От безнадеги к феерическому камбэку — один Подъяпольский и один Зарипов

«Ак Барс» вытащил победу в первом «зеленом дерби» сезона

Последние сезоны «Салават Юлаев» лихорадило. Болельщики, пожалуй, уже и забыли, когда «куницы» ходили в фаворитах в матче с «барсами». На этот же раз предматчевые расклады были не в пользу «Ак Барса». Но у «зеленого дерби» свои законы. Казанцы выдали феерический камбэк с 0:3 и 1:4, победив по буллитам (5:4). Блестящий Кареев и невыразительный Шарыченков, 300-е очко Умарка в КХЛ, неутешительные выводы о летней селекции «Ак Барса», решающий выход Подъяпольского и опыт Даниса Зарипова — в материале «Реального времени».

Николай Цулыгин удивил всех

Четыре победы в пяти матчах. Трудно вспомнить, когда «Салават» последний раз стартовал столь уверенно в КХЛ. Еще удивительнее, что сделал он это под руководством молодого тренера Николая Цулыгина, скорую отставку которого эксперты предрекали еще в межсезонье. Причем и победы были одержаны над сильными командами Западной конференции — СКА и ЦСКА. Да и недавний представитель Запада, перешедшее в этом сезоне на Восток, нижегородское «Торпедо, здорово стартовало в новом сезоне. И также было бито Уфой.

У казанцев же под руководством самого титулованного специалиста КХЛ — Зинэтулы Билялетдинова старт явно не задался: три поражения в пяти матчах. Впрочем, для «Ак Барса» плохое начало сезона давно является привычной, чуть ли не обязательной опцией. Таким образом, уфимцам повезло встретиться с «Ак Барсом» именно в первой половине сентября.



Остается в этой ситуации надеяться лишь на тренерский гений Зинэтулы Билялетдинова, который должен что-то придумать

Проваленная селекция и надежды на тренерский гений Билялетдинова

Но что бы не говорили о временном характере игрового кризиса в «Ак Барсе», менеджмент казанского клуба, по сути, начисто провалил трансферную кампанию, что также сказывается на результатах.

Главные соперники на Востоке — «Авангард», «Салават», «Автомобилист» и даже «Магнитка» — заметно усилились, тогда как «Ак Барс» объективно стал слабее. Приобретение одного Постмы не затмевает потерю Охтамаа и Токранова. Педан и Юдин на адекватную замену тоже пока не тянут, маститого Емелина в Казани на ровном месте «уступили» Омску. Наконец, не купили сильного вратаря в пару к Гарипову. Как следствие, Шарыченков вчера был одним из главных факторов фиаско в первых двух периодах.

Остается в этой ситуации надеяться лишь на тренерский гений Зинэтулы Билялетдинова, который должен что-то придумать. Не в первый раз.

Кареев и Шарыченков — такие разные дублеры

Интересно, что к «зеленому дерби» команды синхронно подошли без основных голкиперов — Гарипова и Метсолы. Однако результаты совершенно разные. Бэкап «Салавата» Андрей Кареев уже в первом периоде вчерашнего матча раза четыре выручил свою команду при счете 0:0 после острых атак «Ак Барса». В свою очередь Шарыченков пропустил две шайбы в трех опасных моментах у своих ворот и как минимум не выручил. Эмиль Гарипов по-прежнему травмирован, сроки его возвращения на лед не может озвучить даже Зинэтула Билялетдинов.

Только пресс-служба казанского клуба берет на себя такую смелость. «Эмиль Гарипов отправился с командой на выезд, однако его появление в стартовом составе остается под вопросом», — написали в день матча на официальном сайте клуба. Хотя очевидно, что на льду в выездном турне он вряд ли появится.

С тех пор, как в «регулярке» КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» играется 4 матча (плюс плей-офф), интерес к ним стал снижаться

Искусственной заварухой тающий интерес к дерби не подогреть

Безусловно, «зеленое дерби» — значимое событие для болельщиков обеих команд. Но с тех пор, как в «регулярке» КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» играется 4 матча (плюс плей-офф), интерес к ним стал снижаться. И это заметно даже несмотря на аншлаг во вчерашнем матче. Наверное, такие поединки не должны превращаться в «дежурное блюдо».

Почувствовали это и пиарщики татарстанского и башкирского клубов, устроившие в «Твиттере» шутливую перебранку, в которой отчетливо просматривалось заранее срежиссированное действо.

Беседу начал казанский клуб, спросив о самочувствии соперника перед предстоящей встречей. «Салават Юлаев» написал об ожидании аншлага, на что представитель аккаунта «барсов» подколол уфимцев, напомнив, что сегодня к ним в гости приезжает чемпион.

Итогом переписки стала договоренность сторон, что твиттер-аккаунт победителя сегодняшнего «зеленого дерби» получит чак-чак. Соглашение действует до 18 октября 2018 года (дата следующей встречи между командами).

