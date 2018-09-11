Сергей Романович: «Я до 10 часов сидел в камере. Все вопросы были с экстремистским подтекстом»

Звезда «Ласкового мая» и сериалов «Ольга», «Чернобыль. Зона отчуждения» рассказал о завершении актерской карьеры, зарплатах известных артистов, личной жизни, исламе и Тони Роббинсе

Фильмы «Ласковый май», «Экипаж», «Коробка», сериалы «Кухня», «Ольга», «Чернобыль. Зона отчуждения» — во всех этих лентах снялся Сергей Романович, который 6 лет назад принял ислам. Накануне он приезжал в столицу Татарстана на презентацию социальных роликов «Хузур ТВ» в рамках XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Пребывая в Казани, актер дал интервью обозревателю «Реального времени». Он рассказал о причинах завершения актерской карьеры, провокаторах в мечетях, пересаженной бороде и личной жизни. Также во время беседы он поделился, сколько получают известные артисты, сообщил о своем отношении к коучингу и добровольности изучения национальных языков.

«Оставляю актерскую карьеру. Я отказался от всех проектов»

— Сергей, твой первый фильм, который принес тебе известность, стал «Ласковый май» и роль Юры Шатунова. И ты как-то обмолвился, что хотел бы встретиться с певцом. Получилось ли?

— После проекта было несколько встреч. Под самый конец съемок он тоже приезжал. То есть да, мы встречались, поверхностно общались, ничего конкретного личного не было. Лишь «здрасьте — до свидания».

— А как он оценил твою игру?

— Нормально. Я не вникал. Мне тогда было 15 лет, мало что помню. У нас не было задачи показать копию Юры Шатунова, потому что внешне я на него не похож, поэтому он мог судить только по самой истории. Если абстрагироваться от внешнего образа, то в целом ему понравилось.

— Тебе уже 26 лет, казалось бы, взрослый мужчина. Почему тебе достаются роли подростков, хулиганистых пареньков?

— Не могу сказать, что мне такой образ нравится. Какие роли предлагали, такие и рассматривал. По большей части актеру поступают предложения. Здесь нет такого, что актер делает рассылку и говорит: «Послушайте, хочу сыграть сейчас вот это. Дайте мне эту роль». Нет, какие предложения приходят, из них уже приходится выбирать.

— Какая роль для тебя была самой сложной, а какая самой легкой?

— Не могу сказать, какая была самая легкая. В каждой роли были свои трудности. По сложности, может быть, фильм «Экипаж». Здесь одна из ролей была трудной: с режиссером была плотная работа. И, наверное, «Чернобыль».

— Скажи, как на съемках работается с Машковым и Козловским? Легкие ли в отношениях люди?

— Данила Козловский — более закрытый, человек не очень общительный. Как наступал перерыв, он сразу уходил к себе в вагончик. Мы с ним хоть и общались, но не так тесно, как Владимиром Машковым. Машков — более открыт для общения. Всегда интересно работать с профессионалами своего дела, кто в этой профессии все прохавал, это всегда интересно. Поэтому получил опыт.

— В одном из интервью ты сказал, что хочешь получить «Оскар». По-прежнему осталось такое желание?

— Нет. Эти мысли я уже оставил.

— Правильно ли я понимаю, что ты хочешь оставить актерскую карьеру?

— Да, есть такие мысли — оставляю актерскую карьеру. Я отказался от всех проектов за последний год. Единственный проект, за который я взялся, стал третий сезон «Чернобыля». Я просто должен закончить его. А все остальные входящие предложения я отклоняю.

Я отказался от всех проектов за последний год. Единственный проект, за который я взялся, стал третий сезон «Чернобыля». Я просто должен закончить его. А все остальные входящие предложения я отклоняю



«Мама кричала, что я предатель русской веры»

— Несколько лет назад ты стал мусульманином…

— Шесть лет назад.

— Как близкие восприняли такое решение?

— Родные были, естественно, в шоке. Обычно люди боятся того, чего не знают. Стереотипное мышление всегда берет верх. Поэтому мама кричала, что я предатель русской веры, и все в таком духе. Но в своей основе это все глупости. Иисус не был русским, и Русь была крещена. Если почитать историю, в свое время на Руси была такая мясорубка. И я шутил: «Мама, это ты предатель язычества. Иди и прими обратно язычество, ибо вы предали религию предков». Нет такого, что русский человек обязательно должен быть христианином. Если бы я родился до Крещения Руси и принял христианство, то меня так же называли бы предателем. Вся тупость — в том, как люди стереотипно мыслят.

К этому выбору я пришел посредством общения со старшим братом моего лучшего друга Шамиля. У нас был просто жаркий спор. Чтобы впредь знать о предмете спора подробнее (мы говорили о религии), я пошел и купил Коран.

