Посол Израиля вызван в МИД России в связи с крушением Ил-20

Посол Израиля в Москве вызван в МИД России в связи с инцидентом с российским военным самолетом Ил-20 в Латакии.

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля», — приводит «РИА Новости» сообщение российского дипведомства.



Напомним, что накануне российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО. В Минобороны России утверждают, что это произошло по вине Израиля. Предполагается, что израильские летчики прикрылись российским самолетом, подставив его под удар.



Сегодня российские военные подняли из воды фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин соболезнует родным и близким, а также сослуживцам военных, погибших при крушении самолета.