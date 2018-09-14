Не смешные цены: в Татарстане поднимут плату за детский сад

Перерасчет за пропущенные по болезни дни, так и остался обещанием

В Татарстане с 1 января 2019 года поднимут плату за детский сад. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Речь идет о так называемом среднем размере родительской платы, исходя из которого рассчитываются субсидии, но как показывает практика последних лет, вслед за этим поднимают и реальную плату. В этом году повышение произойдет сразу на 8% — это в два раза больше, чем в прошлом. Поднимать плату, власти республики не забывают, а вот на обещание отменить абонентскую плату, память оказалась короткая. Подробности в материале «Реального времени».

ПлАчу и ПлачУ

Новый год для родителей детсадовцев начнется с не самых приятных подарков. Платить за питание, присмотр и уход придется на 8% больше. Постановление о повышении родительской платы накануне опубликовано на сайте кабмина Татарстана.

Так в самом распространенном в республике виде детского сада – общеразвивающем для детей от 3 до 7 лет с 10,5 часов режимом работы средний размер платы составит 1696 рублей, из них 1144 рубля – абонентская плата. Это на 250 рублей больше, чем средний размер родительской платы сейчас — 1572 рубля.

В ясельных группах средний размер с 1 января 2019 года составит 1832 рубля, из них абонентская плата 1403. То есть повышение составит 8%, в прошлом году рост родительской платы был в два раза ниже – 4%.

Не реальный средний размер родительской платы

Средний размер родительской платы в Татарстане, устанавливаемый Кабмином ничего общего с реальным размером платы за детсад в Татарстане не имеет. Эту величину определяют исключительно для расчета субсидий. Напомним, что есть федеральная, которая зависит от количества детей в семье и составляет 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего. И республиканская, которая зависит от уровня дохода, претендовать на нее могут семьи, в которых приходится менее 20 тыс. рублей на человека.

Плата за детсад, которую на самом деле будут выставлять родителям, определяется Постановлением Кабмина «Об установлении максимального размера оплаты за присмотр и уход в ДОУ». Оно пока не выпущено, но как показывает практика, неизбежно после повышения средней платы поднимается и реальная и в тех же пропорциях. Так что уже сейчас можно посчитать, во сколько обойдется детсадовец.

В 2018 году родители, чьи дети посещают 10,5 часовой детсад платят 3118 рублей, с 1 января 2019-го будут платить на 250 рублей больше 3367 рублей. За 12-часовую, так называемую дежурную группу, с Нового года придется платить 3691 рубль вместо 3418. Если ребенок посещает логопедическую группу, то вместо 4481 рубля родителям придется платить 4839 рублей в месяц.

Цены растут из-за подорожавших продуктов, но составляющая за питание не растет

Муниципальные детсады становятся дороже год от года. К примеру, в 2017-м году за пребывание ребенка от 3 до 7 лет в 10,5-часовой группе платили 2997 рублей, в 2016-м — 2770 рублей, в 2015-м — 2653 рубля.

Повышением платы родителей не удивишь, их больше возмущает другое – Татарстан единственный регион России, где не делают перерасчет за пропущенные даже по уважительной причине дни. Если быть точнее, то перерасчет делается только за питание, которое в 2019-м году будет составлять 552 рубля в месяц, то есть около 27 рублей в день и «погоды» в семейном бюджете не делает.

Рост цен объясняют ростом расходов на финансовое обеспечение, в том числе — цен на продукты питания. Интересно, что как раз таки питание в структуре платы повышается не значительно — с 529 рублей в этом до 552 в будущем году.

Несправедливую систему родители пытались оспорить в суде, но безуспешно. Летом 2017 года депутат от КПРФ Артем Прокофьев предложил делать перерасчет хотя бы за пропуски по уважительной причине — болезни ребенка или отпуска родителей, но Госсовет Татарстана отклонил законопроект.

Обещать не значит исполнить: когда отменят абонентскую плату?

В январе 2018-го на специально созванной пресс-конференции зам министра образования Татарстана заявил, что получил поручение от Рустама Минниханова пересмотреть механизм взимания абонентской платы. По словам Ильсура Хадиуллина была создана рабочая группа, которая разработала три варианта перерасчета. Подробности замминистра озвучивать отказался, но стало ясно, что о полной отмене «абонентки» речь все-таки не идет. Предлагается снижать ее на определенную величину в те дни, когда ребенок отсутствует по болезни. «Скидка» должна была зависеть от числа пропущенных дней — более 10, 14 или 21 дня. Чем дольше болеет ребенок, тем меньше родители будут платить. Совсем отказаться от абонентской платы, по словам Ильсура Хадиуллина, невозможно, так как это приведет к повышению платы за детсад.

Пересчитывать абонентскую плату за пропущенные дни, обещал на пресс-конференции замминистра, должны начать уже в 2018-м году. С тех пор прошло 9 месяцев, но никаких решений специально созданная для этого рабочая группа не родила, зато плату за детский сад повысили.

Впрочем, у минобраза Татарстана еще есть время исполнить обещание. Не исключено, что это будет сделано ближе к Новому году, чтобы «подсластить» родителям горечь от повышения платы.

Запрос о результатах деятельность рабочей группы и обещанном снижении абонентской платы «Реальное время» отправило в министерство образования Татарстана, как только будет получен ответ, мы сообщим.