— Нередко люди, становясь мусульманами, берут себе какое-нибудь новое имя. У тебя есть такое?

— Я оставил свое. Я почитал, изучил вопрос и узнал, что если имя не противоречит смыслу единобожия, не несет в себе какого-то плохого значения, то менять не обязательно. У меня была кунья (прозвище, — прим. ред.) и я в интернете подписывался «Абу Хафс». И некоторые меня так до сих пор называют. Брать кунью — это сунна (поощряемый пример пророка Мухаммада, — прим. ред.).

— На актерской карьере ислам как-то отразился?

— Конечно, максимально. Как уже сказал, решил отказаться от работы в кино. Стал отказываться от постельных сцен, начал фильтровать все роли, которые приходят. Интимные сцены убирают из сценария, либо участвуют дублеры. На «Чернобыле» в трех сезонах тоже было одним из моих условий, чтоб все такие спорные моменты убрали из сценария, чтоб в кадре не было никакого интима.

— В хадж еще не ездил?

— Пока еще нет.

— Какому мазхабу следуешь?

— Намаз совершаю, скорее, по мазхабу имама Шафии.

— Под влиянием чеченского друга?

— Нет, сам по себе. В свое время начал изучать. Но такого нет, чтоб строго придерживался какого-то определенного мазхаба. Как все четыре имама говорили: «Мой мазхаб — это достоверный хадис». Поэтому я всегда смотрю на доводы. Если что-то противоречит, на мой взгляд, мазхабу, то я следую доводу. Любой человек имеет свойство ошибаться. И каждый ученый заявлял: «Если вы встретите достоверный хадис, противоречащий моему мазхабу, то оставьте мой мазхаб и следуйте за хадисом».

— А курбан делал на праздник Ид-аль-Адха?

— В это время я был не в России, находился в Грузии.

— Отмечаешь ли Новый год, дни рождения, любые светские праздники?

— Ничего не отмечаю. У меня периодически родители обижаются… Я просто звоню. Раньше я вообще упертый был. Сейчас стал попроще. Если говорить про день рождения, я просто звоню, общаюсь. Они знают, что я поздравлять не буду, но позвонить — звоню, вспомню. Маму я и так из Томска к себе перевез, она в Москве теперь живет. Все остальное уже оставил. Я и раньше (до принятия ислама) не особо отмечал. Просто на улицу выходил, гулял. Но вот в детстве — да: ждал подарки под елкой. А сейчас уже нет.

Я оставил свое имя. Я почитал, изучил вопрос и узнал, что если имя не противоречит смыслу единобожия, не несет в себе какого-то плохого значения, то менять не обязательно



«В каждой мечети вам попадется такой типок, который призывает на джихад»

— Поддерживаешь ли отношения с другими русскими мусульманами?

— У меня круг общения очень узкий. Редко, когда я с кем-то новым знакомлюсь, поэтому фильтрую общение.

— Некоторые «эксперты» порой утверждают, что русские мусульмане — потенциально опасные люди. Не было ли у тебя проблем в связи с этим?

— Были проблемы. С братьями я ходил в два молельных дома. Один был на Тульской, его теперь закрыли. А второй — на Дубровке, периодически я туда ходил, так как часто бывал в том районе, покупал жене юбки. И часто туда приезжал, общался. Как-то в пятницу я приехал, и в это время начался штурм мечети. Нам даже не дали прочитать джума (пятничную молитву, — прим. ред.). Ровно в 13.30, как назло, начали штурмовать. Всех распихали по автобусам. В газетах написали, что это якобы была операция против нелегальных мигрантов, мол, там находились люди без регистрации. В итоге нас всех развезли по отделениям. Я до 10 часов сидел в камере. Сначала до 5 часов сидел в автобусе, там совершили два намаза — зухр (полуденный, — прим. ред.) и аср (послеполуденный, — прим. ред.). Потом нас завели, сняли отпечатки пальцев, сделали фото, потом был допрос ФМС и ФСБ. У меня спрашивали: «Как ты относишься к христианам? Зачем ты принял ислам?» И все в таком духе…

— Ты имел право не отвечать на подобные вопросы…

— Ну все вопросы были с таким экстремистским подтекстом. До 10 вечера продержали нас в камерах, а потом я поехал домой. И пару раз моя бывшая жена, которая теперь живет в Лондоне, приезжала в Москву. И ее тоже задержали в аэропорту и три часа допрашивали. Два часа «беседы» были посвящены мне: чем я занимаюсь, с кем общаюсь, где я, какую группу веду? Я раньше писал статьи в социальной сети «ВКонтакте»: просто рассказывал людям об исламе с точки зрения русского человека. Всю эту подноготную я, конечно, знаю. С другой стороны, бывают разные неадекваты, которые, возможно, под чьим-то влиянием так же обрабатывают людей. Наверное, в каждой мечети вам попадется такой типок, который всех призывает, например, на какой-нибудь джихад. Не исключено, что это подсадные утки, провокаторы всегда есть. Мне даже в «ВКонтакте» раньше писали: «Как ты относишься к тому или этому?» Я стараюсь на такие сообщения не отвечать. Возможно, кто-нибудь сидит и тебя провоцирует на что-то.

