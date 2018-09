Отдых в Грузии: «Узрели свой джип в окружении развалин и каких-то замшелых крестов 12-13-х веков»

Как казанский журналист на машине горы штурмовал. Часть II. Спальный вагон Кобы, книжные развалы Тбилиси и «вождение по мукам»

Почем сталинские сувениры из Грузии, как современный навигатор пещерный город искал и почему общественный туалет в Тбилиси стал «космическим» аттракционом для туристов. «Реальное время» продолжает публикацию путевых заметок шеф-редактора службы новостей ТК «Эфир» Сергея Шерстнева. За две недели августа он с дочкой проехал за рулем около 6 тысяч километров и в пути с долей иронии над собой делился увиденным и пережитым.

На свидание к Софико — по навигатору



15 августа. Тбилиси. День прошел в прогулках по городу. Гуляли по мосту Дружбы, который построил Мишико. Слушали в исполнении местных музыкантов Città-grito от «Мимино» Георгия Данелия — огненный подарок Грузии, известный всему миру. Лазили по обломкам древней крепости Нарикала! Пока карабкались наверх, казалось — тут надо быть спайдерменом или иметь крылья, чтобы так лазать. Иногда было страшно, иногда опасно, но наверху всегда — очень красиво! Полина сказала: «Мама нас за такие похождения прибьет, а бабушка добьет контрольным для верности!»

Лазили по обломкам древней крепости Нарикала!



Спускаться вниз по тем же камням не пришлось. На вершине крепости есть аттракцион — спуск на «тарзанке» прямо над Ботаническим садом. Прокатились с ветерком в ушах. Сам Тбилисский ботанический сад, однако, потрясающее место, замечательный воздух, приятные пейзажи, яркие и пахучие бархатцы. А естественный водопад надо просто видеть — возле на скале лежат люди и медитируют под шум воды. В конце концов мы с дочкой чувствовали себя как Алиса из сказки Кэрролла.

Конечно, в Тбилиси мы не могли пройти мимо памятника обожаемой Софико Чиаурели, специально разыскали с помощью навигатора! Звезда фильма «Шерше ля фам», в котором звучит моя любимая фраза, практически жизненный девиз и принцип:

— Скромность украшает человека!

— Конечно, когда нет других украшений!

***

Книжные развалы Старого Города в Тбилиси — рай для книгофилов! Каждый раз Полина меня оттаскивала от таких прилавков силком — что ни книга — практически музейная реликвия! Цены, конечно, кусаются, но всегда можно найти что-то интересное и по карману. В итоге моя собственная коллекция пополнилась томиком Мариэтты Шагинян — роман «Гидроцентраль» 1931 года издания! Дочь в подарок маме купила книгу грузинских сказок 1986 года выпуска.

Книжные развалы Старого Города в Тбилиси — рай для книгофилов!



***

День завершил правильный грузинский вечер: саперави в бокалах, чурчхелла на закуску, «Мимино» в ноутбуке))

Лайфхак по покупке вина в Тбилиси. Приобрели абсолютно одинаковые бутылки красного сухого. На одной ценник — 9 лари (примерно 235 руб) — куплено в маленьком частном магазине. Другая из сетевого Spar, только цена уже 6,15 лари (169 руб). Что называется, почувствуйте разницу!

Общественный туалет как аттракцион

Тбилисский лайфхак-2. Это сооружение обнаружили в самом центре Тбилиси, в туристической зоне и видели лишь в едином экземпляре, потому не могу сказать, насколько они распространены и популярны у местного населения. Речь о так называемых #citybox — публичных туалетах. Полностью автоматизированная коробка снаружи выглядит как модернизированный киоск по продаже прохладительных напитков, шоколадных батончиков и мороженого — одну стену занимает витрина с товаром, еще две свободных внешних стены — представляют собой рекламные сити-форматы, ну а четвертая стенка — собственно вход в это гениально удобное изобретение.

