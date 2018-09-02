«Езда по ночной Грузии в облаках, «лежащих» прямо на горной трассе — это нечто!»

Автоотпуск звезды «Эфира». Как казанский журналист на машине горы штурмовал. Часть I. Обитель Будды в Элисте, граница, Дарьяльские тоннели

«Когда первый раз с парашютом прыгал — так не переживал!» — рассказывает о своем автопутешествии по горным дорогам Грузии шеф-редактор службы новостей ТК «Эфир» Сергей Шерстнев. За две недели августа он с дочкой проехал за рулем около 6 тысяч километров — из Казани через Элисту в Грузию и обратно через Пятигорск. Машина не подвела, а вот самих туристов дорога не раз испытывала. С разрешения автора «Реальное время» публикует путевые заметки из личного блога известного тележурналиста.

Лучший асфальт — в Татарстане и бетонка Волгоград — Элиста



10 августа, 19.33. Казань. Кончай работать, пора отдыхать! Поехали! Первый этап — самый длинный: Казань — Элиста. 1300 км, 20 часов пути (без учета пробок). Потому стартуем сегодня с @black_eyed_and_dog в 20.00, надеюсь в 18 — 20 часов 11.08 будем на месте)) Йохууу, Грузия, мы едем!

О поездке в Грузию я мечтал с детства. Этим летом поначалу строил планы посетить еще и Армению. Но когда мы с дочкой Полиной стали разрабатывать маршрут — поняли, что все не успеть. Выбирали так, чтобы попасть и в столицу, и в город-курорт и горный город, древние памятники Мцхеты. По пути туда решили зацепить Элисту, а обратно — Пятигорск, лермонтовские места. Для нас с дочкой — это второй масштабный опыт, в 2016 году мы с ней объездили весь Краснодарский край — я там родился, а потом махнули в Крым. Моста тогда еще не было.

Перед поездкой я свой Renault отогнал на диагностику, все проверили. А еще мы себе сделали медицинскую страховку и автостраховку республики Грузия (типа нашего ОСАГО) — с марта 2018-го она обязательна.

11 августа, 18.11. Элиста. Первый этап, самый продолжительный, закончен, мы в Калмыкии! 1 411 км и 18 часов 11 минут пути с остановками на дозаправку и под Саратовом (на 20 минут «покемарить» — после 24 часов бодрствования стало сильно клонить в сон). Дорога абсолютно нормальная, самые плохие участки после Сызрани и до и после Волгограда — на «троечку с плюсом», но не критично, абсолютно разбитого асфальта и ям не встретили. Пробок и ремонта почти нет)) А самый лучший асфальт — у нас, в Татарстане, и бетонка Волгоград — Элиста. Мало того, что она в отличном состоянии, она еще и абсолютно пустая — попутчиков почти нет — фото прилагаю))). Среднюю скорость весь 300-километровый участок держали 110—120 км/ч. Гайцов видели за весь путь два раза — в Волгограде, в центре города, и в Калмыкии))

Самая знаменитая достопримечательность Элисты — Золотая Обитель Будды Шакьямуни



12 августа, 9.40. Самая знаменитая достопримечательность Элисты находится прямо напротив нашего мотеля))) Золотая Обитель Будды Шакьямуни, построен храм в 2005 г. с благословения Далай Ламы. Снимать внутри нельзя, но 9-метровая статуя Будды впечатляет! Посидели с Полиной на службе, прониклись кармическим настроем, купили себе четки, оберег на красной нитке на шею и колечко с молитвами и ушли довольные!))) Впечатлил молитвенный барабан с мантрами — аналог мусульманских четок и христианского креста. Крутить строго по часовой стрелке)))

«Российско-грузинская граница и есть то самое «чистилище»

14 августа в 23.05 Пишу пост уже в Грузии. Хочется о прекрасном: о «Саперави» по 50 рублей за бокал, о невероятно вкусных хинкали и хачапури, о божественно прекрасных кривых улочках и деревянных резных балкончиках Старого Города, но… Народ просит подробностей о том, как попасть в этот рай. А чтобы попасть в Рай — надо пройти через Чистилище, это все из Библии знают. Так вот — российско-грузинская граница и есть то самое «чистилище». Впрочем, по порядку!

Начитавшись в интернете форумов и наслушавшись советов «бывалых», мы решили с Полиной максимально минимизировать риски бесконечного стояния в очереди, рванув из Элисты, толком не отдохнувши после первого этапа путешествия в 1 400 км. Стартовали в 20.00, напоследок сказав «пока» невероятно красивой в ночных сумерках Пагоде Семи Дней на центральной площади столицы Калмыкии, и в сгущающихся сумерках двинулись на границу с Грузией по маршруту Пятигорск — Владикавказ — Верхний Ларс.

Путь неблизкий — от Элисты до Тбилиси навигатор показал 710 км. Дорога была, увы, далеко не столь качественной, как от Волгограда до Элисты, а местами и вовсе смахивала на пористый шоколад. К тому же пару раз опять пришлось останавливаться на часок поспать в машине — организм требовал отдыха… Он, бедолажка, не знал, что это только цветочки! В итоге к началу очереди (минут через 20 езды на авто от Владикавказа) мы пристроились в 7.30 утра. «Яндекс» определил, что пробка достигает 7 км! Мы прошли ее ровно за 10 часов!.. Повезло еще, что в ущелье было прохладно, солнце спряталось за тучи, которые буквально лежали на вершинах гор… То есть коротать время пришлось не в раскаленной машине, и это уже хорошо!

«Яндекс» определил, что пробка достигает 7 км! Мы прошли ее ровно за 10 часов!..



