Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды

Из воды подняты обломки сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 и фрагменты тел военных.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», — приводит «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что место падения самолета расположено в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин соболезнует родным и близким, а также сослуживцам военных, погибших при крушении самолета, передает «РИА Новости».



Напомним, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар.