКУ дошел до Москвы. Ситуация на контроле в Минстрое РФ

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис взял на личный контроль ситуацию казанского ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко, которому отключили электричество из-за долга за услуги ЖКХ и угрожали коллекторы.

«Я узнал о ситуации из средств массовой информации, и сейчас мы с ней разбираемся. Долг действительно есть, и мы выясняем, как именно он образовался, сейчас сведения, которые опубликованы в СМИ, не совпадают с той информацией, которую предоставляет управляющая компания», — рассказал он.

Чибис подчеркнул, что в связи с этим будет проведена проверка.

«Я держу её (ситуацию, — прим. ред.) на личном контроле. Безусловно, никто не будет отключать ветерану коммунальные услуги, и уж конечно, ни о каких мерах воздействия не может идти речи. Если сведения, опубликованные в СМИ, подтвердятся хотя бы частично, виновные понесут заслуженное наказание. Если честно, в голове не укладывается, как можно выбивать долги у ветерана, отключая ему электричество», — приводят слова замглавы Минстроя RT.

Ранее сообщалось, что мэрия Казани погасит долги за ЖКУ ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко.