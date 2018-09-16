Автоканикулы звезды «Эфира»: «В краю клубничной чачи и хачапури вне конкуренции — чак-чак»

Как казанский журналист на машине горы штурмовал. Часть III. У «диких сванов», башни от врагов и дорожное свинство

Почему в горах Кавказа «истерит» автосигнализация, почем в Грузии штраф за обгон и зачем туристу сумка-холодильник с татарским лакомством, «тульскими» пряниками и шоколадками из советского детства? Об этом в своем блоге во время поездки в Грузию рассказывал шеф-редактор службы новостей ТК «Эфир» Сергей Шерстнев. С разрешения автопутешественника «Реальное время» продолжает публикацию его заметок.

«Соль» Сванетии



16 августа, 18.36, Кутаиси. Наше пристанище на ночь в Кутаиси — крохотное купе на двоих в хостеле Saba — больше похоже на игрушечный домик с двумя небольшими кроватками. Как раз по росту нам с дочкой. К слову, все отели мы бронировали еще на этапе подготовки к путешествию через сайт booking.com. Это достаточно удобный сервис — никакой предоплаты за бронь, а система фильтров позволяет подобрать из огромного количества предложений именно те апартаменты, что вам максимально подходят по цене, качеству, расположению и даже виду из окна.

Так получилось, что в Кутаиси мы вдвоем оказались единственными обладателями огромного номера со всеми удобствами и отдельным выходом на улицу, рассчитанного на шесть человек (наше «купе» было частью этих апартаментов), всего за 40 лари (примерно 1000 рублей). Сидели вечером на открытой веранде, наслаждались фруктами, которые подарил заботливый хозяин отеля, пили вино, купленное тут же на рынке в двух шагах, и слушали, как рядом в темноте глухо ворчит горная речушка Риони, которая так же, как Казанка, делит город на две части.

17 августа, 19.13. Привет из Батуми! Город-курорт нас не очень впечатлил. Искупались в Черном море, некомфортно показалось на галечном пляже — скользко! Забавным показалось то, что наряду с гигантскими многоэтажными отелями причудливой формы эпохи Мишико Саакашвили часть береговой линии по-прежнему застроена стандартными панельными пятиэтажками советского периода. Выходишь на ветхий балкончик своей хрущобы и любуешься прекрасным закатом, когда багрово-огненный шар солнца медленно тонет в жидком золоте морской глади. Воистину Батуми — город контрастов!

С тех пор я мечтал когда-нибудь своими глазами увидеть этот регион высокогорной Грузии



20 августа, 22.27. Путешествие в Сванетию. Когда-то очень давно, еще будучи студентом первого курса Казанского университета, на занятиях у нашего обожаемого Дмитрия Пивоварова, который читал нам курс истории мирового кинематографа, я увидел шикарный черно-белый фильм Михаила Калатозова «Соль Сванетии» (1930). С тех пор я мечтал когда-нибудь своими глазами увидеть этот регион высокогорной Грузии. Потому на этапе планирования нашего путешествия в эту страну вопрос не стоял, что выбрать для посещения после крупных мегаполисов Тбилиси и Батуми.

Накануне отъезда в Местию (административный центр Сванетии) я вечерком разговорился с хозяевами гест-хауса в Батуми, где мы остановились. Очень колоритная пара Этери и Рамис (!). На мой вопрос, откуда у него такое «татарское» имя, Рамис ответил: «Мы же мусульмане! Курбан-байрам, вино — харам, знаешь?» Тут мне, сидевшему с порцией «Саперави», стало немного не по себе, но Рамис лишь понимающе ухмыльнулся: мол, отдыхай! Супруги настойчиво предлагали нам остаться в Батуми еще на несколько дней, но я уже бредил снежными вершинами Сванетии, о чем им и заявил.

«О! Сванетия! — покачала головой Этери, — очень, очень тяжело!» — и тяжко при этом вздохнула. Я уточнил, что она имеет в виду: экономическое положение региона, менталитет местного населения (сваны до сих пор в Грузии считаются эдакими нелюдимыми «полудикарями») или дорогу до места назначения? Оказалось — все три аспекта, вместе взятые: «Дорога плохой, очень, дожди размыли, тяжело… Сваны — звери! Кровная месть, голову отрезать могут! Башни их знаешь? Строили, чтобы стрелять друг друга, — дикий, дикий!» Ну а насчет экономического положения Этери и Рамис, перебивая друг друга, тут же прочли мне целую лекцию о социально-экономическом положении современной Грузии.