Бросаешь монетку в 1 лари в монетоприемник — дверь бесшумно открывается, и ты попадаешь внутрь — ассоциация сразу возникает с каютой звездолета из какого-нибудь сериала Star Track. Блестят надраенные до блеска металлические и хромированные поверхности, свет в заведении — синий, и впрямь можно почувствовать себя богиней — унитаз-биде, писсуар, пеленальный столик, кран с горячей и холодной водой, зеркало, автомат по продаже женских средств гигиены и презервативов. Кстати, коробка запирает вас на максимальный срок — 15 минут, после чего двери автоматически откроются.





Полностью автоматизированная коробка снаружи выглядит как модернизированный киоск по продаже прохладительных напитков, шоколадных батончиков и мороженого



Есть тревожная кнопка, если что-то пойдет не так, сооружение полностью адаптировано под людей с ограниченными физическими возможностями (все надписи даже продублированы шрифтом Брайля). Самый немаловажный аспект: после каждого посещения автоматически делается внутренняя уборка — в потолке, стенах и полу, как в душевой кабинке — много отверстий, из которых она сверху до низу орошается дезинфицирующим раствором, потом сушится, добавляет в воздух ароматизатор. Этот процесс занимает примерно минуту-две, после чего citybox готов к приему нового клиента.

Туристы (мы не стали исключением) с удовольствием посещают заведение, больше как аттракцион, чем по нужде. В интернете нашел информацию, что городской муниципалитет планирует установить до 30 подобных citybox в столице Грузии.

Ломовые цены на «сталинские» сувениры

16 августа 10.55. Гори. Выбор путешествия в Грузию на машине был очевиден — полная свобода! Например, мы сегодня уже в Гори, осмотрели музей Сталина. После обеда двигаем в Кутаиси.

Гори — тихий провинциальный городок с населением в 48 тысяч человек. Главная достопримечательность — музей с домиком, где родился Джугашвили, правительственным вагоном, в котором он путешествовал по стране. Музейная экспозиция в основном представлена документами, фотографиями, личными вещами Сталина. Есть его знаменитые шинели, фуражка.

Музейная экспозиция в основном представлена документами, фотографиями, личными вещами Сталина

Понравился сигнальный экземпляр «Витязя в тигровой шкуре» с замечаниями и правками Сталина, который лично одобрял каждую гравюру к книге. В отдельных залах — посмертная маска вождя и реконструкция его рабочего кабинета в Кремле с подлинной мебелью.

Довольно людно, мы приехали к самому открытию в 10 часов, и уже было много посетителей. Вход — 15 лари (400 руб), можно гулять самому, можно дождаться экскурсии. Мы сами гуляли, везде есть аннотации на русском. При музее — небольшая сувенирная лавка с открытками, брендированными канцтоварами, футболками, курительными трубками «а-ля сталинская» и ломовыми ценами на все это! Футболка с портретом вождя — 45 лари (1 215 руб!) Хотели купить деду, но решили, не стоит оно того! Простая шариковая ручка с надписью «Иосиф Сталин» 14 лари! (378 руб!). Едем дальше, в Кутаиси.

Если говорить об обычных товарах, в Грузии практически все дешевле процентов на 30. Бензин — исключение. Литр премиум — аналог 95-го в пересчете с местной валюты — лари — стоит 62 рубля. Средняя зарплата здесь около 400 лари — 11-12 тысяч на наши деньги…

«Вождение по мукам»

18 августа в 20.40. Пост о том, как можно найти приключение на свою голову, сам того не ведая, если слепо доверять крутой технике и гаджетам))) Итак, Navitel! Специально перед поездкой в Грузию был куплен новый навигатор — самой распоследней модели, с самыми свежими обновлениями карт по 30-ти странам, в том числе и по Грузии. Как выяснилось сегодня, обновили действительно настолько скрупулезно, что эта адова машинка рисует вам дорогу там, где ее нет в принципе!))) Впрочем, по-порядку.

