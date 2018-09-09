В Уфе на незаконном митинге против пенсионной реформы задержали координатора штаба Навального

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В Уфе на незарегистрированном митинге против пенсионной реформы задержали нескольких участников, в том числе координатора штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву.

Митинг состоялся, на него пришло около 700 человек. Об этом на странице в Facebook сообщила журналист Виктория Куприянова.

Это не первый инцидент — накануне, 8 сентября, был задержан член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрей Бояршинов. Сегодня на митинге в Хабаровске задержали 10 человек.

В целом, по России катится волна задержаний. Дело в несогласованных в большинстве городов акциях против пенсионной реформы, которые прошли и еще пройдут сегодня. О проведении митингов объявил Навальный.