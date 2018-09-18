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Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20

13:53, 18.09.2018
Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20
Фото: ru.wikipedia.org / mfa.gov.il

Посол Израиля в Москве вызван в МИД России в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Латакии.

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля», — приводит «РИА Новости» сообщение российского дипведомства.

Напомним, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар.

Сегодня российские военные подняли из воды фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин соболезнует родным и близким, а также сослуживцам военных, погибших при крушении самолета.

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