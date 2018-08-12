А у вас во дворе было время кино?

Альбина Нафигова: об уличных кинопоказах в Казани

Руководитель дирекции «Время кино» и программный директор Казанского кинофестиваля Альбина Нафигова в сегодняшней колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает о летних кинопоказах под открытым небом. Наш колумнист вспоминает, как она в детстве смотрела фильмы во дворе. Также автор анонсирует, какие картины смогут увидеть казанцы в ближайшие дни совершенно бесплатно. Она обещает: будет страшно интересно!

Пора дворовых показов

Сегодня я вспомню времена кинопоказов во дворе, которые, видимо, и зародили во мне менеджера по кино. Из всех кинопроцессов (от идеи до зрителя) этот я считаю самой настоящей магией. В моем дворе стояла каменная будка, напротив — экран с уличной сценой-эстрадой и зрительный зал — лавочки в пять-семь рядов.

Это было прекрасно. Пора ночного кино начиналась с зацветания сирени (это май) и заканчивалась под бабье лето (август-сентябрь). Я помню свою первую пленку. Это были «Белые Росы». Незатейливая афишка, с названием фильма от руки. Закат. И свет волшебного луча.

До этого вечера мне было строго предписано жить по режиму. Но испытав магию кино, я поняла — вот что такое быть взрослым. Это же какое счастье — смотреть кино. И весь свой багаж детской хитрости и дипломатии с того вечера я тратила на то, чтобы вымолить у родителей «еще разок» за хорошее поведение.

Я была не единственным ребенком на уличных кинопоказах. Здесь собирались семьями, компаниями — дворовыми, мужскими, женскими, разного возраста. В основном двор состоял из общежитий, малосемеек. Здесь жила молодежь и семьи с маленькими детьми.

Но и бабушки тоже с удовольствием присоединялись к смотрению. Чудное было время. Родом из детства.

Хорошо прошли здесь спортивные кинопоказы, планируется детское кино и на сентябрь обещают популярные лекции



ГОЛ: спортивные картины

Однажды в поисках исторической правды мне посчастливилось встретить старейшего киномеханика, он показывал кино как раз в том дворе. Это было похоже на прогулку по времени. Забытый и добрый, как само кино на пленке, он рассказывал про свою работу. Такой маг на пенсии.

Сегодня кинопоказ на улице прижился в больших и малых городах. Летняя традиция стала расширять свою географию. И чтобы вы хорошо разбирались в разнообразии кино на улицах Казани, я расскажу о некоторых площадках. До конца лета успейте поймать кино под открытым небом.

ГОЛ (Горкинско-Ометьевский лес) — прекрасный зеленый пляж возле контейнерного пространства Cube. Это такой оазис активного семейного отдыха. Хорошо прошли здесь спортивные кинопоказы, планируется детское кино и на сентябрь обещают популярные лекции. Не исключено, что и о кино.

Парк Горького — Зеленая поляна парка на два дня стала приютом для Всемирного фестиваля уличного кино, где зрители голосовали светом за лучший короткометражный фильм. Помимо этого было множество призов и конкурсов, выступление молодежного оркестра добавило позитива и повысило корпоративный градус. Магия короткого метра воплотилась в потоковой демонстрации фестивального кино. Эксперимент удался — это был самый народный фестиваль года!

Набережная озера Кабан — пожалуй, самая необычная площадка



Будет страшно интересно!

Парк «Крылья Советов» аккумулировал на своей сцене ретро. Весь август зрители смогут смотреть культовые фильмы прошлого столетия. «Мимино», «Курьер», «Асса», «Вокзал для двоих» — если вы понимаете толк в качественном ретро, тогда вам точно сюда. Спешите на крыльях кино — оно здесь улетное.

Набережная озера Кабан — пожалуй, самая необычная площадка. Здесь принято смотреть и говорить о кино. Обращаться с ним бережно, как с предметом искусства. И это уже атмосфера, созданная специально для вас. Формат показов со встречами, который оправдал себя с первого показа. Сначала молодое казанское кино, потом жанровое, ретроспективное, дворовое — каждый вечер репертуар отражает тему. Именно здесь ночь кино пройдет под девизом «кино о кино». Мы ждем в гости молодых режиссеров из Москвы. А что? Всего час лету, и встреча состоится. Это будет самым теплым финалом казанских уличных показов 2018 года!

И загадочным артхаусным финалом, мы надеемся, станет «Ночь пожирателей кино». Короткометражный хоррор с элементами черной комедии из разных регионов России. Под колдовские звуки и световые инсталляции мы поиграем с этим жанром и выберем лучший шорт. Так на киносленге называют дерзкий короткий метр. А еще расскажем, как это — снимать ужастик. Покажем первый экспериментальный фильм в своем роде, рожденный на Казанском форуме «Время кино». Планируется презентация нового триллера «Кахексия». Фильм про страшные голодные времена в Поволжье сейчас в процессе создания. И на десерт — это же ночь пожирателей — мы покажем ужастики в лучших мировых фестивальных традициях (на оригинальном языке с русскими субтитрами). Будет страшно интересно! На фабрике Алафузова.

Уличные кинофестивали проходят во всем мире. Например, в Италии есть фестиваль рек. Там экраном становится парус. И с набережной зрители смотрят кино. В Пуле показы проходят под открытым небом, в развалинах старинного амфитеатра. На крышах, во дворах и на площадях, в парках и скверах, на летних площадках — кино можно смотреть и показывать везде.

В Пуле показы проходят под открытым небом, в развалинах старинного амфитеатра



Каждому зрителю кино найдется. Найдите и вы свое кино. Ведь наше казанское началось в Панаевском саду. Именно с этого события идет отсчет истории кино. Мировой — с известного бульвара Капуцинок. Казанского — с уличного кинопоказа в саду. Моя — с дворика детских воспоминаний. А у вас во дворе было время кино?