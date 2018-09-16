Видео недели: дуэль Золотова, танцы жены Бастрыкина в Лаишево и Кадыров мирит Тимати и Хабиба

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Путин и неподатливая урна

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы. Урна для голосования отказалась принять бюллетень с первого раза, сообщив: «Бюллетень неустановленной формы». Владимир Владимирович удивленно переспросил машину: «Да ладно?» После этого глава государства и говорящая урна стали героями многочисленных мемов и коубов.

«Решили завершить это дело»



На уходящей неделе «отравители» Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Беседа вызвала скепсис и подозрения у зрителей. В особенности многих зацепил рассказ об их возвращении в Солсбери.

— В Солсбери вы провели всего час?

— 3-го числа — да, а 4-го в Лондоне было солнце, все растаяло и мы вернулись снова в Солсбери — решили завершить это дело.

— Завершить какое дело?

— Ну посетить этих… Достопримечательности.

Марго: В Солсбери вы провели всего час?

гээрушники: 3-го числа — да, а 4-го в Лондоне было солнце, все растаяло и мы вернулись снова в Солсбери — решили завершить это дело.

Марго: Завершить какое дело?

гээрушники: Ну посетить этих… достопримечательности. pic.twitter.com/Ylj9hHFFMS

— pani Walewska (@pani_walewska) 13 сентября 2018 г.

«Мы их нашли»

Отметим, что интервью RT предваряло заявление Владимира Путина о подозреваемых в отравлении Скрипалей. Президент сообщил: «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли. Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь в СМИ».

Дуэль Золотова и Навального



На этой неделе руководитель Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что Алексей Навальный допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать». Потому он вызвал Навального на дуэль. Отметим, что так Золотов отреагировал на расследование возглавляемого оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией.

Супруга Бастрыкина станцевала в Лаишево



Жена председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова станцевала в Лаишевском районе РТ под песню «Распрягайте, хлопцы, коней». Все происходило на открытии мемориальной доски в Сокуровской средней общеобразовательной школе имени Гавриила Державина.



Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова станцевала на открытии мемориальной доски в Сокуровской средней общеобразовательной школе имени Гавриила Романовича Державина. #державинскиечтения pic.twitter.com/QEqGCdWN0D

— Расим Хазиев (@rasgaz78) 14 сентября 2018 г.

США испугались российского самолета?

На этой неделе США без объяснения причин запретили полет российского самолета Ту-214ОН в рамках договора «Открытое небо». Некоторые эксперты решили, что американцы просто «испугались». Как известно, Ту-214ОН произведен на Казанском авиазаводе.

Неудобный диалог с Путиным

Также на этой неделе Владимир Путин пообщался с рабочими судоверфи «Звезда». Диалог протекал довольно вяло, в стиле «Как вам поживается?» — «Очень хорошо!». После этого разговор зашел о зарплатах на судоверфи. Путин поинтересовался размером средней зарплаты на предприятии.

Путин: Около 90?

Ответ: Нет, что вы. 30—40 тысяч.

Ответ: Это средняя.

Путин: 30—40 — это как по краю.

Ответ: Не знаю.

Путин: Я знаю. В крае средняя — 40.

Ответ: У нас повыше, не обижают.

Ответ: Средняя, отдел кадров говорит, 70 тысяч.

Путин: Отдел кадров знает.

Ответ: Да-да, мы ей доверяем.

Путин: Ладно.

По неизвестным причинам, стенограмма этого разговора была удалена с сайта Кремля, как только на него обратили внимание СМИ.

Ограбление не по плану

Колорадский грабитель собирался ограбить магазин, но все пошло не по плану. Вор уронил пистолет и потерял штаны.

Рамзан Кадыров вмешался в конфликт Хабиба и Тимати



Боец ММА Хабиб Нурмагомедов поссорился с рэпером Тимати из-за отмены концертов в Дагестане и взглядов на музыку. В конфликт вмешался глава Чеченской Республики, призвав всех «жить дружно».

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Как министры перед президентом краснели

Путин заставил краснеть Силуанова и Орешкина, жестко отчитав их на совещании по развитию Дальнего Востока.