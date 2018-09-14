Жена главы СКР Бастрыкина станцевала в лаишевской школе под песню «Распрягайте, хлопцы, коней»
Жена председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова станцевала в Лаишевском районе РТ под песню «Распрягайте, хлопцы, коней».
Ольга Александрова исполнила танец на открытии мемориальной доски в Сокуровской средней общеобразовательной школе имени Гавриила Державина, рассказал глава пресс-службы Лаишевского района Расим Хазиев.
Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова станцевала на открытии мемориальной доски в Сокуровской средней общеобразовательной школе имени Гавриила Романовича Державина. #державинскиечтения pic.twitter.com/QEqGCdWN0D
— Расим Хазиев (@rasgaz78) 14 сентября 2018 г.
Напомним, что Ольга Александрова приехала в Татарстан на международную конференцию «Державинские чтения».
В прошлом году она вручила президенту РТ Рустаму Минниханову три тома избранных работ Державина.ОбществоВласть Татарстан
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