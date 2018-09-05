Минтимер Шаймиев: «Если есть Каннский фестиваль, почему нет Казанского?»

Фото: Олег Тихонов

Накануне в КРК «Пирамида» открылся Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана в четырнадцатый раз. О том, как в Каннах Минтимер Шаймиев решал судьбу будущего кинофорума, о ком читал стихи Марат Башаров и сколько призов ждут победителей — в репортаже «Реального времени».

«И я пришел к Шаймиеву»

Открывая кинофестиваль, его президент, председатель совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин вспомнил, что в 2005 году, когда Казань отмечала свое 1000-летие, захотелось сделать что-то необычное, и он пришел к тогдашнему президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву с предложением сделать фестиваль мусульманского кино, встретив полное понимание.

«До сир пор наш фестиваль именно мусульманского кино — единственный в мире», — напомнил Равиль Гайнутдин. Он традиционно произнес мусульманскую молитву, попросив у Всевышнего мира, милости и благословения. «Показать толерантность ислама языком киноискусства, его дух, открытость — вот задача Казанского кинофестиваля», — заметил его президент.

Его воспоминания совпали с подобным же экскурсом в прошлое и первого президента Татарстана, Государственного Советника, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева, который присутствовал в зале «Пирамиды» и вышел на сцену под гром аплодисментов. «Я был в Каннах с нашей делегацией, ходил, смотрел выставку и думал: «Если есть Каннский фестиваль, почему нет Казанского?» В результате решили и сделали.

Начав скромно, фестиваль постепенно завоевал авторитет в мире, и не только исламском. В этом году на него поступило рекордное количество заявок — 967 из 57 стран мира. Плюс 65 фильмов будет показано вне конкурса. Победители в номинациях получат 15 призовых статуэток — символов фестиваля. Девиз его прежний и очень гуманистический — «Через диалог культур к культуре диалога».

Фарид Мухаметшин зачитал приветствие президента Татарстана Рустама Минниханова



Выступая с приветственным словом к гостям и участникам Казанского фестиваля, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что ему доставляет огромное удовольствие участвовать в открытии кинофорума.

«Казань снова стала центром пересечения, взаимообогащения мировых культурных и духовных традиций, точкой пересечения для профессионалов и любителей кино. С каждым годом фестиваль все увереннее завоевывает сердца кинозрителей, укрепляет свои позиции, укрепляет авторитет не только в России, но и в мире. Символично, что сегодня в Казани открылся международный форум ЮНЕСКО, это еще раз подтверждает, что Татарстан является центром притяжения культур, хранителем межконфессионального и межнационального мира и согласия. Проведение таких мероприятий в нашей стране вносит весомый вклад в укрепление международных культурных связей», — отметил спикер парламента.

Он зачитал приветствие президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором отмечается, что Татарстан на протяжении многих лет является местом проведения международных форумов, значимых экономических, культурных и религиозных мероприятий. «Казанский международный фестиваль мусульманского кино по праву стал одной из визитных карточек современного Татарстана, вобрав в свой насыщенный репертуар лучшие фильмы представителей исламского мира. Он доступным языком кинематографа рассказывает о непреходящих духовных ценностях. Весьма символично, что нынешний кинофестиваль проводится одновременно с Казанским форумом по межкультурному диалогу под эгидой ЮНЕСКО, в год празднования в Татарстане юбилеев двух выдающихся философов и просветителей — татарского богослова Шигабутдина Марджани и русского писателя Льва Толстого», — говорится в приветствии главы Татарстана.

«Я почему-то говорю по-русски»

Концертная программа церемонии открытия не блистала изысками и, скорее, была заполнена дежурными номерами. Традиционные песнопения в начале, традиционный номер Государственного ансамбля песни и танца РТ, традиционные, не блистающие особым мастерством выступления гостей феста Ирины Алферовой и Эммануила Виторгана…

Вели концерт Искандер Хайруллин и Наталья Громушкина. Хайруллин, как всегда, был уместен и обаятелен, корректен и элегантен. Громушкина, как подавляющее большинство соведущих, приглашенных для этой цели из Первопрестольной и, очевидно, получившая текст за пару часов до начала церемонии, путалась в названиях, сбиваясь на банальности: «Искупайте ее в овациях!» Так Громушкина анонсировала выступление, весьма блеклое, певицы Зары, которая, очевидно, должна была выполнить функции «главной звезды».

Концертная программа церемонии открытия не блистала изысками и, скорее, была заполнена дежурными номерами



Порадовал Рустем Абязов и его камерный оркестр «Ля Примавера», который на этот раз очень удачно разместили возле сцены, и Марат Башаров. Последний вышел на сцену под мелодию Дунаевского из «Веселых ребят». Башаров сейчас не просто гость феста, он его участник. Актер сыграл небольшую роль в фильме «Мулла», который представлен на фестивале в номинации «Полнометражный игровой фильм». «Мулла» будет показан уже сегодня, а после просмотра Башаров пообщается со зрителями.

«Это наша татарская картина на татарском языке», — пояснил Башаров, посетовав, что в фильме он единственный говорит на русском, впрочем, тут же отметил, что с его московским мишарским выговором ему было бы проблематично говорить на татарском. «В этой картине мы хотим сказать, что мулла — это не дедушка, который любит деньги и пироги. Мулла — это тяжелый труд, это состояние души. Это великий, великий труд», — рассказал Марат Башаров.

И прочел стихотворение, которое сочинил один из его коллег, посвятив опус Равилю Гайнутдину. Это было очень хорошее стихотворение, рассказывающее о том, что каждый раз, всходя на минбар, мулла идет как на бой. И оно очень соответствовало духу открывшегося вчера фестиваля мусульманского кино.

1 / 71 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов