Шорты можно снять, а можно показать…

Немного о короткометражном кино в мире и Татарстане

Руководитель дирекции «Время кино» и программный директор Казанского кинофестиваля Альбина Нафигова в колонке, написанной для «Реального времени» рассказывает о таком явлении, как шорты. Колумнист говорит не о детали гардероба, а о короткометражном фильме. В частности, она рассказывает, как «короткий метр» в кино покоряет мир и как он зашел в Казань.

Короткий метр не остановить

Шорты можно снять, а можно показать. Шорты — обозначение для короткометражного кино (от английского слова short). В Казани после нулевых шорты появились в формате кинопрокатной единицы Future shorts, чуть позже прочно они обосновались в кинотеатре «Мир». Время спустя на этой площадке постоянным репертуарным планом закрепились сборники фестивалей и престижных кинопремий («Оскар-шортс», Манхеттенские короткометражки, Кинематик-шортс), в десятых годах шортомания стала еще и жанровой.

Большой популярностью киноманов по всему миру пользуются тематические и жанровые сборники: триллер-шортс, камеди-шортс, лавстори-шортс, документальные и анимационные шорты. Удивительно, но при всей неформатности проекта именно короткий метр можно было считать самым продаваемым и посещаемым. Правда, в одном кинотеатре Казани.

С недавнего времени и Кинотавр запустил свои сборники по кинопрокату, а российские букеры зарубежных коллекций сделали специальную редакцию «Новые русские». Это было настолько неожиданно для рынка, что зритель не сразу сориентировался. Для российского кино лет 10 назад формат был предназначен больше для интернет-просмотра. Однако короткий метр было уже не остановить.

В Казани после нулевых шорты появились в формате кинопрокатной единицы Future shorts, чуть позже прочно они обосновались в кинотеатре «Мир». Фото Давида Казанского

Вчера — в шортах, сегодня — в полном метре

Шорты мощнее и важнее, чем кажутся. Как фестивальный функционер, я крайне уважительно отношусь к шортам. В них все тренды и сливки кино. Только через год мы видим в полном метре то, что вчера нам показали короткометражки. Жанровые тенденции, географический максимум, темы и имена — все это сначала маркируется в шортах.

Знаменитые «Париж, я люблю тебя» (а также Нью-Йорк, Москва, Рио и т. д.) — по сути сборники короткого метра. Миллионы зрителей, куча призов. Коммерческие полнометражные бесконечные «Елки» — тоже новеллы. Так что в прокате шорты вполне жизнеспособны. И если вы думаете, что все это зарубежные премудрости или веяние нового времени — ошибаетесь!

Вспоминаем первый коммерческий сеанс братьев Люмьер. Да, да — «Прибытие поезда» — самый, что ни на есть шорт! А во времена советского экрана похождения Труса, Балбеса и Бывалого изначально появились именно в коротком метре. Помните? Это позже они зашли в «Кавказскую пленницу». Кстати, еще шортами их продали в разные страны, а в СССР они стали лидерами проката в 1967 году ( более 76 млн зрителей). То есть шорты были. Есть и будут.

Фестивали короткого метра сегодня достаточно активно практикуют прокат после фестивального сезона. Манхеттенский фестиваль идет одновременно в более, чем ста странах. За фильмы голосуют зрители в кинозалах. И победитель получает приз.

С заходом в Татарстан

Не так давно появился фестиваль уличного кино, там тоже зрители голосуют светом за лучший фильм. Мы дважды принимали в Казани этот проект. В первый раз в 2016 году возле «Чаши», а в этом году в парке им. Горького. Мы планируем продолжить эту традицию. И в формате новой дирекции по поддержке кинопроектов «Время кино» увеличиваем географию короткого метра.

День короткометражного кино. Этот праздник придумали французы, известные своим трепетным отношением к кино. 21 декабря в самый короткий день в году показываются шорты. Три года назад это появилось и в России по инициативе молодежного центра союза кинематографистов в Москве.

В Казани раньше это проходило на одной площадке. В этом году дирекция «Время кино» при поддержке Минкульта Татарстана организует показы на 15 площадках. С 19 по 25 декабря по Татарстану пройдут показы трех программ «Детская», «Семейные отношения», «Звезды в шортах». Короткометражки будут продемонстрированы по несколько фильмов в полнометражном сеансе в библиотеках Казани, Аксубаево, Чистополя, на арт-площадке в Набережных Челнах, в двух казанских школах (№1 и №33), в детском центре «Созвездие талантов», в КФУ, в Высшей школе журналистики, в Академии спорта и туризма, в зале Казанского института культуры (КазГиК), а также на ярмарке Open Space Market. На трех из них пройдут лекции и мастер-классы.

В этом году дирекция «Время кино» при поддержке Минкульта Татарстана организует показы на 15 площадках



Сделано в Казани

Кстати, о звездах в шортах. Это еще один фактор в пользу короткого метра. Многие звезды снимались в шортах не только в пору своего восхождения. А и в самом расцвете сил можно увидеть в пробах пера молодой режиссуры уже состоявшихся актеров. Что ищут они в этих смешных шортах? Все просто, рано или поздно, шорты превращаются в элегантные брюки. Не всегда брюки востребованы так, как дерзкие, энергичные шорты. У каждого мэтра есть свои шортовые попытки, и во многом вполне удачные. Знаменитая кинокомпания «Дисней», зарабатывающая на полнометражной анимации, с удовольствием поддерживает короткий метр. И даже делится им под хорошую идею. Когда в прошлом году мы затеяли инклюзивные показы, «Дисней» дал нам свои короткометражки, потому что мы искали именно короткий метр для работы с детьми с РАС.

И, наконец, «Время кино » для короткого метра. В 2015 году в кинотеатре «Мир» мы с коллегами представили проект «Татарстанские шорт'ы». Тогда это были первые фестивальные проекты с прокатными удостоверениями. За эти годы в этом формате фильмы были показаны в разных регионах России, в ночь библиотек по Казани, на сеансах уличного кино в парках и скверах, а уже в обновленном варианте совсем недавно в Москве и на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Ну а сейчас, когда короткий метр снимается вполне активно независимыми кинематографистами, собрать пару альманахов в год вполне реально. И не нарушая принципов проката, можно зайти полнометражным сеансом на зрительские пространства.

Так что если вы увидите шорты с пометкой «Сделано в Казани», не проходите мимо. Сегодня в коротком метре начинается первая в Татарстане копродукция. И это снова маркировка будущих тенденций. Вот увидите. Совместные полнометражные проекты не за горами. (Копродукция — если очень просто, проект, в котором участвуют несколько стран.).

А 3 года назад на первом форуме «Время кино» была снята первая короткометражка в жанре хоррор «Пленка». И снова метки: в ее создании приняли участие молодые кинематографисты мастерской Барыкина, которые присутствуют сегодня уже в новых анонсах по полному метру. А сам мастер в будущем году представит в этом жанре новую картину. Шорты удивительный формат, в котором можно рассказать коротко о главном.