А у вас во дворе было время кино?
Альбина Нафигова: об уличных кинопоказах в Казани
Руководитель дирекции «Время кино» и программный директор Казанского кинофестиваля Альбина Нафигова в сегодняшней колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о летних кинопоказах под открытым небом. Наш колумнист вспоминает, как она в детстве смотрела фильмы во дворе. Также автор анонсирует, какие картины смогут увидеть казанцы в ближайшие дни совершенно бесплатно. Она обещает: будет страшно интересно!
Пора дворовых показов
Сегодня я вспомню времена кинопоказов во дворе, которые, видимо, и зародили во мне менеджера по кино. Из всех кинопроцессов (от идеи до зрителя) этот я считаю самой настоящей магией. В моем дворе стояла каменная будка, напротив — экран с уличной сценой-эстрадой и зрительный зал — лавочки в пять-семь рядов.
Это было прекрасно. Пора ночного кино начиналась с зацветания сирени (это май) и заканчивалась под бабье лето (август-сентябрь). Я помню свою первую пленку. Это были «Белые Росы». Незатейливая афишка, с названием фильма от руки. Закат. И свет волшебного луча.
До этого вечера мне было строго предписано жить по режиму. Но испытав магию кино, я поняла — вот что такое быть взрослым. Это же какое счастье — смотреть кино. И весь свой багаж детской хитрости и дипломатии с того вечера я тратила на то, чтобы вымолить у родителей «еще разок» за хорошее поведение.
Я была не единственным ребенком на уличных кинопоказах. Здесь собирались семьями, компаниями — дворовыми, мужскими, женскими, разного возраста. В основном двор состоял из общежитий, малосемеек. Здесь жила молодежь и семьи с маленькими детьми.
Но и бабушки тоже с удовольствием присоединялись к смотрению. Чудное было время. Родом из детства.
ГОЛ: спортивные картины
Однажды в поисках исторической правды мне посчастливилось встретить старейшего киномеханика, он показывал кино как раз в том дворе. Это было похоже на прогулку по времени. Забытый и добрый, как само кино на пленке, он рассказывал про свою работу. Такой маг на пенсии.
Сегодня кинопоказ на улице прижился в больших и малых городах. Летняя традиция стала расширять свою географию. И чтобы вы хорошо разбирались в разнообразии кино на улицах Казани, я расскажу о некоторых площадках. До конца лета успейте поймать кино под открытым небом.
ГОЛ (Горкинско-Ометьевский лес) — прекрасный зеленый пляж возле контейнерного пространства Cube. Это такой оазис активного семейного отдыха. Хорошо прошли здесь спортивные кинопоказы, планируется детское кино и на сентябрь обещают популярные лекции. Не исключено, что и о кино.
Парк Горького — Зеленая поляна парка на два дня стала приютом для Всемирного фестиваля уличного кино, где зрители голосовали светом за лучший короткометражный фильм. Помимо этого было множество призов и конкурсов, выступление молодежного оркестра добавило позитива и повысило корпоративный градус. Магия короткого метра воплотилась в потоковой демонстрации фестивального кино. Эксперимент удался — это был самый народный фестиваль года!
Будет страшно интересно!
Парк «Крылья Советов» аккумулировал на своей сцене ретро. Весь август зрители смогут смотреть культовые фильмы прошлого столетия. «Мимино», «Курьер», «Асса», «Вокзал для двоих» — если вы понимаете толк в качественном ретро, тогда вам точно сюда. Спешите на крыльях кино — оно здесь улетное.
Набережная озера Кабан — пожалуй, самая необычная площадка. Здесь принято смотреть и говорить о кино. Обращаться с ним бережно, как с предметом искусства. И это уже атмосфера, созданная специально для вас. Формат показов со встречами, который оправдал себя с первого показа. Сначала молодое казанское кино, потом жанровое, ретроспективное, дворовое — каждый вечер репертуар отражает тему. Именно здесь ночь кино пройдет под девизом «кино о кино». Мы ждем в гости молодых режиссеров из Москвы. А что? Всего час лету, и встреча состоится. Это будет самым теплым финалом казанских уличных показов 2018 года!
И загадочным артхаусным финалом, мы надеемся, станет «Ночь пожирателей кино». Короткометражный хоррор с элементами черной комедии из разных регионов России. Под колдовские звуки и световые инсталляции мы поиграем с этим жанром и выберем лучший шорт. Так на киносленге называют дерзкий короткий метр. А еще расскажем, как это — снимать ужастик. Покажем первый экспериментальный фильм в своем роде, рожденный на Казанском форуме «Время кино». Планируется презентация нового триллера «Кахексия». Фильм про страшные голодные времена в Поволжье сейчас в процессе создания. И на десерт — это же ночь пожирателей — мы покажем ужастики в лучших мировых фестивальных традициях (на оригинальном языке с русскими субтитрами). Будет страшно интересно! На фабрике Алафузова.
Уличные кинофестивали проходят во всем мире. Например, в Италии есть фестиваль рек. Там экраном становится парус. И с набережной зрители смотрят кино. В Пуле показы проходят под открытым небом, в развалинах старинного амфитеатра. На крышах, во дворах и на площадях, в парках и скверах, на летних площадках — кино можно смотреть и показывать везде.
Каждому зрителю кино найдется. Найдите и вы свое кино. Ведь наше казанское началось в Панаевском саду. Именно с этого события идет отсчет истории кино. Мировой — с известного бульвара Капуцинок. Казанского — с уличного кинопоказа в саду. Моя — с дворика детских воспоминаний. А у вас во дворе было время кино?
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