Билл внял советам и разбил звено Ткачева

Отметим, что Зинэтула Билялетдинов, наконец, разбил звено Ткачева. «Реальное время» еще летом писало о необходимости развести Владимира Ткачева и Даниса Зарипова по разным тройкам из-за несбалансированности атаки и обороны в этом сочетании. На шестой матч «регулярки» это, наконец, произошло. Ткачев попал в звено к силовым Федору Малыхину и Робу Клинкхаммеру, тогда как более универсальный, чем Ткачев, Бурмистров занял место центрфорварда при «мягких» Данисе Зарипове и Станиславе Галиеве. Из-за этих перестановок «крылья» третьего звена Лукоянов и Потапов также получили нового партнера — молодого Артема Михеева. Забегая вперед отметим, что мгновенного зримого результата это не принесло, что понятно. Игрокам нужно время, чтобы сыграться в новых сочетаниях. Впрочем, вчера аж две шайбы забросили именно новые сочетания. Так что задумка сработала.

Но обо всем по порядку. В равной игре на старте матча казанцы были близки к тому, чтобы открыть счет. На 4-й минуте оборона хозяев провалилась, и Ландер в гордом одиночестве выскочил на ворота «Салавата», но голкипер Кареев впервые в этой игре по-настоящему выручил своих партнеров. Почти тут же защитник «куниц» Осипов толкнул Бурмистрова в борт, оставив свою команду в меньшинстве. Казанцы прилично атаковали, но Кареев вновь «потащил» два убойных броска Клинкхаммера и один кистевой от Галиева.

Умарк — главная звезда «Салавата», но в этом сезоне пока «зажигает» Антон Бурдасов, набросавший уже 6 шайб в шести матчах



Игра была равна, но один вратарь «тащил», а другой «стоял»

Сами уфимцы открыли счет, реализовав первую же возможность. После броска от синей линии Шарыченков на мгновение потерял из виду шайбу на своем пятачке, и Кадейкин в падении отправил ее в сетку — 1:0. Отметим, что в этом эпизоде силовую борьбу перед воротами вчистую проиграл опытнейший Андрей Марков.

Интересно, что тот же Марков за 5 минут до конца стартового периода заработал первое удаление в составе Казани. Большинство очень изящно реализовал уфимский Владимир Ткачев, легко переигравший Шарыченкова после нежданного для казанской обороны заезда на «пятак» — 2:0.

Не сказать, что «Салават» по игре превосходил «Ак Барс» в первом периоде. Заброшенные шайбы выглядели просто эпизодами, которых у гостей в первой 20-минутке было даже поболее. Просто у хозяев вратарь «тащил», а у гостей — «стоял».

Похожая картина была и во втором периоде. Казанцы играли на равных, но очередная шайба в матче вновь побывала в их воротах. «Салават» вновь забил в большинстве, реализовав вторую (из двух) попытку разыграть лишнего. Линус Умарк простреливал вдоль ворот, а шайба срикошетила прямо в них. Это уже 300-е очко шведа в КХЛ. Умарк — главная звезда «Салавата», но в этом сезоне пока «зажигает» Антон Бурдасов, набросавший уже 6 шайб в шести матчах.

Именно он точным кистевым броском за три секунды до конца периода забросил четвертую шайбу в ворота Шарыченкова. А до этого счет размочил Артем Лукоянов, подправивший шайбу после наброса Педана от синей линии. Внешне случайный гол от синей линии (помог рикошет) выглядел вполне закономерно — по игре Казань разгрома не заслуживала. Но кого это волнует, если перед последней третью матча на табло горело 4:1 в пользу Уфы?

В третьем периоде место в «рамке» «барсов» наконец-то занял молодой Владислав Подъяпольский, и при дефиците в три шайбы это выглядело уже как белый флаг от тренерского штаба «Ак Барса»



Подъяпольский вышел и победил

В третьем периоде место в «рамке» «барсов» наконец-то занял молодой Владислав Подъяпольский, и при дефиците в три шайбы это выглядело уже как белый флаг от тренерского штаба «Ак Барса». Но только выглядело. Казанцы зарядились от уверенной игры молодого вратаря и полетели спасать игру. Они бились до конца, никто не опускал руки (это вообще невозможно, если твой тренер Билялетдинов).

Первую шайбу в этом периоде казанцы отыграли усилиями Клинкхаммера: канадец замыкал уже осиротевшую дальнюю штангу ворот Кареева — 4:2. Затем Антон Ландер в похожей ситуации замкнул прострел Секача — 4:3. «Салавату» не первый сезон свойственно отдавать победные игры. Поэтому никто не удивился, когда Постма шикарным пасом вывел на импровизированный буллит Зарипова, и опытный Данис сравнял счет — 4:4.

После довольно равного овертайма Зарипов добавил к шайбе с игры реализованный бросок в серии буллитов и стал одним из героев матча. Но главная звезда первого «зеленого дерби» сезона, конечно же, молодой Влад Подъяпольский, который достойно прошел испытание буллитами и добыл «Ак Барсу» героическую победу.

В воскресенье именно он с первых минут должен выйти на лед в Астане в очередной игре казанцев — на сей раз против «Барыса».

Артур Халилуллов, фото hcsalavat.ru