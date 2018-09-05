Минтимер Шаймиев: «Если есть Каннский фестиваль, почему нет Казанского?»
Накануне в КРК «Пирамида» открылся Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который проходит в столице Татарстана в четырнадцатый раз. О том, как в Каннах Минтимер Шаймиев решал судьбу будущего кинофорума, о ком читал стихи Марат Башаров и сколько призов ждут победителей — в репортаже «Реального времени».
«И я пришел к Шаймиеву»
Открывая кинофестиваль, его президент, председатель совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин вспомнил, что в 2005 году, когда Казань отмечала свое 1000-летие, захотелось сделать что-то необычное, и он пришел к тогдашнему президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву с предложением сделать фестиваль мусульманского кино, встретив полное понимание.
«До сир пор наш фестиваль именно мусульманского кино — единственный в мире», — напомнил Равиль Гайнутдин. Он традиционно произнес мусульманскую молитву, попросив у Всевышнего мира, милости и благословения. «Показать толерантность ислама языком киноискусства, его дух, открытость — вот задача Казанского кинофестиваля», — заметил его президент.
Его воспоминания совпали с подобным же экскурсом в прошлое и первого президента Татарстана, Государственного Советника, специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева, который присутствовал в зале «Пирамиды» и вышел на сцену под гром аплодисментов. «Я был в Каннах с нашей делегацией, ходил, смотрел выставку и думал: «Если есть Каннский фестиваль, почему нет Казанского?» В результате решили и сделали.
Начав скромно, фестиваль постепенно завоевал авторитет в мире, и не только исламском. В этом году на него поступило рекордное количество заявок — 967 из 57 стран мира. Плюс 65 фильмов будет показано вне конкурса. Победители в номинациях получат 15 призовых статуэток — символов фестиваля. Девиз его прежний и очень гуманистический — «Через диалог культур к культуре диалога».
Выступая с приветственным словом к гостям и участникам Казанского фестиваля, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что ему доставляет огромное удовольствие участвовать в открытии кинофорума.
«Казань снова стала центром пересечения, взаимообогащения мировых культурных и духовных традиций, точкой пересечения для профессионалов и любителей кино. С каждым годом фестиваль все увереннее завоевывает сердца кинозрителей, укрепляет свои позиции, укрепляет авторитет не только в России, но и в мире. Символично, что сегодня в Казани открылся международный форум ЮНЕСКО, это еще раз подтверждает, что Татарстан является центром притяжения культур, хранителем межконфессионального и межнационального мира и согласия. Проведение таких мероприятий в нашей стране вносит весомый вклад в укрепление международных культурных связей», — отметил спикер парламента.
Он зачитал приветствие президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором отмечается, что Татарстан на протяжении многих лет является местом проведения международных форумов, значимых экономических, культурных и религиозных мероприятий. «Казанский международный фестиваль мусульманского кино по праву стал одной из визитных карточек современного Татарстана, вобрав в свой насыщенный репертуар лучшие фильмы представителей исламского мира. Он доступным языком кинематографа рассказывает о непреходящих духовных ценностях. Весьма символично, что нынешний кинофестиваль проводится одновременно с Казанским форумом по межкультурному диалогу под эгидой ЮНЕСКО, в год празднования в Татарстане юбилеев двух выдающихся философов и просветителей — татарского богослова Шигабутдина Марджани и русского писателя Льва Толстого», — говорится в приветствии главы Татарстана.
«Я почему-то говорю по-русски»
Концертная программа церемонии открытия не блистала изысками и, скорее, была заполнена дежурными номерами. Традиционные песнопения в начале, традиционный номер Государственного ансамбля песни и танца РТ, традиционные, не блистающие особым мастерством выступления гостей феста Ирины Алферовой и Эммануила Виторгана…
Вели концерт Искандер Хайруллин и Наталья Громушкина. Хайруллин, как всегда, был уместен и обаятелен, корректен и элегантен. Громушкина, как подавляющее большинство соведущих, приглашенных для этой цели из Первопрестольной и, очевидно, получившая текст за пару часов до начала церемонии, путалась в названиях, сбиваясь на банальности: «Искупайте ее в овациях!» Так Громушкина анонсировала выступление, весьма блеклое, певицы Зары, которая, очевидно, должна была выполнить функции «главной звезды».
Порадовал Рустем Абязов и его камерный оркестр «Ля Примавера», который на этот раз очень удачно разместили возле сцены, и Марат Башаров. Последний вышел на сцену под мелодию Дунаевского из «Веселых ребят». Башаров сейчас не просто гость феста, он его участник. Актер сыграл небольшую роль в фильме «Мулла», который представлен на фестивале в номинации «Полнометражный игровой фильм». «Мулла» будет показан уже сегодня, а после просмотра Башаров пообщается со зрителями.
«Это наша татарская картина на татарском языке», — пояснил Башаров, посетовав, что в фильме он единственный говорит на русском, впрочем, тут же отметил, что с его московским мишарским выговором ему было бы проблематично говорить на татарском. «В этой картине мы хотим сказать, что мулла — это не дедушка, который любит деньги и пироги. Мулла — это тяжелый труд, это состояние души. Это великий, великий труд», — рассказал Марат Башаров.
И прочел стихотворение, которое сочинил один из его коллег, посвятив опус Равилю Гайнутдину. Это было очень хорошее стихотворение, рассказывающее о том, что каждый раз, всходя на минбар, мулла идет как на бой. И оно очень соответствовало духу открывшегося вчера фестиваля мусульманского кино.
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