— Ты, наверное, обратил внимание, что ислам разный: есть традиционные-нетрадиционные, суфии разных тарикатов, салафиты, несколько мазхабов. У неофита, как правило, поначалу идет голова кругом. Как ты преодолел эту проблему в первые месяцы?

— Не знаю, как справлялся. После того, как я прочитал Коран, я сразу же прочитал переведенные на русский сборники хадисов — от Бухари, Муслима, 40 хадисов Ан-Навави, «Сады праведных». Когда шла дальнейшая информация, я ее фильтровал через призму тех хадисов, которые я знал. Потом читал разные книги. Все через призму довода: далиль (доказательство, — прим. ред.) есть, довод есть к тому, что говоришь, или нет?

Я сам по себе буквоед. И раньше изучал христианство. Если во второй заповеди Библии было сказано, чтоб не создавали себе изображения, не создавали себе кумира, того, что под водой, летает, я просто не понимал, как может быть иначе, если тут прямым текстом написано. В исламе то же самое: если читаю достоверный хадис о чем-то запрещенном, то мне плевать, кто и что говорит. Написано ведь так, я не понимаю, как может быть по-другому, если не считать иджтихад (религиозное умозаключение, — прим. ред.) какого-то ученого, который вывел свое мнение из определенного количества хадисов. А если приходят люди и начинают мне что-то говорить, я показываю хадис и отвечаю: «Извини, но салам алейкум»…

«Эта история с Лелей была у меня после Саши»

— Несколько месяцев назад всех ошеломила новость о твоей пересадке бороды. Как к такому решению пришел?

— Это сначала предложили моему другу Шамилю, а он говорит: «У меня друг мечтал». И мне написал: «Хочешь?» Я такой думаю: «А почему бы нет?» И так получилось случайным образом. Я всегда мечтал о бороде: «Ну давайте попробуем». И все сделал.

— Она у тебя плохо росла?

— Ее вообще не было, полное отсутствие. Только чуть-чуть внизу на подбородке. На щеках вообще не было. Потом пересадили луковицы с затылка, они долго приживались.

— Ты сейчас разведен…

— Давно уже.

— Детей тоже нет? И о твоей лично жизни ходят разные слухи, в том числе об отношениях с Лелей Барановой…

— Детей нет. Касаемо Лели меня вообще настоятельно просили никак не комментировать, на это были, видимо, какие-то свои причины. Но если говорить отстраненно, то со своей стороны я делал в соответствии с тем, как должно быть в религии, без конкретики. А они не хотели, чтобы я дальше что-то рассказывал, пояснял и так далее. Эта история с Лелей была у меня после Саши (Александра Головкова — бывшая супруга Сергея, — прим. ред.). Сейчас я один.

Если родители заморочены на том, чтоб сохранить свое культурное наследие, то они и будут обучать своего ребенка. А если уже родители забили, то тут и школа не поможет



— Пребывая в Чечне, ты сказал, что у мусульман есть некоторый национализм, поэтому чеченских девушек не отдают замуж за представителей других народов. Бывает ли, когда умеренный национализм может быть полезен?

— С точки зрения менталитета, спокойствия в семье, то чеченцу лучше взять чеченку, — вот это умеренный национализм. Когда у него есть возможность выбрать дагестанку, казашку или чеченку, и все хотят за него замуж, то предпочтительней будет выбрать чеченку. Тогда и мать спокойней, родня не беспокоится, никто за спиной не базарит, ментальность ближе. И здесь умеренный национализм вполне уместен. Но когда он не нашел чеченку, зато есть соблюдающая татарка или казашка, русская, а родители ставят ультиматум, то здесь очень спорный момент. Мы ведь знаем, что в исламе нет национализма. В хадисе сказано: «Кто слишком гордится своим происхождением, пусть схватится руками за детородный орган своего отца и не отпускает». Поэтому в таком национализме нет ничего хорошего. В общем, смотреть надо, чтобы в семье было спокойнее.

— В прошлом году татарский язык исключили из программы обязательного изучения в школах Татарстана. Подобное было в отношении башкирского языка в Башкирии. Как относишься к переходу изучения национальных языков на добровольную основу?

