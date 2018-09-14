«В случае голландского провала Слуцкого пострадает весь наш тренерский корпус»

Не время для шуток в духе КВН, который так любит экс-наставник сборной России

«Витесс» начал сезон громкой победой над «Гронингеном», но затем вылетел из Лиги Европы и не выиграл ни одного матча в чемпионате Голландии. Популярный комментатор Виталий Ошовский разбирается, можно ли говорить о кризисе Леонида Слуцкого, у которого вслед за британским «Халлом» не получается и в «Витессе». Ответы — в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

От 5:1 до 0:4

Матч «Витесс» — «Аякс» в России ожидался с не меньшим интересом, чем в Арнеме. Эта игра стала первой настоящей проверкой для Леонида Слуцкого в рамках чемпионата Голландии. Увы, проверка была провалена: «Аякс» забил два сверхбыстрых гола, а свой первый момент «Витесс» создал уже при счете 0:3. Глядя на то, как Клаас-Ян Хюнтелаар небрежно запарывает момент за моментом, понимаешь: итоговый счет мог быть куда плачевнее, чем 0:4. После матча Леонид Викторович был мрачнее тучи, в то время как его подопечный Тим Матавц беззаботно смеялся в компании Душана Тадича. Болельщики «Витесса» тоже наблюдали за происходящим с иронией: слез после такого поражения ни у кого точно не было.

А ведь «Витесс» после первого тура вдруг записался в лидеры! Крепкий «Гронинген» был разбит на радость арнемским болельщикам — 5:1. Журналисты и фанаты сразу же принялись делать из Слуцкого новую суперзвезду. «Мне кажется, нас ждет отличный сезон. С приходом Слуцкого игроки стали здорово ладить между собой. Я никогда не видел их такими счастливыми на тренировках, при этом вижу, как много и тяжело им приходится работать», — заявил один из болельщиков-ветеранов «Витесса».

«Кажется, этот мужик очень любит выпить»

Слуцкий действительно внес в работу клуба элемент раскрепощенности и даже веселья. На тренировках они с Брайаном Линссеном то и дело подкалывают друг друга. Первое, с чем столкнулся Слуцкий в Голландии, — это стереотип о водке. «Кажется, этот мужик очень любит выпить. Даже где-то слышал, что Слуцкий — пьющий тренер. Думаю, это хорошо, ведь с бутылкой водки ему будет легче стать своим в команде», — заявил Брайан Линссен.

За коучем не заржавело. «Считается, что все русские пьют водку. Это стереотип. Я ее не пью, — серьезно начал Слуцкий, после чего принялся контратаковать Линссена. — Работает это и в обратную сторону. Бытует мнение, что все голландцы очень высокие. Но когда я увидел своего игрока Брайана Линссена, он показался мне лилипутом».

Вылет из еврокубков как первый звоночек

Элементы суровой реальности стали приходить в жизнь «Витесса» еще в середине августа. В это время команда Леонида Слуцкого вылетела из еврокубков от испытывающего колоссальные проблемы «Базеля». Швейцарский суперклуб сейчас занимает место в середине таблицы своего чемпионата, а также с позором вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «ПАОКу» 1:5.

Однако даже такой кризисный «Базель» оказался «Витессу» не по зубам — 0:2. В ответной игре Леонид Викторович впервые обрушился на судей. «Результат оказался зависим от ошибки рефери. Это большая ошибка, абсолютно неправильное решение, что меня очень злит. В Лиге Европы серьезная конкуренция, и для нас это был важный матч. Судья был очень близок к эпизоду, но не знаю, почему он дал красную карточку. Судья решил наше будущее в Лиге Европе». В групповой этап Лиги Европы «Витесс» так и не попал. Не попал и «Базель»: в плей-офф квалификации швейцарцы взяли и уступили кипрскому «Аполлону».