О том, что навигатор по своему техническому разумению выбирает наикратчайший путь — я был наслышан заранее. Но вот только не всегда этот путь бывает удобен водителю — в частности форумы путешествующих на своих авто из России в Грузию были полны жутких рассказов о том, как «Навител» вел их к границе в Верхнем Ларсе через территорию Чечни и Ингушетии, по глухим второсортным-третьестепенным дорожкам (тропкам), усеянным по пути следования блокпостами с вооруженными правоохранителями и тотальным досмотром авто и владельца на предмет оружия, взрывчатки, наркотиков и прочего… В итоге «наикратчайший» путь превращался в «вождение по мукам», и водитель тратил в реале в полтора-два раза больше нервов и бензина, чем если бы ехал нормальным маршрутом через Пятигорск.

Вождение по мукам — найди мою машину припаркованную на этой пересеченной местности!



Потому мы во время нашего путешествия в навигатор вводили не крайние точки маршрута (Элиста — Тбилиси), а промежуточные. То есть сначала от Элисты доехали до Пятигорска, потом от этого города, через Минводы — на Владикавказ и к границе в Верхнем Ларсе. Ну про границу вы уже в курсе — как там и что. Что касается пути следования — ни одной остановки по требованию госавтоинспекции, ни одной проблемы с пониманием маршрута не было — дорога качественная, пробок нет. На въезде в Северную Осетию — Аланию — тормознули на посту ДПС — проверили документы, просветили пару сумок через рентген — но это участь каждого, кто въезжает в этот приграничный район РФ на своем авто. И вот в итоге мы уже в Тбилиси, отдыхаем, расслабляемся.

Потом рванули в Гори — это недалеко, 60 км — осмотрели музей Сталина. И тут, узрев на карте заманчивое название «пещерный город Уплисцихе» всего в 15 км от Гори, после плотного завтрака и благодатного настроения решили — а чего бы не скататься по-быстрому туда и не осмотреть этот город, перед отъездом к месту следующей ночевки в Кутаиси?! Сказано-сделано. Я ввожу в навигатор конечную точку Уплисцихе — он исправно выстраивает маршрут — всего каких-то жалких 23 минуты езды от центра Гори — и мы трогаемся… Вот первый раз кольнуло нехорошее предчувствие, когда по выстроенному маршруту, взяв резко вверх, мы вдруг оказались на кладбище!

Проехав по центральной аллее городского некрополя Гори, едем дальше и… дорога пропадает… Сначала асфальт превращается в брусчатку… Потом в грунтовку… Потом просто в деревенскую колею, поросшую травой с лужами и глинистыми выбоинами, заполненными водой, в которые я просто боялся въезжать — так как даже с учетом технических качеств моего внедорожника с полным приводом было не по себе. Но главное испытание было еще впереди — грунтовка по временам превращалась в узкую тропку-двухколейку, вьющуюся по самому краю обрыва (вот есть в украинском языке классное слово для описания такого состояния дороги: стежка «гадючилась»). Эта тропка именно гадючилась, как змея, иногда выкидывая такие кульбиты, что сердце замирало, и я думал, что нет, джип вопреки законам физики не может взобраться на склон под таким градусом! Но поворачивать назад было поздно, да и невозможно — элементарно не было возможности развернуться на 180 градусов!

В некоторых местах (видео прилагаю) дочь Полина закрывала глаза и шумно дышала, что выдавало крайнюю степень ее заинтересованности — останемся ли мы оба целы и невредимы в ближайшем будущем. Короче, эти 15 км превратились во все 115 — и почти час езды по пересеченной местности — я про себя молился, лишь бы не проколоть колесо! Ибо я — такой крутой автопутешественник, что ни разу в своей жизни еще самостоятельно колеса не менял, и вообще мое знание внутренностей автомобиля ограничивается заливкой воды в бачок омывателя стекол и подкачкой шин, если колесо спустило.

