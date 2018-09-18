Мэрия Казани погасит долги фронтовика, которому УК отключила свет

Мэрия Казани погасит долги за ЖКУ ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко, которому одна из управляющих компаний города отключила электричество за задолженность.

Фронтовика сегодня посетил председатель Комитета ЖКХ Исполкома Казани Дмитрий Анисимов, чтобы получить информацию из первых рук и выслушать его претензии к управляющей компании.



«В любом случае, четкая позиция мэра Казани: отключать электричество, да еще и угрожать ветерану, — абсолютно отвратительная мера. Оставлять заслуженного ветерана без предоставления жилищно-коммунальных услуг не позволено никому», — говорится в сообщении мэрии Казани.



Ранее сообщалось, что Прокуратура Татарстана проверяет сообщения о том, что одна из управляющих компаний ЖКХ Авиастроительного района Казани добивается взыскания с ветерана Великой Отечественной войны долга по оплате ЖКУ путем отключения электроэнергии в его квартире. Проверку также организовало и МВД.