— Мне со своей колокольни судить сложно, у меня родной русский и я над этой проблемой не задумывался. Друзей тоже эти проблемы мало заботят. В любом случае основная ответственность лежит на семье. Есть семьи, в которых русский ребенок английский знает так, что от зубов отлетает — потому что родители заморочились. Если родители заморочены на том, чтоб сохранить свое культурное наследие, то они и будут обучать своего ребенка. А если уже родители забили, то тут и школа не поможет. Кто и в какие времена учился в школе и изучал языки? Я такого не помню. Что я учил в школе 10 лет английский, что не учил — толку никакого. В школе давно не учат его. И есть проблема подхода к преподаванию. Но в целом если ребенок не заинтересован, если родители не объяснят, что это важно, он просто забьет и плевать ему будет. Основы идут из семьи.

«Зарабатываю по 175 тыс. рублей за съемочный день»

— Ты ведешь свой видеблог, «Инстаграм». Получается как-то на этом зарабатывать?

— Конечно, периодически приходят разные рекламные проекты. Я занимаюсь одеждой, организовываю путешествия, стараюсь по возможности использовать все свои площадки и монетизировать их должным образом.

— И сколько денег это приносит?

— По-разному, зависит от месяца. Бывает, рекламных проектов много приходит. Все зависит от входящих предложений.

— Часто ли отказываешься от каких-то выгодных предложений?

— Постоянно. Это ставки на спорт, алкоголь, сигареты — все это постоянно предлагают.

— И сколько стоит разместить у тебя рекламу?

— Если мы говорим про видеопост, то 100 тыс. рублей. Если фотография в ленту — 60 тыс., если сториз — 30 тыс. рублей.

— У тебя ведь есть и свой бренд одежды. Окупается?

— Если постоянно заниматься, то окупается. У меня бывает периодами: то занимаюсь, то не занимаюсь. Люди всегда будут одеваться, кушать, заниматься спортом. Вещи у меня повседневные спортивные — sport casual. Есть и худи для девочек с капюшоном. Когда начинаешь углубляться, выстраивать продажи должным образом, то все хорошо идет, альхамдулиллях (слава Богу, — прим. ред.). Когда чуть-чуть расслабляешься, то весь бизнес останавливается. Одежду выпускаю под брендом Borz. Это по-чеченски означает «волк».

— Хотелось бы узнать о заработках актеров? Сколько у тебя стоит съемочный день?

— Если говорить про меня, то когда я начинал (в «Ласковом мае»), у меня было 4 тыс. рублей за съемочный день. На последнем проекте — 175 тыс. рублей за день (в «Чернобыле»). Актеры крупной величины получают по 200—500 тыс. рублей за съемочный день.

— Это Хабенский, Безруков, Козловский?..

— Да, у них ставка от полумиллиона и выше.

«Все, что говорит Тони Роббинс, есть в сунне»

— В своих постах ты иногда цитируешь Тони Роббинса. Ходил на его недавний семинар в Москве?

— Да, ходил. Недавно и в Сингапуре тоже был у него. Но я ходил бесплатно.

— Было много негативных отзывов о мероприятии, иронии…

— Это просто ментальность у людей такая. У нас в России народ очень тяжелый, люди все смотрят через свою призму. «Ну что ты мне заливаешь? Я и так все это знаю», — обычно говорят. Что такое убеждение? Это убежденность сердцем, произнесение словом и деяние органами тела. А если они просто сидят и базарят, но при этом их жизнь никак не меняется, то по факту это просто балаболы, которые только хейтят. Все, что говорит Тони Роббинс, есть в сунне. Он рассказывает, что человек от внешнего приходит к внутреннему: его положение тела, улыбка, осанка влияют на психофизическое состояние. Но о том же самом, если мы имеем в виду актерство, говорил и Станиславский: «Человек приходит к роли от внешнего к внутреннему». И пророк тоже говорил: «Улыбайтесь — это сунна». И его походка была такая, словно он спускался с горы. Тони Роббинс говорит это понятным языком, упакованным с точки зрения маркетинга. Все это уже есть в исламе. Если бы люди применяли все это в жизни, как и сунну, то все бы воспринималось по-другому.

«Одежду выпускаю под брендом Borz. Это по-чеченски означает «волк». Фото instagram.com/s_romanovich



— Участвуешь ли ты в проектах «Синергии», БМ?

— Да, я проходил «Бизнес Молодость» года четыре назад. Периодически хожу на «Синергию» на всякие «Трансформации», слежу за их тренингами, иногда есть интересные спикеры.

— А тебя в качестве выступающего не звали?

— Пока не приглашают.

— Хотелось бы узнать твое мнение о семинарах «триллионера» Шамиля Аляутдинова.

— Не ходил, не слушал. Поэтому никакой конструктивный комментарий дать не получится, потому что не знаю.

Тимур Рахматуллин, фото Фируза Джафарова