Краткий пересказ:

При СССР было много промышленных объектов (нефтеперерабатывающий, машиностроительный и судостроительный заводы, цитрусовый комбинат) — сейчас все закрыто, как результат — высокий уровень безработицы, и если бы не казино — игорный бизнес в Грузии не под запретом, как в РФ, и не туристы в летний сезон, а также возможность ездить на заработки через пограничный городок Сарпи (14 км от Батуми, население около 900 человек) в Турцию, Батуми бы совсем загнулся. При Саакашвили было лучше, чем сейчас, и в плане налогообложения, и в плане развития частного бизнеса, и в плане реконструкции и строительства дорог (например, той же трассы до Сванетии, которую построили во времена Саакашвили). «Мой папа сказал: однажды все это закончится — придет с моря большая волна и накроет Батуми и всю Грузию, и все-все. Мой папа никогда не ошибался! Еще когда коммунисты были у власти, в лицо им говорил: ваших колхозов не будет скоро! Вот прав был!» — постапокалиптическое заключение от Этери завершило наш разговор, а с утра пораньше мы с дочерью Полиной уже мчали прочь от Батуми — в сторону виднеющихся в дымке горизонта гор, к «диким сванам».

Коровьи «бомбы» на дороге и штрафы в 100 лари

На этот раз навигатор лишь чуток «потерялся» на ровном месте, на выезде из Батуми, но потом выстроил правильный маршрут.

Трасса поначалу была великолепной скоростной бетонкой с разрешенной скоростью 110 км в час. Но вскоре темп пришлось резко сбавить, после Поти, миновав какие-то железнодорожные пути, мы оказались хоть и на достаточно широкой, но каменистой, щебенистой дороге, густо усеянной коровьими «бомбами», колдобинами-выбоинами, по обочинам которой вальяжно гуляли свиньи с выводками поросят, гуси-утки и крупный рогатый скот, который вместо того, чтобы щипать траву, так и пер на проезжую часть.

Длинный путь компенсировали великолепные виды горных ущелий и озер



Проехав километров пять по такой трассе, мы и вовсе уперлись в знак «Стоп» — прошедшие накануне дожди ее размыли, и там велись ремонтные работы. Пришлось возвращаться и ехать по параллельной дороге (такого же качества и абсолютно безлюдной) — по новому маршруту, проложенному нашим навигатором. Впрочем, вскоре мы опять выбрались на асфальт и помчали с ветерком. Увы, опять недолго, ландшафт стал меняться, и примерно сто километров впереди нас ждал классический горный серпантин со средней скоростью движения 30—40 км/час и запретом на обгон.

К слову, автоинспекция на дорогах Грузии — явление чрезвычайно распространенное, и правила лучше всего соблюдать: штраф за превышение весьма ощутим — 100 лари (2 700 руб.) При этом манера вождения тут у людей специфическая — пешеходов не пропускают даже на пешеходном переходе. Местные очень часто сигналят, слепят фарами сзади. Я сначала думал — на российские номера реагируют, но потом понял — требуют двигаться быстрее или пропустить. К концу поездки и сам стал водить наглее. Многие страхи по поводу дорог в Грузии оказались преувеличены. Они там в целом вполне нормальные, местные говорят: «Спасибо Саакашвили».

Длинный путь компенсировали великолепные виды горных ущелий и озер, и, не удержавшись, пару раз мы выскакивали из машины, чтобы сделать несколько снимков. Качество дороги в принципе было нормальным, узкая бетонная двухполоска, временами переходящая на гравийно-щебневые участки в местах, где произошли камнепады или сошел сель (явление, судя по всему, весьма здесь распространенное и ни у кого особого трепета не вызывающее). Было с десяток тоннелей. Немного болела голова — от перепадов давления и непривычно чистого горного воздуха. В итоге 280 километров от Батуми до Местии мы преодолели примерно за пять с половиной часов.

Полицейский модерн и абстракция в память царицы Тамары

19 августа, 15.48. Местия. Мы в Сванетии, в Местии — самой высокогорной точке нашего путешествия. Добраться сюда было непросто по горному серпантину, но оно того стоило: потрясающие виды, упоительный воздух, знаменитые сванские башни и клубничная чача, чтобы отметить, что забрались так далеко от родного дома!)))

Это небольшой поселок (1500 метров над уровнем моря), где местное население составляет примерно 2,5 тысячи человек, остальные — туристы и альпинисты со всей Европы. Россиян тоже много, но на своих машинах, подобно нам, сюда рискуют добираться немногие. За два дня нашего пребывания в Местии видели одну машину с российскими номерами и еще одну с украинскими.

Поселок сам по себе весьма аутентичен



Поселок сам по себе весьма аутентичен — узенькие каменные улочки с крутыми спусками и подъемами, с домами из такого же камня и знаменитыми сванскими башнями, однако центр напоминает эдакое горное швейцарское поселение с парой совсем уж модерновых зданий типа полицейского участка Местии — смотрится несколько нелепо среди аутентичных каменных улочек.)) Не пройти и мимо абстракционистского памятника царице Тамаре — монумент пузатой женщины на пузатой лошади. По меткому выражению одного из блогеров, сама Тамара за такой памятник руки бы скульптору оторвала.)))

