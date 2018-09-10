«Хузур ТВ» презентовал казанцам социальную рекламу

Фото: Пресс-служба ДУМ РТ

Телеканал «Хузур ТВ» презентовал казанцам несколько короткометражных фильмов. Презентация роликов проходила на площадках XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, передает корреспондент «Реального времени», побывавший на мероприятии.

«Шорты» посвящены стереотипам об исламе и нравственным приоритетам современного общества, которые идут вразрез с общечеловеческими ценностями. Как рассказали в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан, всего было отснято 30 роликов.

Короткометражки подготовлены в рамках деятельности ДУМ РТ по пропаганде традиционных ценностей ислама в обществе.

Во встрече приняли участие религиозные деятели, блогеры, предприниматели, меценаты. Специальным гостем стал российский актер Сергей Романович, известный по фильмам «Ласковый май», «Экипаж», сериалам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Кухня» и другим. Сам артист несколько лет назад стал мусульманином.

«Контент будем только улучшать. Мы видим свои недочеты и будем исправлять ошибки. Недавно мы вышли на Башкирию. Придет время, когда канал можно будет посмотреть по всей стране, мы к этому движемся», — прокомментировал после презентации муфтий Камиль Самигуллин. Когда телеканал выйдет на федеральный уровень, председатель ДУМ РТ затруднился сказать.

Как сообщало «Реальное время», мусульманский телеканал «Хузур ТВ» официально запустили в марте 2018 года. В июле началось вещание в Башкортостане. В концепцию ресурса входит круглосуточная трансляция религиозно-просветительских программ на русском и татарском языках. Целевая аудитория канала — этнические мусульмане от 5 до 95 лет, а также практикующие мусульмане.