«Гайцы утюжили очередь, вылавливая наглецов и отправляя их в «ад»

Очередь двигалась со скоростью ленивой черепахи: 5—10 метров вперед, раз в 10—15 минут. Завел авто — проехал, заглушил…. И так — 10 часов… К концу очереди, когда мы очутились перед заветным таможенным постом — изнасилована была и машина, и мы… Причем фуры едут по своей линии — у них отдельная очередь, мотоциклисты — тоже отдельная каста… Одни автовладельцы стоят, как отверженные… Потому — очень важно! Перед границей- во Владикавказе ОБЯЗАТЕЛЬНО заправляйте полный бак под крышку…

А пока шла очередь, люди коротали время как могли… Прямо как в известном советском стишке Михалкова: «Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал…» Фотографировали себя на фоне утесов Дарьяльского ущелья… Фотографировали гремящий напротив Терек… Фотографировали бредущую мимо корову, которая, как в постапокалиптическом кошмаре, наклонившись над полуразложившимся трупом собаки, что лежал на обочине, лизала ему морду… Фотографировали банду диких горных козлов, которые равнодушно взирали на эту бесконечную змею из людей и машин с почти тысячеметровой высоты…

Потом, когда инстинктивные человеческие потребности стали брать свое — о фотографиях мало кто думал — умы заняла мысль, где бы справить нужду, так как никакой инфраструктуры для этого в семикилометровой зоне стояния не было (туалеты появятся позже, ближе к пропускному пункту, но до них были еще часы ожидания!) Потому все орошали и удобряли окрестности по обе стороны Военной Грузинской Дороги в меру своей скромности — кто-то карабкался повыше в горы, кто-то ближе к берегу Терека… Я завернул за пару бетонных плит, торчащих у подножия скал — не буду писать, что я там увидел и какие там запахи присутствовали!

В итоге в 17.30 по московскому времени, ровно через 10 часов после начала вахты, наш автомобиль подполз к пропускному пункту, рассчитанному на прием 4 000 человек в сутки, тогда как реальная цифра в сезон составляет 12 000! Важная оговорка — большое спасибо местным ДПС-никам! Без них мы бы простояли все 15—20 часов! Ибо постоянно без очереди пытались пролезть машины соседних регионов (15, 05, 06, 07) или с грузинскими и армянскими номерами. Гайцы, как прилежные чистильщики, постоянно утюжили очередь, вылавливая наглецов и отправляя их в «ад», то есть в конец очереди, невзирая на их в хлам тонированные «икс пятые» и «мерсы гелендвагены» с номерами типа 001 и 666!

Дальше выруливаю на площадку за пропускными пунктами, забираю дочку и едем к выходу с таможни, попутно меняя время на часах — в Грузии +1 час к Москве



Дарьяльские тоннели — это вам не Мория!

Непосредственно на таможенном посту досмотр машины и проверка документов не заняли и 5 минут! И вот мы уже на нейтральной территории — едем в плотном потоке через два тоннеля (во втором — снова пробка и ожидание примерно минут 30 в густом облаке выхлопных газов, ибо не все глушат моторы в очереди, а Дарьяльские тоннели — это вам не толкиеновская Мория, там все гораздо теснее и компактнее!). Наконец, впереди — грузинская таможня, где пассажиры с паспортами — на выход отдельно, а автовладельцы на своих измочаленных железных конях через пропускные ворота — отдельно.

Процесс проверки документов у грузин — секунды, досмотра автомобиля как такового не было вовсе. Дальше выруливаю на площадку за пропускными пунктами, забираю дочку и едем к выходу с таможни, попутно меняя время на часах — в Грузии +1 час к Москве. То есть на прохождение границы у нас ушло ровно 12 часов! В итоге, в плотно сгущающихся сумерках — измотанный до крайности, выруливаю за пределы пропускного пункта на грузинской стороне и попадаю на …грунтовку «здрасте, я — стиральная доска!»

Указатель на Тбилиси — коричневой краской на обломок скалы коряво нанесено Tbilissi и пририсована стрелка в нужном направлении. И вот я, как сайгак, впервые на по-настоящему горном серпантине, в полной темноте еду в этот загадочный Тбилиси! До столицы Грузии нет и 200 км, но боже, нам, жителям равнинной России эти бесконечные петли и завихрения кажутся адом: дорога узенькая — с одной стороны скалы с нависающими глинисто-каменистыми выступами, которые, того и гляди, грозят сорваться вниз! А с другой пропасть — такая, что облака лежат ниже дорожного полотна или, что еще хуже — на уровне проезжей части!

Реально стало страшно, когда на одной из вершин мы въехали прямо в облако, которое уютно расположилось там — я в этот момент вновь ощутил себя новичком в автошколе, который впервые сел за руль и выехал на проезжую часть, только рядом не было уже опытного инструктора и запасной педали тормоза, а была попискивающая от восторга и ужаса одновременно Полина. Плюс к этому — более 24 часов отсутствия нормального сна, крайняя степень утомления из-за прохождения границы. В-общем, когда впереди показались огни грузинской столицы — была уже полночь, и у вашего покорного слуги в глазах скакали чертики, дергались веки и ноги свело от дикого напряжения!

Но мы прошли через это «чистилище», а хозяин нашего уютного отельчика Old Lions на Betania Street терпеливо ждал нас и переживал, как мы там — звоня с фразой «Сирожа, все будет карашо!» Так что воистину, мы заслужили и это шикарное «Саперави» по 9 лари за бутылку (250 руб), и хинкали, и хачапури (позже напишу, где и как покупать именно то, что готовят для своих — местных, а не в туристических зонах втридорога)

P.S. Ребята, но езда по ночной Грузии в облаках, «лежащих» прямо на горной трассе — это нечто! Я когда первый раз с парашютом прыгал, так не переживал!!!

Продолжение следует

Сергей Шерстнев