Чача 10 видов: гонят из всего, что растет

Продолжаем тестировать коронные блюда грузинской кухни: чкмерули — цыпленок по-грузински. Полина «Летучая» поставила высший балл!

Заселились мы в милый семейный отельчик буквально в 10 метрах от местной достопримечательности — историко-этнографического музея. Впрочем, здесь все находится в шаговой доступности. Цены, по сравнению с Тбилиси и Батуми, слегка «покусывали» — на 15—25% все дороже, чем в столице. Кстати, домашних вин и чачи, которые здесь продают на каждом углу, это не касается: чача — 8 лари за литр, или 216 рублей (с десяток разных вкусов — персиковая, клубничная, виноградная и т. д., видимо, гонят из всего, что тут растет), вино «Киндзмараули» — 10 лари за литр (270 руб.) В данный момент Полина тестирует персиковую, я же небольшой любитель крепких напитков — наслаждаюсь бокалом вина, по вкусу и близко не напоминает то, что продают у нас в Казани в бутылках с таким же названием. )))

Еще из коронных сувениров здесь везде продают сванский горный мед и сванскую соль — ту самую калатозовскую «соль Сванетии» — которую, чтобы не таяла, ибо есть у нее такое свойство, смешивают со специями. И этими специями уже пропахла вся комната в отеле (мы тут в подарок прикупили родственникам). Сами сваны оказались вовсе не «дикие» и «кровожадные» — абсолютно доброжелательные люди: вот буквально минуту назад девочка, дочь хозяйки отеля, постучала в дверь и принесла нам два громадных куска (порции здесь, конечно, улям!) только что испеченного горячего хачапури, у них на кухне стоит железная печка на газу — и по всему отельчику разносятся утром и вечером умопомрачительные запахи!

Мы уж традиционно отдарились плиткой «Аленки» — к слову, которая здесь, в Грузии, весьма ценится! Вообще, российских товаров в магазинах очень много, но вот «Аленки» и «тульских» пряников не видел. Еще «Птичье молоко» и наш татарский чак-чак — это вне конкуренции! Мы с Полиной привезли с собой в Грузию целую сумку-холодильник этого добра, и сейчас она уже практически пуста, думаю, в Мцхете (последнем пункте нашего грузинского вояжа) мы забьем ее сыром сулугуни (головка — 5 лари! — 135 рублей!!!) и чурчхелой по 2 лари (54 рубля) за штучку вне зависимости от сорта. И хотя в комментариях к моим заметкам многие друзья пишут, что ввоз в РФ сыра запрещен, местные с непоколебимой уверенностью утверждают — везите сколько душе угодно, никто придираться не будет! (Так оно и вышло впоследствии, вот когда я пожалел, что купил всего 1 пятилитровый баллон вина, а не в три раза больше!)

Для желающих полазить по сванской башне есть также одна — открытая для всеобщего доступа — совершенно бесплатно



А из нашего окна — башня сванская видна!

Что касается местных достопримечательностей, здесь есть еще пара церквушек IV—Х веков и музей местной знаменитости — альпиниста Михаила Хергиани. Для желающих полазить по сванской башне есть также одна — открытая для всеобщего доступа — совершенно бесплатно.

Подняться по узенькой шаткой лесенке, сколоченной из толстых веток, не так-то просто — мы уже на третий ярус забрались с бойницами. А там все выше и выше, все уже и уже. Наконец, мы с Полиной на самом верху. Как говорят местные, строили эти сторожевые башни в период с VIII по XVIII век, чтобы отстреливаться от врагов. А врагов в те времена было много.

Пару слов о климате — он здесь очень резко меняется днем и ночью: например, в дневное время жара переваливает за 30 градусов, а ночью было +11, и я три раза вскакивал, потому что у меня срабатывала сигнализация на машине — от столь резкого перепада температур. В конце-концов, плюнул и отключил «сигналку» — здесь в плане криминальной обстановки все очень спокойно. ))

Завтра с утра пораньше мы покидаем этот гостеприимный край «диких», но симпатичных и добрых сванов и направляемся в город Мцхету (в 15 км от Тбилиси). Это будет один из самых сложных отрезков пути — навигатор показывает 7 часов 15 минут и 446 км. Но с учетом горных трасс и сложных участков дороги можно смело накидывать к расчетному времени еще плюс полтора-два часа!

А пока задумчиво смотрю на подсвеченные в сумерках сванские башни и думаю: вот бы купить одну! Провести туда свет, канализацию, отопление и прожить остаток своего века в этом Богом обласканном месте, любуясь местными пейзажами и попивая домашнее вино с грузинской лепешкой гигантских размеров за 1 лари. ))) Далее наш путь лежит в Мцхету — древнюю столицу Грузинского царства.

Ранее — Часть I. Обитель Будды в Элисте, граница, Дарьяльские тоннели.

Часть II. Спальный вагон Кобы, книжные развалы Тбилиси и туалет как аттракцион.

Сергей Шерстнев, фото предоставлены автором