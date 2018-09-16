Видео недели: дуэль Золотова, танцы жены Бастрыкина в Лаишево и Кадыров мирит Тимати и Хабиба
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Путин и неподатливая урна
Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы. Урна для голосования отказалась принять бюллетень с первого раза, сообщив: «Бюллетень неустановленной формы». Владимир Владимирович удивленно переспросил машину: «Да ладно?» После этого глава государства и говорящая урна стали героями многочисленных мемов и коубов.
«Решили завершить это дело»
На уходящей неделе «отравители» Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Беседа вызвала скепсис и подозрения у зрителей. В особенности многих зацепил рассказ об их возвращении в Солсбери.
— В Солсбери вы провели всего час?
— 3-го числа — да, а 4-го в Лондоне было солнце, все растаяло и мы вернулись снова в Солсбери — решили завершить это дело.
— Завершить какое дело?
— Ну посетить этих… Достопримечательности.
Марго: В Солсбери вы провели всего час?
гээрушники: 3-го числа — да, а 4-го в Лондоне было солнце, все растаяло и мы вернулись снова в Солсбери — решили завершить это дело.
Марго: Завершить какое дело?
гээрушники: Ну посетить этих… достопримечательности. pic.twitter.com/Ylj9hHFFMS
— pani Walewska (@pani_walewska) 13 сентября 2018 г.
«Мы их нашли»
Отметим, что интервью RT предваряло заявление Владимира Путина о подозреваемых в отравлении Скрипалей. Президент сообщил: «Мы знаем, кто они такие. Мы их нашли. Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь в СМИ».
Дуэль Золотова и Навального
На этой неделе руководитель Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил, что Алексей Навальный допустил в отношении него «оскорбительные клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать». Потому он вызвал Навального на дуэль. Отметим, что так Золотов отреагировал на расследование возглавляемого оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией.
Супруга Бастрыкина станцевала в Лаишево
Жена председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова станцевала в Лаишевском районе РТ под песню «Распрягайте, хлопцы, коней». Все происходило на открытии мемориальной доски в Сокуровской средней общеобразовательной школе имени Гавриила Державина.
Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова станцевала на открытии мемориальной доски в Сокуровской средней общеобразовательной школе имени Гавриила Романовича Державина. #державинскиечтения pic.twitter.com/QEqGCdWN0D
— Расим Хазиев (@rasgaz78) 14 сентября 2018 г.
США испугались российского самолета?
На этой неделе США без объяснения причин запретили полет российского самолета Ту-214ОН в рамках договора «Открытое небо». Некоторые эксперты решили, что американцы просто «испугались». Как известно, Ту-214ОН произведен на Казанском авиазаводе.
Неудобный диалог с Путиным
Также на этой неделе Владимир Путин пообщался с рабочими судоверфи «Звезда». Диалог протекал довольно вяло, в стиле «Как вам поживается?» — «Очень хорошо!». После этого разговор зашел о зарплатах на судоверфи. Путин поинтересовался размером средней зарплаты на предприятии.
Путин: Около 90?
Ответ: Нет, что вы. 30—40 тысяч.
Ответ: Это средняя.
Путин: 30—40 — это как по краю.
Ответ: Не знаю.
Путин: Я знаю. В крае средняя — 40.
Ответ: У нас повыше, не обижают.
Ответ: Средняя, отдел кадров говорит, 70 тысяч.
Путин: Отдел кадров знает.
Ответ: Да-да, мы ей доверяем.
Путин: Ладно.
По неизвестным причинам, стенограмма этого разговора была удалена с сайта Кремля, как только на него обратили внимание СМИ.
Ограбление не по плану
Колорадский грабитель собирался ограбить магазин, но все пошло не по плану. Вор уронил пистолет и потерял штаны.
Рамзан Кадыров вмешался в конфликт Хабиба и Тимати
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов поссорился с рэпером Тимати из-за отмены концертов в Дагестане и взглядов на музыку. В конфликт вмешался глава Чеченской Республики, призвав всех «жить дружно».
Как министры перед президентом краснели
Путин заставил краснеть Силуанова и Орешкина, жестко отчитав их на совещании по развитию Дальнего Востока.
На совещании по Дальнему Востоку министрам было тяжело...
© #Kremlin.ru pic.twitter.com/uV3sIdpGwa
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 10 сентября 2018 г.
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