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Жена главы СКР Бастрыкина станцевала в лаишевской школе под песню «Распрягайте, хлопцы, коней»

16:36, 14.09.2018
Жена главы СКР Бастрыкина станцевала в лаишевской школе под песню «Распрягайте, хлопцы, коней»
Фото: скриншот видео youtube.com

Жена председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова станцевала в Лаишевском районе РТ под песню «Распрягайте, хлопцы, коней».

Ольга Александрова исполнила танец на открытии мемориальной доски в Сокуровской средней общеобразовательной школе имени Гавриила Державина, рассказал глава пресс-службы Лаишевского района Расим Хазиев.

Напомним, что Ольга Александрова приехала в Татарстан на международную конференцию «Державинские чтения».

В прошлом году она вручила президенту РТ Рустаму Минниханову три тома избранных работ Державина.

ОбществоВласть Татарстан
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