Но самый смак был впереди — последние 500 метров до точки назначения мы преодолели нереальный спуск в какой-то овраг, покрытый речной галькой, и, совершая сей маневр, я понял — если придется возвращаться этим же путем, я просто не вырулю — машина не вытянет даже на первой скорости подъем по осыпающейся гальке под углом в 45-48 градусов! И вот навигатор равнодушным женским голосом объявляет: «Вы прибыли к месту назначения»…

Те, кто смотрел хотя бы одну из многочисленных экранизаций романа Шарлотты Бронте «Джен Эйр», поймет меня! Помните тот момент, когда она бежала от мистера Рочестера, практически без денег, узнав о его тайне? Ее кутарок хватило лишь для того, чтобы доехать до какого-то безымянного разъезда — который представлял собой каменный указатель на бесконечной безлюдной равнине, где ее и высадили на произвол судьбы! Вот то же самое было сегодня и с нами — мы узрели свой джип в окружении древних развалин и каких-то замшелых крестов 12-13 веков. Свистел ветер, и вокруг не было ни единой души — только в отдалении возле остатков какого-то сарая надрывались лаем две собаки Баскервилей, явно желающие нас сожрать….

«Помогите сумасшедшим русским»

По правую сторону от места, где я остановился, возвышался тот самый пещерный город — но с задворков, так сказать… То есть навигатор привел нас по каким-то партизанским тропам к одной из самых раскрученных достопримечательностей этого региона, к которой (как оказалось!) проложена вполне себе отличная асфальтовая дорога! Короче, мы бросили машину среди этих крестов и развалин и, пройдя пешком метров 300, очутились перед железными воротами на замке, за которыми была брусчатка, стояли ларьки с прохладительными напитками и сувенирами, и радостно галдели толпы туристов… По счастью, в этот момент за спиной раздался цокот копыт — какой- то грузинский дядька верхом на лошади проехал мимо нас к воротам, спешился, достал ключ и отпер калитку — тут мы на территорию заповедника и прошмыгнули. Кстати, как честные люди, дошли до официального входа в комплекс и купили билеты (по 7 лари с носа).

По правую сторону от места, где я остановился, возвышался тот самый пещерный город — но с задворков, так сказать…



Облазили этот самый город от и до, но экскурсию отравляла подспудная мысль — как мы будем выбираться обратно! Особенно грузилась Полина — она даже не фотографировала, как обычно все вокруг — а летала по краям скалы, с высоты обозревая местность, на которой одиноко виднелся наш брошенный джип, и что-то прикидывала и рассчитывала. Я так полностью абстрагировался от ситуации, внушив себе: будь что будет! Если заехал сюда, сможешь и выехать! Хотя было слегка не по себе, но я же, джигит, не мог показать этого перед дочерью! И тут вдруг Полина, что-то вычислив и углядев, объявила, что мы сможем-таки проехать на автомобиле к задним воротам заповедника, правда для этого придется форсировать мелкую речушку, протекающую тут же в неглубоком овраге. Осталось только договориться, чтобы служащие пропустили нас через территорию заповедника!

И тут доча проявила просто чудеса изобретательности — оказывается, у нее в телефоне была скачана программа — переводчик с русского на грузинский — она набросала текст, типа «хелп ас, ви ар крэйзи рашн фул» («помогите нам, сумасшедшим русским идиотам»), перевела его на грузинский и прямо на экране своего смартфона показала кассирше на входе. Надо отдать той должное, девушка в момент все поняла, ну и я еще, сделав жалостливое лицо кота с первой части «Шрека», добавил на ломанном английском: «Help us, please! We can`t return that way — because there are so horrible serpentine road — we are afraid of emergency! (Помогите нам, пожалуйста! Мы не можем вернуться таким путем — потому что там такая ужасная серпантинная дорога — мы боимся чрезвычайной ситуации!)»

В итоге нам выделили какого-то парня с ключами — он открыл нам эти задние двери и показал, как выехать за пределы заповедной территории — за что и он, и девушка были вознаграждены шоколадками «Аленка», тульскими пряниками, конфетами «Птичье молоко» и тысячью благодарностей от нас! И вскоре мы уже весело и быстро мчали в сторону Кутаиси!

Вот такая история, друзья! Не стоит всегда доверяться своим гаджетам, даже если они принадлежат суперраскрученным брендам и стоят недешево))

Продолжение следует…

Сергей Шерстнев