Еврокубковые неудачи заставили болельщиков поумерить свой оптимизм, и игра с «АЗ Алкмар», закончившаяся со счетом 0:0, показала большие проблемы «Витесса» при билд-апе и перестроении команды из атаки в оборону. Центрхавы Сереро, Беро и Фор выполняли огромную работу в центре поля, из-за чего далеко не всегда успевали возвращаться назад. Матч с «АЗ Алкмар» стал еще и проверкой для «Витесса» перед «Аяксом». Увы, с амстердамцами команда Слуцкого провела абсолютно худший матч сезона — во многом из-за слишком открытого стиля игры.

Игроки у Слуцкого есть

Слуцкому есть из кого лепить команду. На левом фланге у «Витесса» царствует Александр Бюттнер: даже в проигранных матчах с «Базелем» он превосходил самого Сильвана Видмера и был лучшим в составе голландцев. У Бюттнера никуда не делись скорость и дерзкие подключения в лицевую — качества, за которые мы полюбили Александра еще в московском «Динамо».

На противоположном краю располагается Вячеслав Караваев. С учетом гиперактивности Бюттнера, россиянину приходится непросто при подключениях, ведь хавбеки смотрят в первую очередь именно в сторону экс-динамовца. Сезон Караваев начал весьма посредственно: он со всех точек зрения провалил матчи с «Базелем», а об играх с «АЗ» и «Аяксом» и говорить не приходится. Однако, несмотря на проблемы справа, Слуцкий продолжает доверять своему соотечественнику.

В центре поля выделяются трудяга Тулани Сереро и подающий большие надежды Навалон Фор. «Уже сейчас Навалон заявил о себе как об одном из самых талантливых футболистов Голландии. Фор уже созрел для перехода в топ-чемпионат», — заявил экс-хавбек «Гронингена» Евгений Левченко.

В атаке же у «Витесса» готов феерить Брайан Линссен — не только главный шутник команды, но еще и бомбардир. В прошлом сезоне Линссен умудрился забить 17 голов — зубодробительный показатель для вингера! Однако в этом чемпионате и от него, и особенно от Тима Матавца пока ждут большего. Матавц пробовал себя в Бундеслиге и Серии А, но и в «Аугсбурге», и в «Дженоа» показал слабую реализацию. При Слуцком болезнь Матавца вышла на новый уровень: в первой игре с «Базелем» Тим получил мяч в трех метрах от вратаря, обработал, а дальше… А дальше запустил мяч в ногу голкипера.

Голландские фанаты добрее британских

Даже после разгрома от «Аякса» болельщики не спешат критиковать Слуцкого, как это было в Англии. Да и сам Леонид Викторович отмечает: в Арнеме работается приятнее. «Здесь легче, чем в Англии, — признавался тренер. — Все же Англия — закрытая страна, со своими законами. Голландцы больше направлены на Европу, на внешний мир. Арнем — удобный для жизни город, с парками. Уютный маленький город, где комфортно с первого дня. Здесь все хорошо и в плане тренировок, базы. И голландцы никогда не подойдут лишний раз, не станут что-то спрашивать, они воспитанные. Сверхвнимания на себе не чувствуешь».

В подходящий момент Слуцкий сам идет на контакт с болельщиками. Сразу после разгромной победы над «Гронингеном» Леонид Викторович пошел в бар, где с удовольствием выпил с болельщиками за нынешние и будущие голы «Витесса».

Панибратство с фанатами, подколы с Линссеном, приподнятое настроение игроков на тренировках — это здорово. Но судить Слуцкого будут по результатам. «У него чрезвычайно ответственная миссия. Он там сегодня не одного себя представляет, а весь наш тренерский цех. Если за неудачной работой в Англии последует провал в Голландии, то и отношение к российским специалистам будет соответствующее», — Валерий Газзаев суров, но справедлив.

Начало у Слуцкого в Голландии вышло смазанным. Впереди — матчи с аутсайдерами «Зволле» и «Ден Хаагом». Пора набирать очки!